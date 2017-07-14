Экспертиза пусковых устройств: подешевле и очень дорогое

Эксперты «За рулем» сравнили распространенный литиевый пускач с редкостным конденсаторным. Стало понятно, какой из гаджетов наверняка выручит в трудную минуту.

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Малогабаритные пусковые устройства (они же бустеры или пускачи) всё еще остаются экзотикой для массового потребителя. Мы неоднократно проверяли их работоспособность и часто выносили положительные вердикты. Основных замечаний было два — антипатия приборов к морозу и высокая цена. И если согреть пускач можно (например, за пазухой), то с пугающим ценником так просто не справишься.

Вернуться к теме нас побудила очередная новинка — выходец из Швейцарии с конденсатором вместо литиевой батареи. В наших испытаниях конденсаторники встречались и ранее, но всякий раз разочаровывали поведением на морозе.

Казалось бы, конденсаторам, в отличие от химических источников энергии, не пристало бояться холодов, однако их работоспособность на морозе неизменно стремилась к нулю. Посмотрим, что будет на этот раз.

Для сравнения мы взяли литиевого «китайца» известного бренда Carku — модель E‑Power‑51.

Lemania Energy Capacitor start booster 1800, Швейцария

Цена ~ 29600 ₽

Заявленная емкость 300 Ф

Заявленный ток 3500 (8000) А

Заявленный диапазон температур —40...+50 °С

Масса 4200 г Заявленные токи — аж под 8000 А! При какой же нагрузке они окажутся востребованными? Видимо, речь идет о пиковых значениях. На практике выяснилось, что никаких претензий к пусковым способностям изделия нет — оно успешно заводило мотор при любых температурах, независимо от наличия штатной батареи. Из минусов отметим невнятную индикацию состояния бустера, довольно слабый сетевой зарядник, а также коротенькие провода, дубеющие на морозе. Чехла нет, что не способствует сохранению товарного вида, да и сетевое зарядное устройство будет валяться отдельно. А самый оглушительный недостаток — цена под 30 тысяч. Carku E-Power-51 MigOwatt, КНР

Цена ~ 9 500 ₽

Заявленная энергоемкость 18 000 мА·ч; 66,6 Вт·ч

Заявленный ток 300 (800) А

Заявленный диапазон температур —30...+60 °С

Масса 960 г Устройство отработало очень хорошо. Бустер пустил мотор при отсутствующей батарее — что называется, прыгнул выше головы. Полезной может быть возможность зарядить от бустера одновременно два USB-устройства. Удобный чехол вмещает гаджет и зарядное устройство. Из минусов отметим необходимость всякий раз перед пуском нажимать потаенную кнопочку — замерзший водитель может про это забыть. Очень слабый USB-зарядник заряжает бустер с черепашьей скоростью — на это уходит много часов. Не совсем удобной показалась конструкция «бустер с прицепом»: пусковые провода подсоединяются не к основному блоку, а к некой переходной коробочке, которую в суете и отломить недолго. И цена опять-таки...

Как испытываем

Интересно было проверить то, что мы никогда прежде не проверяли. Например, сможет ли конденсаторное изделие зарядиться от батареи, разряженной практически в ноль, чтобы пустить двигатель? Или завести машину, на которой вообще нет аккумулятора? Как поведут себя устройства на холоде? Материал мы готовили в крещенские морозы прошлой зимы, когда столбики термометров опускались до тридцати ­градусов ниже нуля.

Чтобы уверенно разрядить штатный аккумулятор для проверки бустеров, мы воспользовались вот такой нагрузкой, позаимствованной у старой нагрузочной вилки. Спираль утратила красноту, фары притухли — АКБ разряжена.

Помимо натурных испытаний, мы устроили лабораторные замеры, чтобы оценить выдаваемые пускачами токи. Для этого поочередно подключали их через эталонный шунт к нагрузочной вилке, чтобы измерить ток и время разряда до нуля. Испытания проводили как при комнатной температуре, так и при —30 °C.

Чтобы измерить солидные токи в сотни ампер, мы использовали образцовый шунт, фиксируя на нем падение напряжения.

Что получилось

Сильно разрядив батарею редакционной Альмеры (фары еле тлеют, пусковое реле с трудом пытается щелкать), подсоединили к клеммам разряженный конденсаторный бустер и стали ждать: зарядится или нет?

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Конденсатор, по идее, должен заряжаться довольно быстро. Подключенный внешний вольтметр уверенно показывал рост напряжения, однако же пускач сигнализировал красным светодиодным индикатором. Когда напряжение перевалило через 11 В, терпение лопнуло и мы решили попробовать: пустится мотор или нет?

Пустился! Дело в том, что разряженная батарея уже не могла выдавать стартерные токи, однако на постепенную подзарядку конденсатора малым током остатков энергии хватало. Аналогия: капающий водопроводный кран не может обес­печить нормальный напор воды, однако способен по капельке наполнить ведро.

С последующими пусками остывшего мотора при подсевшей штатной батарее оба устройства справились на отлично. Но это было прелюдией к более интересному опыту — пуску мотора при отсутствии штатной АКБ.

Гвоздь программы — пуск мотора при отключенной штатной батарее. Конденсаторный пускач справился!

Охлажденное до —30 °C устройство Carku E‑Power‑51 не захотело пустить на морозе движок без помощи штатного аккумулятора. Теплое или с аккумулятором, пусть и разрядившимся в ноль, - пожалуйста!

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Заряжаем оба бустера и пытаемся с их помощью пустить промерзший мотор, отсоединив аккумулятор. (Кстати, инструкция к швейцарскому конденсаторнику Lemania Energy прямо указывает на такую возможность, а к литиевому Carku E‑Power‑51 — категорически запрещает подобные эксперименты.) Швейцарский бустер пустил машину с первой попытки. На следующий день тот же промерзший мотор попробовали пустить литиевым бустером — к нашему удивлению, и он справился. Но это, конечно же, на грани его возможностей.

А смогут бустеры сделать то же самое, пролежав ночь в промерзшем насквозь багажнике? Помещаем бустеры в морозильную камеру (-30 °C) на сутки и пробуем пустить промороженный за январскую ночь мотор. Конденсаторник вновь на высоте: Almera заурчала на первой же секунде. А вот литиевый пускач сразу же сдался. Но претензий к нему нет: производитель предупреждал, что эта задача устройству не под силу.

В завершение — испытания в лаборатории с применением нагрузочной вилки. Мы не измеряли предельных токовых параметров, а провели реальное сравнение бустеров при одинаковой нагрузке и разных температурах. Результаты — в таблице.

ВЫВОДЫ

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Подобные гаджеты — не замена штатной батарее, а инструмент, который выручит в трудную минуту. И если штатный аккумулятор подсел, скажем, из-за непогашенных фар, это не повод менять его на новый. Да и возить в багажнике запасную батарею как-то странно.

Главный недостаток подобных устройств — дороговизна. Мы говорили об этом даже тогда, когда они были дешевле батарей, сегодня же цена просто космическая. Поэтому их основное назначение — работа в различных сервисах и автомастерских, в том числе передвижных. При этом изначально согретые пускачи неизменно будут иметь превосходство перед промерзшими аналогами.

Удачи на дорогах и нормальных пусков в любую погоду!

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