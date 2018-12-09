ВАЗ-2101: вы знаете, почему первые Жигули были лишены стрелочных приборов?

На ВАЗ‑2101 стрелочных приборов почти не было: считалось, что обо всех проблемах должны сигнализировать лампочки. Да и указателей имелось всего два. Однако любовь к традиционным решениям все-таки победила.

ЛАМПОЧКИ ИЛИ СТРЕЛКИ?

Материалы по теме ВАЗ-2101: любовь и кровавый исход

В начале семидесятых годов прошлого столетия все публикации о ВАЗ‑2101 отмечали как достоинство почти полное отсутствие в новинке автопрома стрелочных приборов — мол, в этой машине всё автоматизировано, а если что-то не так, загорится лампочка. Оставили всего два указателя — температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.

Однако уже в ВАЗ‑2103 на панели приборов появились и указатель давления масла, и тахометр, и даже стрелочные часы посередке. Любовь к приборам пересилила.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора