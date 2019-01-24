Эксперт «За рулем» вспомнил дедовский способ, с помощью которого в эпоху дефицита «оживляли» автомобили с севшими аккумуляторами.

ПРИКУРИТЬ МОНТИРОВКОЙ

Водители нередко дают «прикурить» собратьям с севшим аккумулятором. В эпоху стальных бамперов и дефицита запчастей им помогала… монтировка из набора инструментов.

При отсутствии нормальных проводов положительные клеммы двух аккумуляторов соединяли между собой хоть каким-то проводом — даже тоненьким, сложенным в несколько раз. А чтобы перекинуть «минус», клали монтировку на бамперы поставленных рядом автомобилей, например ВАЗ‑2101 или ГАЗ‑24. Цепь замыкалась, и мотор заводился.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему на первых Жигулях почти не было стрелочных приборов?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора