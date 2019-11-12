Сегодня, в 6:00 Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок Можно ли вообще «прикуривать» от современного автомобиля? Можно, но при соблюдении некоторых условий, о которых порой не знают даже опытные водители.
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Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине
сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.
Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?
В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.
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Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.
Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…
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Не пытайтесь использовать для прикуривания тоненькие бытовые провода. Толку не будет: провода расплавятся у вас на глазах, а вдобавок еще можно обжечься. Ну и проводов лишитесь, конечно же… Единственный способ применить тонкие провода — это подсоединить ими донорскую батарею и оставить в таком состоянии на какое-то время, чтобы хотя бы часть энергии потихоньку перекочевала в разряженную АКБ. После этого можно отсоединить провода и попытаться пустить машину. При подключении минусового провода на капризном автомобиле не соединяйте его, по возможности, с минусовой клеммой АКБ. Постарайтесь отыскать под капотом металлическую часть двигателя — например, рым для поднятия силового агрегата. В этом случае сопротивление на пути тока до стартера несколько сократится. Правда, найти подходящий металл под современным капотом — задача не из легких: все закрыто пластмассовыми щитками… Иногда приходится слышать, что подобное подключение уменьшает взрывоопасность вследствие газовыделения помирающей батареи, но я с таким явлением не сталкивался. Впрочем, надо верить в народную мудрость.
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Не позволяйте посторонним подсоединять пусковые провода: делайте все сами! Лично убедитесь в том, что кабели не касаются лопаток вентилятора и иных подвижных деталей двигателя. Несколько раз проверьте, что никакой добрый человек не перепутал полярность подключения. Не отсоединяйте при прикуривании клемму с аккумулятора машины-донора. Почему-то этот совет вызывает ожесточенное неприятие у ряда спорщиков. Но дело в том, что навороченная современная машина может растолковать такое отключение как аварийную ситуацию и заблокирует все на свете до вмешательства сервисменов. Впрочем, с простыми автомобилями такое отключение проходит спокойно. Если не считать магнитолу, которая может обидеться… Не пытайтесь перед прикуриванием пускать мотор на машине-доноре. Во-первых, особого проку от этого все равно не будет: львиную долю нагрузки принимает на себя батарея. Во-вторых, как мы уже отмечали, электронные блоки иногда обижаются на «чужеродные организмы» — часто приходится читать про всплески, броски, перепады и т.п. Поэтому лучше не рисковать здоровьем донора, даже если вы полагаете, что ему ничего не угрожает.
На всякий случай вновь публикуем
правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:
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Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.
И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?
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