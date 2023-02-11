Горит Check Engine? Эксперт объяснил, когда можно ехать

Паниковать не стоит, но и оставлять проблему без внимания тоже нельзя.

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Значок на панели приборов тревожно горит желтым или оранжевым цветом. Это говорит о проблеме в одной из систем двигателя (управления, питания, охлаждения, выпуска отработавших газов), напоминает наш эксперт Алексей Ревин.

Наиболее частых причин он перечислил четыре:

повреждение кислородного датчика или его проводки

некачественный бензин

неквалифицированное вмешательство при кузовных работах

проблема в системе управления двигателем (например, вышел из строя один из датчиков или его проводка).

Так можно ли ехать?

Эксперт советует оценить, не изменилось ли поведение автомобиля (динамика разгона, тяга двигателя, рывки), не дергается ли тахометр, не ползет ли стрелка указателя температуры к красной зоне.

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Если заметных отклонений в поведении машины нет, можно продолжать движение, но двигаться лучше в сторону сервиса, чтобы специалисты выявили причину ошибки и устранили неисправность, если она есть.

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Случается, что ошибка временная, тогда через некоторое количество пусков двигателя она пройдет сама. Можно и «помочь», очистив память электронного блока управления от временных ошибок. Для этого нужно отсоединить клемму от аккумуляторной батареи минут на десять. При серьезном сбое значок Check Engine все равно продолжит загораться.

Подробнее о том, как можно самому диагностировать систему управления двигателем, читайте здесь.

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