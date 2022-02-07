Сдавали старую АКБ за деньги? Систему хотят изменить!

В начале весны в России может прекратить действие давно устоявшаяся схема скупки автомобильных аккумуляторов.

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Дело в том, что с 1 марта должны вступить в действие новые правила сбора и утилизации свинцово-кислотных АКБ. Напомним, сейчас вы можете сдать аккумулятор в одну из небольших фирм, получив деньги или скидку на покупку новой АКБ. Впоследствии компания через процедуру тендеров сдает ваш аккумулятор на перерабатывающий завод. Теперь же все может стать по-другому.

Новая схема обращения с токсичными отходами 1 и 2 классов опасности предполагает появление четкого государственного регулирования. Отработанными батареями будет заниматься госкомпания «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), входящая в «Росатом», пишет «Коммерсантъ». ФЭО установит тарифы (пока их нет), в соответствии с которыми переработка и утилизация АКБ будето будет облагаться специальным сбором.

Таким образом, теперь компании, принимающие у населения аккумуляторы, не будут продавать их заводам, как прежде, получая выгоду. Напротив, им придется заказывать утилизацию у ФЭО через онлайн-систему, оплатив сбор. В каждом регионе в ФЭО будет свой оператор с сетью пунктов сбора. Однако эксперты полагают, что за оставшееся время такую сеть выстроить нереально, сообщает издание.

Более того, 13 компаний, занятых в сфере переработки вторичного свинца, уже направили письмо в Правительство, Минпромторг и Совет федерации — указывая на риск того, что с запуском новой системы люди начнут просто выбрасывать аккумуляторы или продавать на черном рынке, а около 10 тысяч компаний, занимающиеся сбором АКБ, разорятся. Подписанты просят исключить автомобильные АКБ из закона.

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Однако в ФЭО говорят, что реформа как раз и задумывалась под такие АКБ, потому исключать их нет смысла, а действовать система начнет в первую очередь для физических лиц у которых отсутствуют собственные мощности по переработке. «Остальные участники рынка продолжат свою работу с обязательством представлять данные в систему», — цитирует издание источник в ФЭО.

А как понять, что штатную АКБ автомобиля пора менять? Вот ответ.

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