2/3 никуда не годятся! Экспертиза 12 комплектов пусковых проводов

Дожили! Купить хорошие пусковые провода — проблема! А какие они, хорошие? Эксперты «За рулем» приобрели 12 комплектов, проверили и разложили по медным жилочкам. Хорошая новость: даже негодные провода можно использовать для подзарядки севшей батареи.

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Пусковые провода нужны понятно для чего — чтобы пустить мотор от чужой аккумуляторной батареи, если ваша вдруг померла. Берут два провода с зажимами-«крокодилами» на концах и подают питание от батареи-донора к севшему аккумулятору. Проще некуда. Но это лишь на первый взгляд.

Величина пускового тока даже в скромной микролитражке измеряется сотнями ампер. И чем холоднее на улице, тем больший требуется ток. Если бы напряжение на борту составляло 220, а не 12 В, то пусковой ток при той же мощности был бы раз в двадцать меньше, а проводá — во столько же раз тоньше. Но при питании 12 В проводам необходимо быть очень толстыми: чем больше сечение, тем ниже сопротивление. Иначе энергия до стартера не дойдет, полностью рассеявшись на проводах. Поэтому их сопротивление должно быть гораздо ниже, чем у пусковой цепи стартера, то есть не больше сотых долей ома. Но как раз это их изготовители и не могут обеспечить! За все годы испытаний работоспособный комплект проводов — заметьте, отечественный! — нам попался лишь однажды (если интересно, тест «Калуга дает прикурить» можно почитать тут. — Прим. ред.). Да и тот, по нашим сведениям, теперь можно приобрести лишь под заказ.

Проверим: вдруг ситуация изменилась в лучшую сторону? Мы купили дюжину комплектов по цене от 520 до 2950 рублей. Заявленные токи, которые они должны держать, - от 400 до 1000 А.

Что и как проверяли

Первым делом проверили качество заделки и конструкцию зажимов‑­«крокодилов». У хороших проводов токоподвод должен быть обеспечен к обеим «крокодильим челюстям»: это уменьшает переходное сопротивление и снижает потери. Особое внимание — завальцовке проводов: прижимать надо токонесущие жилы, а не пластиковую изоляцию, которая тут же сгорит.

Нормальная разводка проводов в зажимах-«крокодилах» должна раздваиваться на обе половинки для обеспечения равномерного электрического контакта.

Эти провода никто не рвал, через них просто пропустили довольно скромный ток. Причина разрушения — халтурная обжимка в «крокодилах» через пластиковую изоляцию, которая мгновенно плавится от нагрева.

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Затем оценили работоспособность и измерили падение напряжения на проводе при едином токе 220 А — это средний ток, которого на практике обычно хватает для пуска мотора. Да и опыт прошлых лет подтверждает, что ждать хороших результатов при более высоких токах бессмысленно.

Что до падения напряжения, то по нормативам при токе 1000 А оно не должно превышать 2,0 В. Значит, в нашем случае можно ориентироваться примерно на 0,45 В.

Результаты испытаний, к сожалению, не удивили. Лучшие электрические параметры показали дорогущие провода Airline SA‑1000–06E: падение напряжения на каждом проводе составило 0,75 В. На общем фоне результат, конечно, хороший: например, у комплектов В‑500 и Полярник потери на каждом проводе составили 4,9–5,0 В! И это при довольно скромном токе 220 А.

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нам по-прежнему продают сувенирные изделия с рекламными этикетками. Даже «лучшие из худших» смогут реально помочь только в тепличных условиях, когда масло еще не загустело, а родная батарея хранит остатки заряда. Но ни о каких заявленных 1000 А речь не идет. Иными словами, Поскольку необходимость «прикурить» чаще всего возникает в мороз, то и пусковые провода просто обязаны быть холодоустойчивыми. Однако после 12‑часовой выдержки в морозильной камере при —30 °C стало ясно, что и с этим есть проблемы. Пластмассовая изоляция для таких условий не годится: каменеет, трещит и даже ломается. Надумаете что-то покупать — ищите только резиновую! В тестовой компании проводов выбирать не из чего. Несколько изделий можно применять либо в облегченных условиях (при пуске летом или в теплом гараже, когда многие сотни ампер не нужны), либо с предварительной подзарядкой батареи. Остальным — незачет. Airline SA-500-04

Цена ~ 1150 руб.

Заявленный ток 500 А

Длина 5,0 м Каждый из проводов «скушал» по 1,8 В. Завальцовка хорошая. Клещи — с двусторонним токоподводом. Мороз переносят нормально. Годны с ограничениями. Airline SA-1000-06E

Цена ~ 2950 руб.

Заявленный ток 1000 А

Длина 5,0 м Падение напряжения 0,75 В — это лучший результат по величине потерь на каждом из проводов. На их сечении не сэкономили! К конструкции замечаний нет. Морозостойкость хорошая. Но 1000 А не выдержат ни за что. Годны с ограничениями. Alligator

Цена ~ 1400 руб.

Заявленный ток 600 А

Длина 3,0 м Потери напряжения — по 1,4 В на каждом проводе. Лучше, чем у многих. Заделка проводов — по правилам, но на одну половинку клещей. Морозостойкость хорошая. Годны с ограничениями. Autoprofi АР/ВС 5000

Цена ~ 1280 руб.

Заявленный ток 450 А

Длина 3,5 м 1,6 В — такие потери в данном тесте можно считать сравнительно небольшими. И даже ничто не расплавилось. Заделка и морозостойкость нормальные. Годны с ограничениями.

В-500

Цена ~ 502 руб.

Заявленный ток 500 А

Длина 2,5 м Падение напряжения на каждом коротеньком проводе составило аж 5 В — антирекорд теста! И что достанется стартеру? Впрочем, в любом случае исход ясен: даже при токе 220 А проводá расплавились и выскочили из «крокодилов». На морозе ломаются. На выброс! В-600

Цена ~ 550 руб.

Заявленный ток 600 А

Длина 3,0 м Раскалились и расплавились. Падение напряжения на каждом проводе — по 3 В. На морозе каменеют. Незачет. Garde 650

Цена ~ 1600 руб.

Заявленный ток 650 А

Длина 5,0 м На общем слабом фоне выглядят неплохо и даже не расплавились, хотя на каждом из проводов падение напряжения составило по 2 В. На морозе каменеют. Заделка проводов — на одну сторону. Незачет. Garde 1000

Цена ~ 1400 руб.

Заявленный ток 1000 А

Длина 3,0 м Потери — по 2,2 В на каждом проводе. Завальцовка — через пластиковую изоляцию: так делать нельзя. На морозе каменеют. Незачет.

MegaPower M-50030

Цена ~ 800 руб.

Заявленный ток 500 А

Длина 3,0 м На каждом проводе при токе 220 А теряется по 3,5 В! Что же будет, если попробовать пропустить заявленные 500 А? Еще — отвратительная завальцовка через пластиковую оболочку провода, которая тут же поплавилась. Незачет. MegaPower M-80050

Цена ~ 2300 руб.

Заявленный ток 800 А

Длина 5,0 м Даже при небольшом токе нагрузки теряется по 2,7 В на каждом из проводов. На морозе твердеют. Ток на вторую половинку клещей идет через ось и пружину. Незачет. Полярник

Цена ~ 1140 руб.

Заявленный ток 400 А

Длина 4,0 м Отечественное изделие разоча­ровало. При токе 220 А на одном проводе рассеивается 4,9 В! Провода быстренько раскалились, пустили дым и повыскакивали из зажимов наружу. Незачет. Фобос

Цена ~ 1050 руб.

Заявленный ток 500 А

Длина 2,6 м Падение напряжения — 1,5 В. На общем фоне это даже неплохо. Но на морозе становятся неподвижными. Контакт на второй половинке клещей — через ось и пружину. Незачет.

Как «прикурить» негодными проводами? Кто уже приобрел плохие провода — не расстраивайтесь. Даже никудышный провод, который не в состоянии пропускать токи в сотни ампер, можно использовать для подзарядки севшей батареи от заряженной. Для этого нужно соединить подсевшую батарею с донорской и подождать, а лишь потом попытаться включить стартер. Ожидание может затянуться на десятки минут: всё зависит от степени разряженности батареи. Но деваться некуда: пустить мотор должна именно родная батарея, а не донорская. Удачи на дорогах! И пусть пусковые провода никогда вам не пригодятся. Большой тест аккумуляторных батарей вы найдете по этой ссылке.

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