«Прикуриваем» от автомобиля: важные моменты, о которых надо знать

Аккумулятор сел, двигатель не заводится. Кто не оказывался в подобной ситуации? В холода такое происходит чаще. Поэтому если вы не умеете «прикуривать» от другой машины, срочно учитесь — зима скоро. «За рулем» рассказывает, как делать это правильно.

Завести двигатель при разряженном аккумуляторе можно с помощью рабочего аккумулятора другого автомобиля. Главное, найти водителя-добровольца на машине с заряженной батареей и специальные провода. Дальше вам останется только следовать нашей инструкции.

Береги автомобиль

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Прежде чем мы расскажем, как «прикурить» машину, обратим внимание на два важных момента. Первый — зажигание на автомобиле-«доноре» (с заряженным аккумулятором) должно быть выключено. Иначе при подключении проводов произойдет скачок напряжения и диодный мост генератора на автомобиле-«доноре» будет поврежден.

Еще один момент — сначала нужно подключить плюсовой, красный, провод к плюсовым клеммам аккумуляторов. Так безопаснее, хотя принципиальной разницы, в каком порядке подсоединять провода, нет. Важно знать, что если сначала подключить минусовой, черный, провод, то случайное касание потом наконечником плюсового провода любой металлической детали спровоцирует короткое замыкание.

Плюсы и минусы

Подгоняем автомобиль-«донор» как можно ближе к тому, который необходимо завести. Глушим двигатель, выключаем зажигание и открываем оба капота. Подсоединяем плюсовой провод к плюсовой клемме автомобиля-«донора» и проверяем надежность крепления, чтобы провод впоследствии не соскочил. Второй конец плюсового провода подключаем к плюсовой же клемме разряженного аккумулятора и также проверяем надежность крепления.

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Минусовой провод подсоединяем к минусовой клемме рабочей батареи, другой конец этого провода цепляем к любому подходящему кронштейну двигателя. Затем нужно удостовериться в том, что провод надежно закреплен и не соскочит от вибраций. Почему мы подключили его именно к кронштейну двигателя? Для того, чтобы во время пуска вся сила заряженного аккумулятора пошла не на зарядку разряженного, а на работу стартера.

Подключив провода, запускаем двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором. Машина завелась! Снимаем провода в обратной последовательности (по той же причине, что описана выше) — и можем ехать.

«Прикурить» машину нетрудно. Для этого потребуется помощь водителя автомобиля с рабочим аккумулятором, специальные провода, которые должны быть у каждого автовладельца, и знание простых, но важных правил проведения процедуры. Удачных запусков!

Можно ли «прикуривать» от современного автомобиля и не нанесет ли это вреда его многочисленным электронным системам? Об этом читайте по ссылке.

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