Можно же «прикурить» тоненькими проводами, в чем опасность-то?

Провода для «прикуривания» по определению должны быть толстыми. Но что делать, если под рукой только тоненькие?

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Почему вообще нужны только толстые провода? Исключительно потому, что у них очень маленькое сопротивление, а потому даже при пропускании тока в сотни ампер потери напряжения будут минимальными. В противном случае провода превратятся на ваших глазах в горящую нить, которая почти сразу же перегорит, попытавшись при этом устроить замыкание, да еще и обжечь вас.

Почему-то приходится иногда слышать от «знатоков», что они, мол, на спор смогут «прикурить» любыми проводами. Это — ерунда. Такое возможно разве что в тех редких случаях, когда родная батарея разряжена не полностью, а только чуть ниже «ватерлинии», да если при этом на улице тепло. В этом случае стартер будет крутить не внешняя, а именно родная батарея, которая быстренько получит недостающий «допинг» даже по худосочным проводам, после чего справится с задачей сама. Но стартерный ток по этим проводам при этом не пойдет — странно, что многие этого не понимают.

В жигулевские времена, как известно, на помощь частенько приходила монтажная лопатка из стандартного набора инструмента. Две машина ставили вплотную, на металлические бамперы клали лопатку, прижимая ее ногой, а плюсовые клеммы батарей соединяли всеми способами, какие только удавалось придумать. Обычно скручивали воедино все провода, какие только удавалось найти в хозяйстве — вплоть до разорения ламп-переносок… Иногда это срабатывало, хотя обеспечить при этом нормальный контакт было, прямо скажем, тяжеловато.

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Сегодня металлический бампер — редкость. Впрочем, инструкции к автомобилям дружно повторяют одну и ту же фразу: мол, категорически запрещено касание металлических частей машины-донора и «подсевшего» автомобиля. Поэтому никакая монтажная лопатка уже не поможет: для прикуривания нужны два толстых провода — и точка. При наличии двух комплектов заведомо тонких проводов можно попытаться подцепить их параллельно друг другу — это повысит шансы пустить молчащий мотор. Два провода — между плюсами, еще два — между минусами...

Последний шанс хоть как-то помочь бедолаге с помощью тоненьких проводов — это тупо подключить их к требуемым точкам и… оставить в таком положении на длительное время. Чем сильнее разряжена батарея, тем дольше придется ждать. А минут через 30–40 можно отцепить провода и попробовать крутануть стартером коленвал: вдруг получится?

Всех, кто хочет поделиться иными способами «прикуривания» с помощью негодных поводов, приглашаем высказаться.