Дело в том, что такой индикатор — близкий родственник игрушки: забавной, но не очень-то нужной.
Конечно, он помогает на взгляд оценить плотность электролита, а также прикинуть его уровень, но… только в одной из банок батареи! Производители прекрасно это осознают.
Что касается широкого распространения таких индикаторов, то популярная немецкая фирма в свое время так ответила на соответствующий вопрос. Дескать, мы-то знаем, что это игрушка, но многие потребители начинают воспринимать отсутствие глазка как несовершенство АКБ! А оптовые покупатели даже требуют снижать на такие батареи цену: мол, глазка-то нет! Именно поэтому в ряде случаев проще снабдить аккумулятор таким глазком, раз уж покупатели к нему привыкли…
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Читать комментарии (2)