Не примерзнет, не заскрипит: вот что нужно сделать до холодов
Даже самые элитные автомобили с приходом морозов порой уподобляются своим непрестижным коллегам. Пытаетесь, например, открыть дверь, а она намертво примерзла. То же происходит с багажником. Оконные стекла также становятся неподвижными, а в салоне вдруг появляются скрипы. У некоторых начинают издавать звуки или протекать уплотнители люков в крыше.
Панацея от подобных заболеваний хорошо известна: имя ей силикон.
Силиконовые смазки по своей универсальности могут посоперничать с «вэдэшками» типа WD‑40. В частности, они способны защитить уплотнители и пластиковые направляющие от примерзания, продлить срок службы сайлентблоков и пыльников, предохранять от утечки тока элементы системы зажигания, устранять скрипы и так далее. Им присущи высокая термостойкость, устойчивость к окислению, хорошие антикоррозионные свойства. Они плохо смываются водой и даже растворителями.
В то же время силиконы, в отличие от «вэдэшек», не обладают хорошей проникающей способностью и потому не подходят для обработки заржавевших соединений.
Уплотнители дверей начинает время от времени «прихватывать» – особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? Силиконовой смазкой, естественно. «Вэдэшки» в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают. В качественных силиконовых смазках никаких минералок нет, а входящие в их состав полимеры создают на поверхности тонкую пленку из молекул силикона, устойчивую к мойкам и перепадам температур. Короче говоря, у каждого препарата своя область применения.
Купить силиконовую смазку можно в разных вариантах упаковки.
Мы сравнили четыре основных исполнения силиконовых препаратов, условно назвав их так: Аэрозоли, Жидкости, Шарики и Губки. Подробности – в фотогалерее.
|
Наименование
|
Заявленные масса или объем
|
Примерная цена
|
Смазка силиконовая Astrohim AC-4615, Россия
|
223 г
|
380 ₽
|
Силиконовая смазка AGA 851S, Россия
|
520 мл
|
420 ₽
|
Холодов не боятся. Пользоваться в целом удобно, однако есть недостаток: при нанесении препарата, скажем, на дверные уплотнители есть хороший шанс забрызгать им всё, что только можно.
Аэрозольные препараты хороши для нанесения на элементы электрооборудования, пыльники ШРУСов и другие резинотехнические элементы подвески для диагностики причин скрипа. Можно использовать и для устранения скрипов от взаимного микроперемещения элементов панели приборов, тоннеля пола и других облицовок.
|
Наименование
|
Заявленные масса или объем
|
Примерная цена
|
Силиконовая паста Liqui Moly Silicon — Fett, Германия
|
50 г
|
1000 ₽
|
Силиконовое масло Rexant ПМС-100, Россия
|
100 мл
|
500 ₽
|
Силиконовая жидкость (паста) продается в флаконе или тубе. Немецкая туба позволяет как получить доступ сразу к содержимому, так и выдавить его на встроенный губчатый аппликатор. Такая универсальность удобна для использования в разных температурных условиях. Другие средства в виде жидкости можно наносить небольшим кусочком поролона, тряпочкой или кисточкой.
|
Наименование
|
Заявленные масса или объем
|
Примерная цена
|
Силиконовая смазка AVS Crystal AVK-102, Россия
|
50 мл
|
250 ₽
|
Смазка силиконовая АвтоПаскер АП013, Россия
|
50 г
|
280 ₽
|
Препараты расходуются экономно, при этом риск «уделать» окружающие детали минимален. В сильный мороз силикон густеет, и шарик катится тяжелее, допуская проскальзывания, при котором подача прекращается. Но хуже всего, когда в темноте и спешке прокатываешь шариком по грязной поверхности уплотнителя. При этом песчинки попадают в зазор между шариком и корпусом, затрудняя вращение. Прочистить зазор трудно – проще купить новый флакончик.
|
Наименование
|
Заявленные масса или объем
|
Примерная цена
|
Смазка силиконовая ВМПАВТО Silicot rezin, Россия
|
70 мл
|
400 ₽
|
Средство для защиты уплотнителей от замерзания Pingo Art/ 00276 1, Германия
|
100 мл
|
300 ₽
|
Силиконовая смазка подается через губчатый наконечник, что удобно для нанесения. Если использовать на грязных уплотнительных резинках, то наконечник приобретет неопрятный вид и будет хуже подавать смазку. На сильном морозе губки неизменно становятся жесткими, что затрудняет их использование.
Желаем всем никогда не попадать в ситуацию, когда машина отказывается пускать вас внутрь!
- Как зимой не остаться без тормозов? Развернутый ответ на этот вопрос тут.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен