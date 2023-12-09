5 вещей, которые нельзя оставлять в машине в холода

Гаджеты, напитки, консервы, лекарства не стоит оставлять в машине зимой

Когда температура на улице падает, машина быстро остывает. Если вы используете свой автомобиль в качестве чулана или места хранения, вам следует помнить об этом зимой.

Электрические устройства

Будь то смартфоны, ноутбуки, планшеты или подобные устройства – все они имеют общую черту: состоят из печатных плат и специальных металлов внутри. Они чутко реагируют на низкие температуры. В случае так называемых литий-ионных батарей существует риск глубокого разряда. Если батареи подвергаются такому воздействию в течение длительного времени, это негативно скажется на сроке службы источника питания.

Напитки

Стеклянную тару или банки нельзя оставлять на ночь в машине. При низких температурах содержимое замерзает и расширяется. Объем воды при замерзании увеличивается примерно на 9%. В худшем случае сосуд лопнет.

Консервы

Большую часть времени их содержимое, в основном, жидкое, поэтому при замерзании банки расширяются, как описано выше, трескаются или даже взрываются.

Лекарства

Иногда полезно иметь с собой в машине аптечку. Однако таблетки на ночь там лучше не оставлять. Большинство лекарств теряют свою эффективность при низких температурах.

Предметы из дерева

Предметы из натуральных материалов, такие как мебель или игрушки из дерева, чувствительны к холоду. Низкие температуры вызывают появление небольших трещин в древесине. Это может особенно серьезно сказаться на музыкальных инструментах, таких как гитара.

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Источник: Auto, Motor und Sport