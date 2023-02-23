5 хитрых способов продлить жизнь АКБ зимой

Многие из нас изо дня в день ездят лишь на короткие расстояния (до ближайшего супермаркета и обратно). Эксперт объяснил, почему от этого погибает аккумулятор и как этому противостоять.

Принято считать, что короткая поездка — это не более 5–8 км пробега. Преодолев такое расстояние, машина не успевает толком прогреться. Зимой регулярные, но короткие поездки особенно вредны для АКБ.

Аккумуляторная батарея автомобиля, совершающего лишь короткие поездки, летом еще кое-как заряжается. Стартер потребляет небольшой ток для пуска мотора, батарея начинает принимать заряд сразу после пуска двигателя, да и количество включенных потребителей тока невелико.

Зато зимой ситуация ухудшается по всем направлениям. Промороженный двигатель с загустевшим маслом с трудом проворачивается стартером. Водителю приходится включать сразу после пуска двигателя многочисленные обогревы, вентилятор отопителя, дворники, фары...

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Если зимой ударят морозы, то двигатель пустить уже не удастся, а корпус аккумулятора может разорвать льдом. Последнее приведет к попаданию электролита на детали автомобиля и вызовет коррозию и даже их разрушение.

Как избежать разрядки АКБ зимой?

Способ 1

Самой простой способ — чередовать короткие поездки с более длительными. Хотя бы раз в неделю, а в холода и чаше, нужно, чтобы двигатель работал не менее часа, причем не на холостых, а на повышенных оборотах.

Способ 2

Помочь аккумулятору быстрее нагреться от двигателя и начать принимать заряд может удаление теплоизоляционного чехла, который некоторые автопроизводители устанавливают на батарею.

Способ 3

Существует и более интересное решение, когда внутрь покупного теплоизоляционного чехла размещают пластины, подогревающие АКБ. Потребляя очень небольшой ток, такая система способствует более быстрому прогреву АКБ, после чего заряд становится возможным.

Способ 4

Помогает использование автоодеяла. Оно накрывает и двигатель, и АКБ, отчего последняя прогревается заметно быстрее.

Способ 5

И последним способом будет периодический подзаряд аккумуляторной батареи от специального источника питания. Заряжать батарею можно не отсоединяя ее от электрооборудования автомобиля.

Лайфхак при зарядке АКБ

Важным условием является выбор надежных зарядных устройств с системами защиты. Тогда при обесточивании не возникнет проблем с различными настройками автомобиля.

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А если АКБ приходится снимать, чтобы отнести ее на подзаряд в дом, то вместо нее имеет смысл прямо «на горячую» подключать к бортсети небольшой источник энергии. Это может быть батарея от компьютерного источника бесперебойного питания или даже три соединенных последовательно аккумулятора формата 18650.

Такой «хранитель настроек» позволит хорошо подзарядить за ночь снятый аккумулятор автомобиля в квартире.

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Помимо всего прочего нужно, чтобы генератор автомобиля и цепи заряда АКБ находились в безупречном состоянии. Иначе недозаряд может погубить батарею не только зимой, но даже в теплое время года.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»



