Жив ли ваш аккумулятор (или уже почти все): 5 признаков

Аккумулятор не просто смертен: он, как и человек, иногда внезапно смертен… Лампы меркнут, стартер пытается уныло гудеть. А можно ли бы это как-то предугадать? Тяжело, но попытаться можно.

— Ну что, брат?

— Что, что... Да вот, опять, понимаешь, аккумулятор...

— А я тебя предупреждал. Со старым аккумулятором — это не жизнь!

Из к/ф «Берегись автомобиля»

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Средние сроки жизни батарей разных типов хорошо известны: у обычных 4–5 лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а для сверхдорогих AGM TPPL — от 8 до 12 лет. Но это при определенных условиях эксплуатации: к примеру, регулярных и не слишком коротких поездках, что исключает постоянный недозаряд. В большинстве же случаев АКБ работает далеко не в идеальных условиях. А что делать тем, кто, к примеру, купил машину с пробегом и понятия не имеет, как за аккумулятором ухаживал прежний владелец? На этот случай «За рулем» подготовил подробную инструкцию, с помощью которой можно довольно точно определить реальное состояние батареи.

Пенсионный возраст

Самый простой способ предугадать кончину АКБ — не искушать судьбу и просто поглядывать на календарь. Конечно, хорошо известны случаи, когда обычная батарея выхаживает 7–8 лет и больше, но в целом это — исключения. Поэтому если возраст вашей батареи уже превысил заявленный производителем срок службы, советуем сказать ей «Спасибо!» и поменять на новую, не дожидаясь неприятностей. Особенно в преддверии зимы, когда режимы эксплуатации АКБ приближаются к максимально тяжелым.

Плохо выглядит

Иногда на батарею достаточно просто посмотреть, чтобы не откладывать решение о покупке новой. Чаще всего имидж непоправимо страдает после замерзания электролита, когда лед уродует пластины, а то и корпус. Также встречаются и чисто механические повреждения вследствие ДТП. В таких случаях раздумывать нечего, даже если АКБ еще подает признаки жизни.

Вяло и тускло

Догадаться, что батарее плохо, можно при пуске машины. Если индикаторы на панели или салонное освещение при этом заметно притухают, а стартер еле-еле крутит коленчатый вал, то АКБ явно не в себе. Конечно, виноваты могут быть и окислившиеся клеммы, и, скажем, элементарная недозарядка батареи вследствие отрицательного энергобаланса, но в любом случае это повод выяснить причину подобной «вялости». И если клеммы хорошо затянуты, а режим поездок вполне позволяет АКБ подзаряжаться в пути, то очень может быть, что батарее просто пора на покой.

Замеры показали…

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Для автовладельца, имеющего в хозяйстве тестер, грех не воспользоваться им для оценки реального здоровья батареи. Нужно всего лишь измерить напряжение на клеммах аккумулятора — при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. При этом так называемое Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять примерно 12,6–12,7 В. Только не нужно себя обманывать: промежуток времени между остановом двигателя и замером должно составлять несколько часов — не меньше. В противном случае циферки будут явно завышенными.

При НРЦ менее 12,3 В батарею обязательно надо подзаряжать. Кстати, пускать мотор в таком состоянии она может и отказаться — нужно внешнее зарядное устройство. Если и после подзаряда ситуация кардинально не изменится — увы, готовьте деньги на новую. Особенно это касается ситуаций, когда НРЦ падает ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще могут это выдержать, а вот простые смертные имеют право помереть.

Временно исполняющий обязанности

Довольно частая ситуация в современном автомире: на автомобилях с режимом «старт-стоп» вместо дорогостоящей батареи AGM установлена обычная «плебейка». Причина, как правило, одна: бедность, реже — жадность владельца. Если он всякий раз отключает режим «старт-стоп», то батарея, конечно, какое-то время послужит, но в реальных ситуациях этого обычно никто не делает. А поскольку простая батарея не рассчитана на глубокие разряды, она может помереть гораздо раньше предначертанного ей срока. Поэтому при первых признаках «хандры» владелец должен понимать: скорее всего он уже угробил бедную батарейку…

Всех, кто хочет поделиться своими способами оценки остаточного ресурса АКБ, приглашаем это сделать!