Зачем на самом деле нужен индикаторный глазок на АКБ? Ответ — забавный!

«За рулем» объясняет, почему удобным индикаторным глазком оснащают далеко не все батареи.

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Дело в том, что такой индикатор — близкий родственник игрушки: забавной, но не очень-то нужной.

Конечно, он помогает на взгляд оценить плотность электролита, а также прикинуть его уровень, но… только в одной из банок батареи! Производители прекрасно это осознают.

Что касается широкого распространения таких индикаторов, то популярная немецкая фирма в свое время так ответила на соответствующий вопрос. Дескать, мы-то знаем, что это игрушка, но многие потребители начинают воспринимать отсутствие глазка как несовершенство АКБ! А оптовые покупатели даже требуют снижать на такие батареи цену: мол, глазка-то нет! Именно поэтому в ряде случаев проще снабдить аккумулятор таким глазком, раз уж покупатели к нему привыкли…

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