7 мифов о том, как правильно прикурить автомобиль

Недавно выяснил, что многие современники уже не понимают значения отдельных фраз, еще вчера казавшихся расхожими. Типичный пример — выражение «дать прикурить». В ряде случаев оно не имеет ничего общего с порчей здоровья человека, а означает лишь позволить обладателю машины с севшим аккумулятором пустить мотор от батареи вашего автомобиля. Разбираемся в наиболее распространенных мифах, связанных с таким «курением».

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Напомню, что для прикуривания используют два провода с зажимами-крокодилами, которыми соединяют «в параллель» клеммы аккумуляторов двух автомобилей — вашего и «страдальческого». То есть плюс к плюсу, минус к минусу. Просто? Не совсем. Во всяком случае, любая публикация на эту тему тут же порождает шквал споров и комментариев — мол, все не так, все неправильно!

Миф 1. Сосед отказывается дать прикурить

Дело тут не в жадности — он опасается за свою машину. Потому что сервисмены и электрики всех мастей говорят ему в один голос, мол, не надо этого делать. Дескать, твой автомобиль не проектировали для того, чтобы кто-то цеплялся проводами за батарею, да еще и подсоединялся при этом непонятно куда… Страшилок на тему, как после подобных операций у машины-донора выходила из строя штатная электроника, предостаточно. Насколько все они правдивы, в данном случае неважно: просто не стоит удивляться тому, что сосед не желает рисковать.

В былые времена подобная операция была в порядке вещей. От Жигулей прикуривали Москвичи — и ничего страшного. Но это было очень давно, когда машины были несоизмеримо проще. А сегодня они стали сродни компьютеру и потому слишком изнежены. И риск повреждения от скачков напряжения действительно велик.

Миф 2. Прикуривание автомобиля с отсоединенной бортовой клеммой машины-донора

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Так прикуривать гораздо безопаснее. Но и в этом случае жадного соседа можно понять. Во-первых, на многих машинах аккумуляторы запрятаны под пластиковые щитки, да и подходящего инструмента в среднестатистическом багажнике сегодня уже не сыскать. А во-вторых, очень многие современные автомобили категорически не переносят даже кратковременного отключения батареи. После этого владельцу придется обращаться на сервис, теряя время, деньги, а если совсем не повезет, то и гарантию. Речь идет, конечно, о машинах высокой ценовой категории, но не каждому захочется проводить подобные опыты даже на недорогих машинах. Вдруг они тоже стали капризными?

Миф 3. Последовательность действий при прикуривании автомобиля

Надо подсоединить внешний аккумулятор параллельно к штатному — для этого нужны толстые соединительные провода. Тонкие для пуска абсолютно бесполезны.

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Последовательность следующая:

Соединить положительный (+) пусковой кабель с положительным (+) выводом вспомогательной батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи. Соединить отрицательный (-) кабель с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с блоком цилиндров двигателя заупрямившегося автомобиля. Хотя лучше всего подцепиться к рыму для поднятия силового агрегата — обычно его несложно найти. В крайнем случае, если доступа к «металлу» нет, соедините его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля. Убедитесь в том, что кабели не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя. Попытайтесь пустить капризный мотор. Если «сработало» — отсоедините «отрицательный» провод (сначала от капризного автомобиля, после от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности. Дать ожившему автомобилю поработать — в общем, не глушить его сразу. Без подзаряженной штатной батареи ему все равно жизни не будет. Позже хорошо бы разобраться в причине помирания штатной батареи. А если нормальных толстых проводов нет? Шутки шутками, а найти их нынче — большая проблема. То, что продается — в 99,9% отвратительные китайские однодневки с толстенной изоляцией и тонюсенькими проводками внутри (см. фото ниже). В крайнем случае, если толстых проводов так и не нашли, придется пользоваться тем, что есть, но при этом «удовольствие» придется растянуть хотя бы минут на 15–30, пока заряды двух батарей немного уравняются. После этого можно пробовать пустить мотор.