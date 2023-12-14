Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Эксперт «За рулем» поделился зимними лайфхаками для водителей

Смазываем замки

Порой мы не смазываем замки годами – особенно если двери исправно открываются и закрываются. Однако при определенном сочетании температуры и влажности воздуха на деталях появляется конденсат, и механизм начинает замерзать. Причем замок может открыться, но не будет блокировать дверь в закрытом положении.

Смазка образует защиту, которая не позволяет влаге приникнуть внутрь механизма. Смазывать замки дверей и багажника желательно при плюсовой температуре. Например, после пары часов, проведенных на теплой подземной парковке супермаркета.

Использовать для этих целей лучше не универсальную жидкость (типа WD-40), а специальную белую литиевую смазку, предотвращающую налипание грязи.

Следим за уплотнителями

Замки открылись, но двери не отпираются, потому что примерзли к резиновым уплотнителям. Если будете пытаться оторвать их силой, можете повредить резинки и даже сломать ручку. Поэтому аккуратно постукиваем кулаком по периметру рамки стекла – в большинстве случаев дверь удается открыть без неприятных последствий.

А чтобы дверь не примерзла в следующий раз, нанесите на поверхность резины бесцветную силиконовую смазку. Она продается в разной упаковке: в виде аэрозоля или в тюбиках с шариковым аппликатором или губкой.

И в этом случае не стоит использовать смазку типа WD-40. В ней содержится керосин, который разрушает резину.

Наиболее удобен для нанесения шариковый дозатор.

Бережем тепло

Если в течение дня совершаете короткие поездки с непродолжительными стоянками, целесообразно укрыть моторный отсек автоодеялом. Оно сбережет тепло под капотом, а значит, меньше времени понадобится на прогрев двигателя, теплее будет в салоне, снизится расход топлива.

Лучше не использовать для этих целей старый пуховик или покрывало, а приобрести специальное изделие из негорючих материалов и полностью закрывающее двигатель сверху.

Автоодеяло защищает от мороза и аккумулятор. Это важно, потому что замерзшая батарея не принимает заряд, пока не прогреется. Утепленный аккумулятор будет меньше разряжаться и дольше проживет.

От автоодеяла есть еще один плюс: укрытый двигатель меньше слышно в салоне.

Автоодеяло накрывает весь моторный отсек автомобиля. Не забывайте иногда приподнимать его и проверять уровень масла в двигателе.

Надеваем браслеты

После сильного снегопада машина даже с места не может тронуться. Есть несколько вариантов, как освободиться из снежного плена – например, прокопать колею для ведущих колес или подложить под них специальные трапики. Но у автомобилей с небольшим дорожным просветом велик риск повредить лопатой или вставшим на дыбы трапиком бампер или пороги.

Поэтому лучше иметь в багажнике 2-4 браслета противоскольжения, которые быстро надеваются на ведущие колеса. С ними выехать из снега и грязи намного проще.

Браслет устанавливают на верхнюю, свободную от снега и льда часть колеса.

Греем сиденья

Обогревом передних сидений оснащают почти все современные автомобили. А вот «теплые» места сзади есть далеко не во всех машинах. И если часто возите пассажиров на втором ряду (особенно детей), имеет смысл приобрести подогреваемые элементы на одно сиденье или на весь задний диван.

Проверяем содержимое багажника

Если хотите, чтобы ваш автомобиль был полностью подготовлен к зиме и никакая дорожная проблема не застала вас врасплох, положите в багажник необходимые в холодное время принадлежности.

Как минимум – щетку-сметку, канистру с незамерзайкой, лопату, привода для прикуривания, теплую куртку. Полный список зимних аксессуаров и как ими пользоваться найдете тут.

5 вещей, которые нельзя оставлять в мороз в багажнике, – по этой ссылке