Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа

Укутывать? Подзаряжать? А может, продолжать ездить как обычно, не заморачиваясь? Эксперт «За рулем» объясняет, какие приемы будут полезны даже для новой батареи.

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Зима — это самое трудное время для АКБЕ: от батареи требуются показатели, в которых не было никакой надобности летом.

Основной источник неприятностей — моторное масло. На морозе его вязкость возрастает настолько сильно по сравнению с теплыми денечками, что для проворачивания коленчатого вала требуется совсем иная энергия, несоизмеримая с летней. Так что в холодное время и становятся реально нужными заявленные токи холодной прокрутки в 600–700 А, а то и более. При таких токах емкость батареи резко снижается. Но этого мало: низкая забортная температура также понижает емкость АКБ. Замедляется скорость протекания электрохимических реакций, а потому даже новенькая батарея при морозах под минус 30–40°C, даже не успев приступить к работе, на глазах превращается в «полбатареи»

Это еще тоже не всё. Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд. Поэтому, крутанув-таки стартер, она не получает должную компенсацию. В городском режиме езды это приводит к тому, что у многих обладателей новых батарей они помирают уже через неделю-другую. Но даже при загородных пробегах АКБ может не зарядиться выше 0,7–0,8 от номинала, если на улице сильный мороз. Хотите зарядить ее полностью — обеспечьте плюсовую температуру: иначе — никак. Между прочим, из вышесказанного следует простой вывод...

Что, если поставить аккумулятор побольше?

Несмотря на советы отдельных дилеров приобретать батареи «по минимуму», не замахиваясь на варианты с максимальными токами и ампер-часами, я всегда советую выбирать самый навороченный вариант. На морозе сжимается все, так уж лучше иметь в остатке половинку от энергоемкой батареи, чем от маленькой. Сказки о том, что она почему-то будет недозаряжаться — миф. При стабильных условиях эксплуатации вы вообще не заметите разницы.

Возможно ли согреть батарею?

В продаже имеются эдакие термочехлы (они же — термокейсы, теплоэкраны и т.п.), которые, по идее, должны поддерживать АКБ в тепле. На некоторых автомобилях (Kia Rio, Nissan Almera и т.п.) подобные приемы используют серийно. Но, в любом случае, рекомендовать установку таких прибамбасов именно для «сугреву» батареи никак нельзя. Начнем с того, что никакая шуба вообще согревать не способна: этому учат в школе. Греть может источник тепла, однако шуба таковым не является. А главная задача термочехла — защищать батарею не от холода, а от перегрева вследствие близкого соседства с ДВС.

Может ли электролит замерзнуть?

Еще одна зимняя страшилка — замерзание электролита. С исправной заряженной батареей такого не случится, но вот при глубоком разряде электролит может повести себя, как вода. И если он замерзнет, то… батарею придется выбросить. Так что не стесняйтесь следить за ее состоянием. Если нужно подзарядить — не откладывайте на потом. И тогда зимних неприятностей, скорее всего, удастся избежать.

Счастливого пути и хороших ампер-часов!

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