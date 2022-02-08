Экспертиза пусковых проводов: проверили 9 комплектов (и обнаружили общую проблему)

Пусковых проводов в продаже полным-полно. Но большая часть никуда не годится: не пускают, не проводят и «прикурить» не дают!

Какие провода взять для «прикуривания»?

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Когда своя аккумуляторная батарея отказывается крутить стартер, проще всего прибегнуть к помощи чужой. Да-да, «прикурить».

Берем провода, подсоединяем чужую батарею параллельно своей, с ее помощью пускаем мотор, благодарим «донора» и разъезжаемся. Всё просто!

Даже от людей с техническим образованием порой приходится слышать, что для «прикуривания» годятся любые провода. Они забывают о том, что для вращения стартера нужен ток в несколько сотен ампер — чем мощнее двигатель автомобиля и чем холоднее на улице, тем выше энергопотребление . Согласно закону Ома, напряжение в электрической цепи распределяется пропорционально сопротивлению ее отдельных участков. Поэтому сопротивление проводов, пропускающих через себя пусковые токи, должно быть гораздо меньше, чем у обмоток стартера.

На плохой заделке жилы провода зажаты вместе с изоляцией. На хорошей жилы припаяны, а изоляция обжата. Единственные в тесте «крокодилы» с проводником, соединяющим обе «челюсти», - производства Airline.

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Вот почему нельзя «прикуривать» проводами от телефонного зарядника и прочей мелочевки — они не рассчитаны на протекание требуемого тока и могут просто сгореть. При этом стартер даже не дернется: до него ничего не дойдет. Чтобы нормально «прикурить» от чужой машины, нужны специальные провода толщиной с палец.

В продаже красивых проводов полным-полно — и все вроде бы толстые. Этикетки заманивают надписями типа «Ток — 500 А». Но при ближайшем рассмотрении зачастую выясняется, что внутри толстенной изоляции скрывается тоненькая токонесущая жила: производители откровенно дурят покупателей.

Литые из медного сплава «крокодилы» калужского «Энергомаша». Теперь таких не делают… Так переламывается на морозе провод, который заявлен силиконовым. Даже не сломавшиеся провода невозможно размотать — настолько они жесткие.

Экспертиза «За рулем»

Для очередной экспертизы мы приобрели почти десяток комплектов пусковых проводов по цене от 600 до 2900 рублей, обещающих выдерживать токи в 500 А. Теоретически провода с таким рабочим током должны позволять пустить двигатель вообще без участия штатной батареи.

Помимо проверки электрических параметров решили оценить морозоустойчивость наших приобретений: чаще всего они нужны именно при низких температурах.

Airline. SA-500-04 500 А, 5 м Примерная цена 1800 ₽

Единственные провода в выборке, в железосодержащих зажимах которых ток течет через обе половинки. Пластмассовые рукоятки предохраняют от ожога.

Сопротивление самое низкое в выборке среди 5‑метровых проводов. Морозостойкость хорошая. Лучшие провода в данной выборке, однако рекомендуем только ограниченное применение для подзарядки штатной батареи и пуска с ее помощью: на 500 А они не рассчитаны. Arnezi. Провода прикуривания АКБ 500 А 12В/24B, 2,5 м, в сумке А0102005 Примерная цена 1000 ₽

Заделка проводов плохая. Ток проходит через пружину. Железосодержащие клещи сильно раскаляются — без перчаток пользоваться опасно. К изоляции претензий нет.

Сопротивление не самое высокое в выборке, но это следствие малой длины проводов. В целом — не понравились. Megapower. Провода для прикуривания 500А 3м, медь, в сумке М-50030 Примерная цена 1100 ₽

Тоненькие провода с большим сопротивлением, плохая заделка, негодная морозостойкость, высокая цена… Явный незачет!

Nova Bright. Провода пусковые fusion 500А морозостойкие, в сумке, 2,5 м 46777 Примерная цена 600 ₽

Самые дешевые провода в выборке, но это — единственное их достоинство.

Изоляция деревенеет на морозе, заделка проводов никудышная, ток идет только по одной половинке крокодилов из железосодержащего сплава.

Незачет. Агрессор. Провода пусковые, 100% медь, 500 А, морозостойкие, кейс AGR-500 Примерная цена 2900 ₽

Заделка проводов в крокодилы неплохая, специальный выступ в токонесущей половинке частично нагружает вторую половинку. «Крокодилы» сильно нагреваются. Материал — железосодержащий.

Сопротивление каждого провода, хоть и относительно небольшое по отношению к другим участникам теста, не дает возможности пропускать заявленный ток: практически всё напряжение перейдет в тепло. При отсутствии штатной батареи бесполезны. Морозостойкость изоляции хорошая. Цена — самая высокая в выборке.

Рекомендуем для ограниченного применения с целью подзарядки штатной батареи. Вымпел. Стартовые провода «Орион», 500 А, хладостойкие, в сумке, 5066 Примерная цена 2700 ₽

Путаница с брендом: продаются как «Вымпел», но на упаковке указан только производитель — «Орион». Лучшая заделка в выборке: провода припаяны к половинке «крокодилов». Но переброса тока на вторую половинку нет.

«Крокодилы» — железосодержащий сплав. Морозостойкость изоляции нормальная. Сопротивление не позволяет пропускать заявленный ток: вся энергия рассеется на проводах. Цена высокая.

Рекомендуем для ограниченного применения с целью подзарядки штатной батареи.

Skybear. Стартовые провода 542500 500 А 2,5 м Примерная цена 700 ₽

Тонкие провода, боящиеся мороза, с плохой заделкой в клещи. Ток на половинку клещей идет через пружину.

При работе зажимы-«крокодилы» сильно раскаляются — можно обжечься. Провода короткие, но сопротивление всё равно слишком высокое.

Незачет. ГлавДор. Провода пусковые 500 А GL-57, 3 м, медные, силиконовая обмотка 49470 Примерная цена 1000 ₽

Тонюсенькие токопроводящие жилы в изоляции, ломающейся на морозе. Плохая заделка проводов, причем на вторую половинку ток не идет.

Токопроводящие пластинки в пластмассовых «крокодилах» выполнены из оцинкованной стали. Очень высокое сопротивление. Упоминание меди на этикетке ­непонятно.

Незачет! ДАЛИ-авто. Провода стартовые 500 А, 5 м, медь, силикон DA-02165 Примерная цена 2300 ₽

«Чемпионы» по бесполезному рассеванию энергии: и провода тоненькие, и заделка никудышная. Изоляция боится мороза: провода вообще не гнутся. Клеммы оцинкованные. Сопротивление самое высокое в выборке. Цена высокая.

Незачет.

Подводим итоги

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Из девяти испытанных комплектов одобрение (с оговорками) мы дали только трем . Основная проблема общая: негодные кабели с заведомо большим сопротивлением физически неспособны пропускать через себя заявленные токи без огромных потерь.

Плохая заделка проводов в клещи усугубляет недостаток: при токах до 500 А всё напряжение батареи-донора неминуемо превращается в тепло, рассеиваемое по пути к стартеру. Прикиньте сами: при сопротивлении, скажем, в 0,02 Ом и токе 500 А падение напряжения на одном (!) проводе составит 10 В! А работать-то должны оба провода: в результате до стартера не дойдет ничего, а провода раскалятся и сгорят.

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Это старая проблема. Единственным нормальным комплектом проводов для прикуривания, проходившим через наши руки в последнее десятилетие, остается набор «Совет автоэлектрика» от калужского «Энергомаша», которым мы в редакции дружно пользуемся по сей день. Но больше никто таких наборов не выпускает, в том числе и в Калуге.

А из нашей выборки лучше других проявили себя Airline, «Агрессор» и «Вымпел». Их мы рекомендуем использовать в тех случаях, когда штатная батарея просто разряжена, но не умерла полностью.

КАК «ПРИКУРИТЬ» «СЛАБЫМИ» ПРОВОДАМИ

Можно ли «прикурить» от другого автомобиля, если нормальных проводов в хозяйстве нет? Можно, но, как говорится, «не вдруг». Алгоритм следующий:

Взять провода для «прикуривания» (самые толстые, какие попадут под руку). Подсоединить провода от автомобиля-донора к «разряженному», соблюдая полярность. На заведенном автомобиле-доноре держать частоту вращения примерно 1500 об/мин в течение около 5 минут, тем самым подзаряжая АКБ разряженного автомобиля. После 5 минут заглушить исправный автомобиль и, не отключая провода, попробовать завести подзаряжаемую машину. При этом не рекомендуем оставлять автомобиль-донор заведенным.

Как «прикурить» автомобиль: полная инструкция и порядок действий тут.

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