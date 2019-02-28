В интернете много баек на тему того, что «прикуривать» автомобиль с севшим аккумулятором может быть опасно. Причем для обеих машин. «За рулем» объясняет, как действовать, чтобы и соседа на парковке выручить, и свою машину не угробить.

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«Прикуривание» на водительском жаргоне — это соединение с помощью пусковых проводов, аккумулятора одного автомобиля с аккумулятором другого. То есть, если у одного села батарея, можно соединить ее с АКБ соседней машины и запустить мотор. Процедура несложная, но требующая аккуратности, иначе может в прямом смысле запахнуть жареным. Итог — дорогой ремонт.

Завести автомобиль, «прикурив» от другого, было нормальным явлением среди водителей старых карбюраторных машин. Конструкция-то была незамысловатой. Никакой сложной электроники. Поэтому водитель Волги мог перебросить провода хоть с КАМАЗа и завести свой автомобиль, не боясь, что в машине что-то сгорит. Главное, чтобы аккумулятор донора выдавал 12 В, иначе в вашей машине как минимум перегорят лампы комбинации приборов, которые загораются при включении зажигания. Имейте в виду, что у грузовых машин чаще всего 24-вольтовая бортовая сеть, но в большинстве случаев используется два 12-вольтовых аккумулятора, так что один из них, отключив от сети, можно использовать в качестве донора.

Сейчас ситуация изменилась. С переходом на экологический стандарт Евро-2 топливовоздушную смесь стала готовить электроника. Нынче блок управления двигателем рассчитывает и регулирует подачу топлива, ориентируясь на показания датчиков. Сложная электронная начинка современных машин чувствительна к скачкам напряжения. Плюс штатное место для «массы» во многих автомобилях надо еще поискать. Все закрыто пластиком. При прикуривании самое важное не перепутать полярность, то есть плюс с минусом. Иначе получите сноп искр из-под капота и короткое замыкание. А это способно на раз вывести из строя всю электронику машины.

Пусковые провода

Отдельное внимание надо уделить и самим пусковым проводам. О том, как их правильно выбрать, читайте по ссылке. Если они слишком тонкие, то лучше подключить машину с севшим аккумулятором и подождать минут 10, не выключая двигатель у машины-донора. Затем скинуть провода и завести проблемный автомобиль. Если не выждать хотя бы 10 минут, то провода могут попросту сгореть, а запуска так и не произойдет.

К чему подключать «массу»?

Многие соединяют проводами клеммы аккумулятора. Но лучше минусовой провод подключать к блоку цилиндров или головке блока. Во-первых, клеммы аккумулятора могут быть ржавыми, закисшими, и контакт с проводом получится не слишком надежным. А во-вторых, путь, который преодолеет ток, будет короче, если подсоединить минусовой провод непосредственно к двигателю. Главное, чтобы в точке подсоединения не было краски или ржавчины.

Что, если «прикурить» от работающего двигателя?

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат сильную нагрузку от стартера второго автомобиля. Этого электроника может не вынести. Она либо сразу выйдет из строя, либо загорится масса ошибок на панели приборов, которые сможет удалить только официальный дилер, обладающий спецоборудованием. Поэтому категорически не рекомендуется прикуривать от работающего автомобиля. Мотор должен быть выключен.

Клемму снял — избавился от проблем?

К сожалению, нет. Если перед прикуриванием снять клеммы с исправного аккумулятора, это также способно вызвать негативные последствия. Скажем, придется вспоминать и заново вводить сервисный код магнитолы, чтобы она начала работать, «обучать» электростеклоподъемники корректной работе. Это может привести и к проблемам в бортовых системах машины. Придется ехать или везти на эвакуаторе автомобиль на сервис, чтобы сбросить ошибки.

Емкость аккумуляторов

Важно, чтобы аккумуляторы машин были одной емкости. Либо АКБ донорского автомобиля была большей емкости, чем у того, который вы собираетесь «прикурить». То есть внедорожник может завести скромную малолитражку. А вот наоборот — нет. У батареи малолитражки просто не хватит мощности, чтобы оживить большой автомобиль. Хотя если подключить провода и подождать подольше, а потом попробовать запустить автомобиль с севшей АКБ, то шанс есть.

А если оба автомобиля старые?

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Есть риск и подорвать автомобиль. В прямом смысле. Под крышкой батареи старого аккумулятора, из-за понижения уровня электролита, скапливается гремучий газ. Достаточно одной искры, скажем, во время подзарядки, чтобы газ взорвался и пластиковый корпус батареи разлетелся на части. Возгорание может произойти и от зажженной сигареты поблизости. Такую батарею лучше не прикуривать вовсе, а сдать в утилизацию.

В общем, если у вас современный автомобиль с множеством электронных систем, не прикуривайте от него вовсе. Лучше положить в багажник так называемый бустер или пусковое устройство. С его помощью проще и удобнее оживлять машину с севшим аккумулятором.

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