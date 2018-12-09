ВАЗ-2101: вы знаете, почему первые Жигули были лишены стрелочных приборов?

ЛАМПОЧКИ ИЛИ СТРЕЛКИ?
Материалы по темеВАЗ-2101: любовь и кровавый исход
В начале семидесятых годов прошлого столетия все публикации о ВАЗ‑2101 отмечали как достоинство почти полное отсутствие в новинке автопрома стрелочных приборов — мол, в этой машине всё автоматизировано, а если что-то не так, загорится лампочка. Оставили всего два указателя — температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.
Однако уже в ВАЗ‑2103 на панели приборов появились и указатель давления масла, и тахометр, и даже стрелочные часы посередке. Любовь к приборам пересилила.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя?
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Фото: из архива автора
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