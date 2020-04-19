А вот обратная замена приветствуется: аккумулятор AGM прослужит дольше. «Недозаряда» не будет, так как батареям AGM требуется более высокое напряжение лишь для того, чтобы они быстрее заряжались. И именно ускоренный заряд позволяет постоянно поддерживать АКБв заряженном состоянии при наличии большего числа потребителей. Если средства позволяют, можете смело ставить AGM-батарею на Весту.

2. Можно ли устанавливать отечественную батарею на иномарку?

А в чем принципиальные отличия наших АКБ от импортных? Если батарея подходит по габаритам и электрическим параметрам — ставьте на здоровье. И технологии порой не отличаются. Например, Тюменский завод сейчас выпускает кальциевые батареи, у которых конструкция такая же, как и у многих европейских и корейских АКБ.

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Официалы рекомендуют устанавливать только оригинальные АКБ с эмблемой или названием марки автомобиля. Они дороже обычных, но переплачивает покупатель исключительно за бренд. Ведь такие батареи выпускают на тех же заводах, что и неоригинальные.

Важный момент: многие машины после замены батареи требуют так называемой «прописки» (или адаптации) АКБ. Это можно сделать как у официального дилера, так и у мастера, обладающего ноутбуком с соответствующей программой. Без «прописки» бортовой контроллер может игнорировать новую батарею, даже если она исправна.

3. На многих батареях, считающихся необслуживаемыми, всё равно есть пробки. Зачем они нужны?

Пробки иногда можно встретить даже на батареях AGM. Но при эксплуатации они нужны разве что на случай восстановления батареи при потере воды, вызванной неправильной эксплуатацией. А вот производители часто использует заливные отверстия: при формировании (первой зарядке) уровень электролита обычно меняется, поэтому на финишной линии электролит доливают или откачивают. После этого пробки закрывают, а батарею моют и сушат.

4. Хочу установить в подкапотное пространство Ларгуса термочехол для АКБ. Возможно ли таким образом согреть батарею?

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На некоторых автомобилях (например, Kia Rio или Nissan Almera) термочехлы применяют штатно. Только они не греют батарею, поскольку не подключены к источнику энергии, а позволяют батарее дольше сохранять тепло, облегчая пуски при коротких, но частых поездках. Впрочем, и в теплую погоду от термочехла есть польза: он защищает АКБ от перегрева вследствие близкого соседства с двигателем.

5. Пытался подзарядить АКБ ёмкостью 60 А·ч. Зарядник с максимальным током 2,8 А вышел на режим поддержания заряда, но плотность всё равно оставалась низкой. Может, с зарядным устройством что-то не так?

Большинство современных зарядников реализует комбинированный способ: сначала ведется заряд током одной силы, а когда напряжение доходит до 14,8 В, ток начинает падать. Однако даже для герметизированных батарей с сепаратором AGM (батареи VRLA) при зарядном напряжении 14,4 В допускается максимальный ток заряда 25% от номинальной емкости: это 15 А для батареи 60 А·ч. Так что зарядное устройство с максимальным током 2,8 А — откровенно слабое: оно подходит разве что для мотоциклов. Поэтому придется либо покупать более мощный зарядник, либо обращаться к сервисменам — их оборудование справится с задачей лучше, чем большинство недорогих импульсных зарядных устройств.