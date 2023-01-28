Эти вещи точно не стоит оставлять в автомобиле зимой

Забытые в автомобиле предметы при низких температурах могут не только испортиться, но и навредить салону.

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Электронная техника

Антирадары, видеорегистраторы, навигаторы, смартфоны, портативные аккумуляторы и наушники — малая часть электронной техники, которую можно встретить в салоне авто. Если машина надолго остается на улице, а не в теплом паркинге, в морозы лучше забирать гаджеты домой. Большинство из них имеют литиевые батареи: на холоде аккумуляторы быстро теряют емкость, и даже если после прогрева устройство включится, срок его работы может сократиться. Кроме того, во внутренних частях устройства из-за резкого перепада температур образуется конденсат и могут окислиться контакты.

Напитки

При замерзании жидкости расширяются, поэтому, если оставить в морозный день в машине напиток в любой таре, по возвращении можно столкнуться с неприятными последствиями.

Медикаменты

Некоторые медицинские препараты портятся на холоде, а большинство таблеток приходят в негодность при перепаде температур.

Косметические средства

Большинство косметических средств содержат в своем составе воду и другие компоненты, которые при низких температурах могут замерзнуть, а оттаяв — расслоиться. Если в машине хранится крем для рук, в морозы его стоит забрать из авто. То же самое касается и влажных салфеток: поскольку содержание спирта в них невысокое, они легко замерзают и становятся непригодными для использования.

Аэрозоли

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Любые аэрозольные баллончики (например, с краской или лаком) на морозе становятся потенциально опасными предметами. Содержимое аэрозолей находится под давлением и поэтому чувствительно к высоким и низким температурам. Корпус может треснуть или даже взорваться.

Щетки для чистки снега

Многие автомобилисты держат щетки для чистки снега в машине, что, на первый взгляд, вполне логично. Но после чистки на ней остается снег, который в багажнике автомобиля тает, и щетка становится мокрой.

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Оставшись на ночь в непрогретой машине, щетка замерзнет, и наутро очистить автомобиль ею станет невозможно. Поэтому в сильные морозы лучше забирать щетку домой и высушивать в тепле.

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