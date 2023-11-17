Как завести двигатель, если АКБ села: провода или бустер?

Эксперт «За рулем» рассказал, как пустить мотор с разряженным аккумулятором

Раньше для пуска автомобиля с севшей батареей использовали заводную рукоятку («кривой стартер»). Это примитивное, но действенное устройство помогало оживлять не только легковушки, но и грузовики.

С современными автомобилями из-за особенностей компоновки и конструкции такой вариант не пройдет. Но пустить мотор, даже если батарея разряжена, все же можно. Правда, другими способами и воспользовавшись иными инструментами.

Основные схемы две: с помощью проверенных временем пусковых проводов или новомодных бустеров-пускачей.

Пусковые провода – ищите донора

Пусковые провода сами по себе бесполезны, так как не являются источником энергии. Чтобы пустить машину с разряженной АКБ, необходим автомобиль-донор, владелец которого разрешит вам присоединить провода к своей батарее. При этом ваша штатная батарея может быть разряжена полностью.

Провода гораздо дешевле бустеров (комплект стоит 300 – 1500 рублей). Но основной недостаток большинства из тех, что встречаются в продаже, – отвратительное качество.

У многих проводов токонесущие жилы совсем тонкие. И часто – не медные. При попытке пропустить через них ток в несколько сотен ампер они нагреваются, шипят и отваливаются от зажимов-«крокодилов» (подробнее тут).

Единственный способ воспользоваться такими проводами – попытаться подзарядить разряженную батарею, не включая стартер. Но для этого потребуется время, хотя бы 10–15 минут. Владелец автомобиля-донора может отказаться ждать так долго.

Еще один общеизвестный недостаток большинства современных пусковых проводов – низкая морозостойкость. Зимой они зачастую ломаются как спички.

Поэтому есть смысл изготовить нормальные пусковые провода самостоятельно. Зажимы-«крокодилы» и провода можно приобрести в любом магазине электрики. Только провода должны быть толстыми – не менее 16 мм2. Самоделки получаются тяжелые и выглядят не так эстетично – зато работают безупречно. Кстати, провода советских времен тоже были некрасивыми и негнущимися, но исправно выполняли свои функции.

Пускачи-бустеры – согреть перед применением

Пускач-бустер, в отличие от пусковых проводов, сам является источником энергии. Удобно, не нужно искать того, кто даст «прикурить». Тем более, если в радиусе нескольких километров нет ни автомобилей, ни людей.

Но есть важные нюансы: многое зависит от типа пускача.

Литиевый бустер может сохранять свой заряд подобно АКБ – на протяжении нескольких недель и даже месяцев. А вот конденсаторный – не более суток.

Зато конденсаторный может подзаряжаться даже от полуразряженной батареи. Он медленно по крупицам вытягивает из аккумулятора оставшуюся энергию, чтобы затем разом отдать ее стартеру.

Но если штатная АКБ разряжена «в ноль», конденсаторный бустер практически бесполезен – разве что удастся подзарядить его от другой машины, а затем вернуться оживлять свою.

Конденсаторный пускач оживляет автомобиль с подсевшей батареей.

На морозе и литиевый, и конденсаторный бустеры работают гораздо хуже, чем в тепле. Поэтому после того, как извлечете пускачи из промерзшего багажника, их желательно согреть – хоть за пазухой.

Цены на литиевые бустеры приемлемые – работоспособный прибор стоит не дороже комплекта хороших проводов. А вот конденсаторные – дорогие. Цены на них лежат в диапазоне 15-25 тысяч рублей.

Не покупайте бустеры, которые для пуска двигатель нужно подключить через гнездо прикуривателя. Часто внутри у них вот такая начинка.

Что лучше возить с собой?

Кто не выезжает за городскую черту, может выбрать то, что больше нравится. Или то, чем вы точно сможете воспользоваться: проводами или бустером.

А для кого-то полезнее будет иметь пауэр-банк для смартфона, чтобы тот не разрядился в самый неподходящий момент и можно было вызвать «спасателей». (Кстати, многие пускачи-бустеры снабжены USB-разъемами, через которые можно подзаряжать гаджеты.) Сейчас есть даже специально заточенные сервисмены, оперативно выезжающие оживлять автомобили с подсевшей АКБ.

А вот тем, кто много ездит и часто отдаляется от цивилизации, лучше иметь и то, и другое. В экстренной ситуации любая помощь пригодится.

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