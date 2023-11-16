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Не примерзнет, не заскрипит: вот что нужно сделать до холодов

Эксперты «За рулем» выбрали лучшие силиконовые смазки

Даже самые элитные автомобили с приходом морозов порой уподобляются своим непрестижным коллегам. Пытаетесь, например, открыть дверь, а она намертво примерзла. То же происходит с багажником. Оконные стекла также становятся неподвижными, а в салоне вдруг появляются скрипы. У некоторых начинают издавать звуки или протекать уплотнители люков в крыше.

Панацея от подобных заболеваний хорошо известна: имя ей силикон.

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Силиконовые смазки по своей универсальности могут посоперничать с «вэдэшками» типа WD‑40. В частности, они способны защитить уплотнители и пластиковые направляющие от примерзания, продлить срок службы сайлентблоков и пыльников, предохранять от утечки тока элементы системы зажигания, устранять скрипы и так далее. Им присущи высокая термостойкость, устойчивость к окислению, хорошие антикоррозионные свойства. Они плохо смываются водой и даже растворителями.

Силикон из бутылочки можно капнуть на бесцветную губку для чистки обуви и обработать уплотнители. А густо напитав губку, можно отправить емкость с силиконом домой.
Силикон из бутылочки можно капнуть на бесцветную губку для чистки обуви и обработать уплотнители. А густо напитав губку, можно отправить емкость с силиконом домой.
Флакон с шариковым аппликатором позволяет быстро обработать дверные уплотнители.
Губчатый аппликатор скользит по уплотнителю не очень легко; он чувствителен к загрязнениям и морозу.

В то же время силиконы, в отличие от «вэдэшек», не обладают хорошей проникающей способностью и потому не подходят для обработки заржавевших соединений.

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Уплотнители дверей начинает время от времени «прихватывать» – особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? Силиконовой смазкой, естественно. «Вэдэшки» в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают. В качественных силиконовых смазках никаких минералок нет, а входящие в их состав полимеры создают на поверхности тонкую пленку из молекул силикона, устойчивую к мойкам и перепадам температур. Короче говоря, у каждого препарата своя область применения.

По совету нашего читателя силиконовую смазку в аэрозольной упаковке можно наносить в щель, когда дверь прикрыта на первый щелчок замка. Так вероятность забрызгать всё вокруг резко сокращается.
Для устранения (или уточнения места) скрипа элементов панели приборов подойдет силикон в аэрозольной упаковке.

Купить силиконовую смазку можно в разных вариантах упаковки.

Мы сравнили четыре основных исполнения силиконовых препаратов, условно назвав их так: Аэрозоли, Жидкости, Шарики и Губки. Подробности – в фотогалерее.

Аэрозоли

Наименование

Заявленные масса или объем

Примерная цена

Смазка силиконовая Astrohim AC-4615, Россия

223 г

380

Силиконовая смазка AGA 851S, Россия

520 мл

420

Холодов не боятся. Пользоваться в целом удобно, однако есть недостаток: при нанесении препарата, скажем, на дверные уплотнители есть хороший шанс забрызгать им всё, что только можно.

Аэрозольные препараты хороши для нанесения на элементы электрооборудования, пыльники ШРУСов и другие резинотехнические элементы подвески для диагностики причин скрипа. Можно использовать и для устранения скрипов от взаимного микроперемещения элементов панели приборов, тоннеля пола и других облицовок.

Жидкости

Наименование

Заявленные масса или объем

Примерная цена

Силиконовая паста Liqui Moly Silicon — Fett, Германия

50 г

1000

Силиконовое масло Rexant ПМС-100, Россия

100 мл

500


Силиконовая жидкость (паста) продается в флаконе или тубе. Немецкая туба позволяет как получить доступ сразу к содержимому, так и выдавить его на встроенный губчатый аппликатор. Такая универсальность удобна для использования в разных температурных условиях. Другие средства в виде жидкости можно наносить небольшим кусочком поролона, тряпочкой или кисточкой.

Шарики

Наименование

Заявленные масса или объем

Примерная цена

Силиконовая смазка AVS Crystal AVK-102, Россия

50 мл

250

Смазка силиконовая АвтоПаскер АП013, Россия

50 г

280


Препараты расходуются экономно, при этом риск «уделать» окружающие детали минимален. В сильный мороз силикон густеет, и шарик катится тяжелее, допуская проскальзывания, при котором подача прекращается. Но хуже всего, когда в темноте и спешке прокатываешь шариком по грязной поверхности уплотнителя. При этом песчинки попадают в зазор между шариком и корпусом, затрудняя вращение. Прочистить зазор трудно – проще купить новый флакончик.

Губки

Наименование

Заявленные масса или объем

Примерная цена

Смазка силиконовая ВМПАВТО Silicot rezin, Россия

70 мл

400

Средство для защиты уплотнителей от замерзания Pingo Art/ 00276 1, Германия

100 мл

300


Силиконовая смазка подается через губчатый наконечник, что удобно для нанесения. Если использовать на грязных уплотнительных резинках, то наконечник приобретет неопрятный вид и будет хуже подавать смазку. На сильном морозе губки неизменно становятся жесткими, что затрудняет их использование.

Желаем всем никогда не попадать в ситуацию, когда машина отказывается пускать вас внутрь!

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