Горит Check Engine? Эксперт объяснил, когда можно ехать — журнал За рулем

Горит Check Engine? Эксперт объяснил, когда можно ехать

Паниковать не стоит, но и оставлять проблему без внимания тоже нельзя.

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Значок на панели приборов тревожно горит желтым или оранжевым цветом. Это говорит о проблеме в одной из систем двигателя (управления, питания, охлаждения, выпуска отработавших газов), напоминает наш эксперт Алексей Ревин.

Наиболее частых причин он перечислил четыре:

  • повреждение кислородного датчика или его проводки
  • некачественный бензин
  • неквалифицированное вмешательство при кузовных работах
  • проблема в системе управления двигателем (например, вышел из строя один из датчиков или его проводка).

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Так можно ли ехать?

Эксперт советует оценить, не изменилось ли поведение автомобиля (динамика разгона, тяга двигателя, рывки), не дергается ли тахометр, не ползет ли стрелка указателя температуры к красной зоне.

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Если заметных отклонений в поведении машины нет, можно продолжать движение, но двигаться лучше в сторону сервиса, чтобы специалисты выявили причину ошибки и устранили неисправность, если она есть.

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Случается, что ошибка временная, тогда через некоторое количество пусков двигателя она пройдет сама. Можно и «помочь», очистив память электронного блока управления от временных ошибок. Для этого нужно отсоединить клемму от аккумуляторной батареи минут на десять. При серьезном сбое значок Check Engine все равно продолжит загораться.

Подробнее о том, как можно самому диагностировать систему управления двигателем, читайте здесь.

Источник: Unsplash

Фото: Depositphotos

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