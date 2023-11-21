«Вэдэшка» против силикона – разбираемся, что лучше

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно применять силиконовые смазки

Необходимая в любом «шоферском хозяйстве» вещь – силиконовая смазка. Она защитит уплотнители и пластиковые направляющие от примерзания, продлит срок службы сайлентблоков и пыльников, предохранит систему зажигания от утечек тока, устранит скрип... Словом, по универсальности не уступит жидкости типа WD‑40. Но разница между ними есть, ее объяснил эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Силиконовым смазкам присущи высокая термостойкость, устойчивость к окислению, хорошие антикоррозионные свойства. Они плохо смываются водой и даже растворителями. В то же время силиконы, в отличие от «вэдэшек», не обладают хорошей проникающей способностью и потому не подходят для обработки заржавевших соединений.

Уплотнители дверей начинает время от времени «прихватывать» – особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? Силиконовой смазкой, естественно. Вэдэшки в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают.

В качественных силиконовых смазках никаких минералок нет, а входящие в их состав полимеры создают на поверхности тонкую пленку из молекул силикона, устойчивую к мойкам и перепадам температур. Короче говоря, у каждого препарата своя область применения.

Сами силиконовые смазки тоже бывают разные – различия, в основном, в способе упаковки, сказывающемся на дальнейшем применении. Рассказываем об этом подробно!