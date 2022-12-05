Эксперт назвал 2 режима езды, которые убивают шины — журнал За рулем

Эксперт назвал 2 режима езды, которые убивают шины

Все мы хотим, чтобы «шиповки» служили как можно дольше, а для этого следует соблюдать простые правила.

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Эксперты «За рулем» на протяжении многих лет тестируют шины и, кажется, знают о них всё. Поэтому к их советам стоит прислушаться. На этот раз речь идет об эксплуатации шипованных шин.

Наш обозреватель Сергей Мишин отметил два наиболее губительных режима для «шиповок».

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Вредный режим № 1

Это интенсивный разгон на льду с буксованием при отключенном электронном ограничении тяги. При тестировании наша шинная группа вынуждена так ездить, чтобы определить время прохождения круга и оценить управляемость на льду. А вот в обычной жизни водителям этого делать не советуют. При стремительной встрече шипов со льдом на них действуют ударные нагрузки, буквально выворачивающие «гвоздики» из резины.

Вредный режим № 2

Это аварийное торможение «в пол» на сухом или мокром асфальте при положительной температуре. Здесь шипы тоже получают выворачивающие их удары. Они особенно сильны, если на машине нет АБС и автомобиль тормозит юзом. Колесо буквально прогрызает лед до асфальта.

Вывод

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Хотите, чтобы шины прослужили как можно дольше? При разгоне на льду не отключайте электронных помощников, а на асфальте старайтесь избегать жестких торможений, провоцирующих выворачивание шипов из резины.

Фото: Depositphotos

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