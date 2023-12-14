Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

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Смазываем замки

Что и когда замерзает в автомобиле – отвечают эксперты и автопроизводители

Порой мы не смазываем замки годами – особенно если двери исправно открываются и закрываются. Однако при определенном сочетании температуры и влажности воздуха на деталях появляется конденсат, и механизм начинает замерзать. Причем замок может открыться, но не будет блокировать дверь в закрытом положении.

Смазка образует защиту, которая не позволяет влаге приникнуть внутрь механизма. Смазывать замки дверей и багажника желательно при плюсовой температуре. Например, после пары часов, проведенных на теплой подземной парковке супермаркета.

Использовать для этих целей лучше не универсальную жидкость (типа WD-40), а специальную белую литиевую смазку, предотвращающую налипание грязи.

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Следим за уплотнителями

Как не нарваться на «левое» масло – 3 простых правила

Замки открылись, но двери не отпираются, потому что примерзли к резиновым уплотнителям. Если будете пытаться оторвать их силой, можете повредить резинки и даже сломать ручку. Поэтому аккуратно постукиваем кулаком по периметру рамки стекла – в большинстве случаев дверь удается открыть без неприятных последствий.

А чтобы дверь не примерзла в следующий раз, нанесите на поверхность резины бесцветную силиконовую смазку. Она продается в разной упаковке: в виде аэрозоля или в тюбиках с шариковым аппликатором или губкой.

И в этом случае не стоит использовать смазку типа WD-40. В ней содержится керосин, который разрушает резину.

Наиболее удобен для нанесения шариковый дозатор.
Наиболее удобен для нанесения шариковый дозатор.

Бережем тепло

Зимнее моторное масло существует – как распознать, какое заливать?

Если в течение дня совершаете короткие поездки с непродолжительными стоянками, целесообразно укрыть моторный отсек автоодеялом. Оно сбережет тепло под капотом, а значит, меньше времени понадобится на прогрев двигателя, теплее будет в салоне, снизится расход топлива.

Лучше не использовать для этих целей старый пуховик или покрывало, а приобрести специальное изделие из негорючих материалов и полностью закрывающее двигатель сверху.

Автоодеяло защищает от мороза и аккумулятор. Это важно, потому что замерзшая батарея не принимает заряд, пока не прогреется. Утепленный аккумулятор будет меньше разряжаться и дольше проживет.

От автоодеяла есть еще один плюс: укрытый двигатель меньше слышно в салоне.

Автоодеяло накрывает весь моторный отсек автомобиля. Не забывайте иногда приподнимать его и проверять уровень масла в двигателе.
Автоодеяло накрывает весь моторный отсек автомобиля. Не забывайте иногда приподнимать его и проверять уровень масла в двигателе.

Надеваем браслеты

Спецтест ЗР: улучшаем проходимость

После сильного снегопада машина даже с места не может тронуться. Есть несколько вариантов, как освободиться из снежного плена – например, прокопать колею для ведущих колес или подложить под них специальные трапики. Но у автомобилей с небольшим дорожным просветом велик риск повредить лопатой или вставшим на дыбы трапиком бампер или пороги.

Поэтому лучше иметь в багажнике 2-4 браслета противоскольжения, которые быстро надеваются на ведущие колеса. С ними выехать из снега и грязи намного проще.

Браслет устанавливают на верхнюю, свободную от снега и льда часть колеса.
Браслет устанавливают на верхнюю, свободную от снега и льда часть колеса.

Греем сиденья

Обогревом передних сидений оснащают почти все современные автомобили. А вот «теплые» места сзади есть далеко не во всех машинах. И если часто возите пассажиров на втором ряду (особенно детей), имеет смысл приобрести подогреваемые элементы на одно сиденье или на весь задний диван.

Проверяем содержимое багажника

Как правильно накачивать зимние шины – 8 важных нюансов

Если хотите, чтобы ваш автомобиль был полностью подготовлен к зиме и никакая дорожная проблема не застала вас врасплох, положите в багажник необходимые в холодное время принадлежности.

Как минимум – щетку-сметку, канистру с незамерзайкой, лопату, привода для прикуривания, теплую куртку. Полный список зимних аксессуаров и как ими пользоваться найдете тут.

  • 5 вещей, которые нельзя оставлять в мороз в багажнике, – по этой ссылке
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 5
14.12.2023
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