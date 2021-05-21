Загорелся Check Engine. 4 причины и что делать

Главное — не паниковать. И не хвататься за мобильник, чтобы вызвать эвакуатор. Но и совсем оставлять без внимания такие сигналы не стоит.

Горящий желтым или оранжевым цветом значок на панели приборов свидетельствует — система зафиксировала какую-то проблему в одной из систем двигателя (управления, питания, охлаждения, выпуска отработавших газов).

Почему загорелся «чек»?

Материалы по теме Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать

Вот самые частые причины:

1. Повреждение кислородного датчика или его проводки. Случается, когда пропустили между колес чересчур высокий предмет или ударились обо что-то днищем на бездорожье.

2. Некачественный бензин. Лампа загорелась вскоре после посещения бензоколонки? Системе управления двигателем решительно не нравится ваш выбор АЗС.

А ведь такую машину тоже будут восстанавливать. Как вы думаете, все датчики исправны, как и проводка к ним?

3. Неквалифицированное вмешательство при кузовных работах. Чаще всего значок загорается после неумелой антикоррозионной обработки, установки дополнительной шумоизоляции, ремонта выхлопной системы, слесарных работ по двигателю и трансмиссии, тюнинга.

4. Проблема в системе управления двигателем. Например, вышел из строя один из датчиков или его проводка. Самодиагностика может выявить и пропуски зажигания, богатую или бедную смесь, неисправность топливного насоса, рассогласование датчиков коленчатого и распределительного валов.

А ехать можно?

Материалы по теме Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия

Если лампа Check Engine загорелась в дальней дороге, оцените, как изменилось (если изменилось) поведение автомобиля. Проконтролируйте динамику разгона, тягу двигателя, рывки.

Очень важно посмотреть и на контрольные приборы: не дергается ли тахометр, не ползет ли стрелка указателя температуры к красной зоне.

Если заметных отклонений в поведении машины нет, можно продолжать движение. Если почувствовали, что с автомобиле что-то не так, эвакуатор вызывать не нужно. Но двигаться лучше в сторону сервиса, чтобы специалисты определили причину ошибки и устранили неисправность.

Диагностический разъем обычно расположен или в районе блока предохранителей, под рулевой колонкой или в перчаточном ящике.

А мотор не взорвется?

Материалы по теме О чем стучит двигатель: определяем неисправности на слух

Современная система управления двигателем позволяет обходиться без сигналов от некоторых датчиков. Недостаток информации электронный блок управления компенсирует за счет находящихся в его памяти фиксированных значений сигналов. Либо, не получая сигнал с датчика, он оценивает ситуацию как наихудшую из всех возможных и позволяет двигателю работать с ограничениями.

Любимый вопрос: если сломается датчик детонации, не разрушится ли двигатель? Нет — «мозги» сделают угол зажигания максимально поздним, чтобы гарантированно избежать детонации. Самым важным датчиком системы управления двигателем является датчик положения коленчатого вала. При его выходе из строя большинство моторов не запускаются. Но бывают и исключения. Например, четырехцилиндровый двигатель Daewoo Matiz умеет работать без датчика коленчатого вала. Его сигнал подменяет датчик положения распредвала.

Как продиагностировать самому?

Можно приобрести портативный и недорогой сканер ELM 327.

Потратив около 1000 рублей на портативный сканер, вы сможете сами диагностировать систему управления двигателем.

Он вставляется в разъем OBD-II. В смартфоне нужно установить программу связи с автомобилем (можно одну из бесплатных, они тоже работают). Связав сканер со смартфоном по протоколу Bluetooth или Wi-Fi, вы сможете считать ошибки, зафиксированные блоком управления.

Материалы по теме Диагностика мотора своими силами: 4 полезных прибора

Код ошибки некоторые программы интерпретируют неверно. Лучше перепроверить — найдите поиском в интернете расшифровку кодов именно для вашей модели автомобиля.

Сканер ELM 327 позволяет определить, временная ошибка или постоянная. Он может стереть ошибку и погасить лампу.

Как погасить лампу без приборов?

А надо ли? Если ошибка временная, то она через некоторое количество пусков двигателя пройдет сама.

Хороший способ очистить память электронного блока управления от временных ошибок — отсоединить клемму от аккумуляторной батареи минут на десять. Помогло — значит, ошибка была случайной. При серьезном сбое значок Check Engine будет продолжать загораться.

Чтобы «ерунда» не обернулась проблемой

Дефект нужно как можно скорее устранить, даже если он кажется вам незначительным. Ведь, пока лампа Check Engine горит «из-за ерунды», просигнализировать о появлении более серьезной неисправности она не сможет.