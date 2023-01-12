Как открыть любой автомобиль с помощью смартфона? — журнал За рулем

Как открыть любой автомобиль с помощью смартфона?

Много необычных рекомендаций «гуляет» по интернету. Одна из них: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, нужно позвонить кому-то из домашних, попросить поднести запасные ключи к смартфону и нажать на кнопку разблокировки.

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При этом свой телефон нужно держать на расстоянии около 30 см от дверцы машины.

И якобы таким образом можно открыть автомобиль. Верится в такое с трудом, ну а вдруг? Ведь всегда хочется надеяться на чудо, оказавшись в непростой ситуации.

Мы попросили нашего эксперта применить этот совет на практике.

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Ответ специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Как открыть любой автомобиль с помощью смартфона?
— В «лайфхаке» смартфон используется как устройство для передачи голоса. Ведь, по условию, мы просто позвонили кому-то из домашних. То есть микрофон одного смартфона воспринимает колебания воздуха и передает другому аппарату. Причем звук передается независимо от цены смартфона, в довольно узком диапазоне 300–8000 Гц.

Но откуда даже такой звук, если мы просто нажали кнопку на ключе, отвечающую за разблокировку замков? Нет звука, нечего передавать и нечего принимать вашему смартфону, находящемуся рядом с запертой машиной. И уж точно это «ничего» не сможет открыть автомобиль.

Для очистки совести провел эксперимент вместе с соседом по подъезду. Он стоял у своего окна и, разговаривая со мной, нажимал кнопочку на ключе. В это время я находился возле своей запертой машины. И вдруг, о чудо, машина открылась!

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Сами себе не поверили, начали разбираться и поняли, что радиус действия ключа из окна, когда сигналу не мешают припаркованные машины и различные строения, оказывается больше, чем от подъезда. И сигнал от ключа просто «добивает» до автомобиля.

Тогда я с помощью второго ключа отогнал машину в соседний двор и продолжил общение с соседом по телефону. Но теперь ни открыть, ни закрыть замки дверей он не смог. Да и неудивительно!

Наш вердикт (и совет)

Это не работает, хотя попытаться, конечно, можете. А теперь действительно полезный совет от нашего эксперта. Если вы пользуетесь машиной один, то возите с собой второй ключ. Только держите его не рядом с первым — кладите его в другое место: в другой карман или в сумку.

Это, кстати, спасет вас от неприятностей, если батарейка в ключе разрядится, что зимой, на морозе случается куда чаще.

Фото: Depositphotos

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