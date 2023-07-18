Чем заменить WD-40: сравнили 11 препаратов

Универсальная смазка WD-40 – палочка-выручалочка в самых разных ситуациях. Но подобные средства существуют и под другими брендами.

Слово «вэдэшка» давно стало нарицательным – так обычно называют препарат WD‑40, созданный еще в 50‑е годы. Его универсальность внушает уважение – он помогает отвернуть ржавый болт, устранить раздражающий скрип, вытеснить воду и даже притормозить коррозию или удалить следы битума.

Неудивительно, что со временем у «вэдэшки» появилось множество «родственников» с аналогичными заявленными талантами. Мало того – многие препараты частично позаимствовали даже имя: так появились RC‑40, LM‑40 и прочие «друзья вэдэшки». Их мы и купили в автомагазинах и на маркетплейсах, чтобы сравнить друг с другом. Всего набралось 11 претендентов на звание лучшего.

Программа проверки

Работоспособность в перевернутом положении. Определяет удобство пользования препаратом в местах с затрудненным доступом. Например, в некоторых случаях только так можно смазать замок двери изнутри. Кроме того, недешевый препарат удастся израсходовать целиком, не оставив ничего на дне банки.

Определяет удобство пользования препаратом в местах с затрудненным доступом. Например, в некоторых случаях только так можно смазать замок двери изнутри. Кроме того, недешевый препарат удастся израсходовать целиком, не оставив ничего на дне банки. Содержание сухого остатка. Показывает, много ли смазывающих компонентов идет «в дело», оставаясь на обрабатываемых поверхностях. Чем оно выше, тем меньше вещества при работе испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Фактически это КПД препарата.

Для замеров составы полтора часа нагревали в термокамере при температуре 170 °C и по изменению массы (до и после) определяли искомый процент. Чем выше процент, тем лучше препарат.

Содержание сухого остатка проверяли на открытом воздухе: запах не из приятных.

Перед загрузкой в термокамеру приходилось подолгу «сцеживать» жидкую фракцию препаратов в химические стаканчики. Проверка «сухого остатка» – дубль первый. Ой – загорелось… Пришлось проводить дубль второй, поменяв режим работы ­термокамеры.

Проникающая способность. Характеризует способность препарата доставлять активные компоненты к обрабатываемому участку. Определяли высоту подъема состава по полоске бумаги, погруженной в испытуемый препарат. Чем выше результат, тем лучше проникающая способность.

Характеризует способность препарата доставлять активные компоненты к обрабатываемому участку. Определяли высоту подъема состава по полоске бумаги, погруженной в испытуемый препарат. Чем выше результат, тем лучше проникающая способность. Защита от коррозии. Описывает стойкость защиты поверхности, обработанной проверяемым препаратом, при воздействии водного раствора хлорида натрия. Тестовые металлические пластины погружали в солевой раствор на 24 часа, после чего оценивали степень их повреждения.

Для повышения достоверности проводили три параллельных замера для каждого состава. Итоговую оценку выставляли после визуального осмотра всех пластин.

Проверка защиты от коррозии в растворе хлорида натрия быстро показала, что не все препараты «из одной бочки».

Работоспособность на морозе. Определяет в первую очередь возможность хранить препарат в неотапливаемом помещении, особенно в багажнике машины, ночующей на морозе.

Все средства выдерживали 24 часа при температуре –30 °C, после чего проверяли их способность распылять содержимое. Оценивали по принципу «работает/не работает».

Выдержка в морозильной камере занимала 24 часа. После замораживания выяснилось, что 8 баллончиков из 11 отказались распылять свое содержимое.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? Аббревиатура WD расшифровывается как Water Displacement (англ. – «вытеснение воды»). При этом число 40 согласно корпоративной легенде означает, что формула продукта была разработана с сороковой попытки.

Участники

AV-40(AVS Crystal). Смазка универсальная Заявленный объем 250 мл

Примерная цена 260 ₽

Вверх ногами не работает. Содержание сухого остатка и проникающая способность – средние. В растворе хлорида натрия тестовые пластины сильно проржавели. На морозе работать не захотел. Рекомендовать не можем. HG-40(High-Gear). Многофункциональная проникающая смазка Заявленный объем 140-185 мл

Примерная цена 420 ₽

Вверх ногами не работает. Негерметичная конструкция – при использовании выливается на руки из-под головки. Содержание сухого остатка – лучшее в тесте. А проникающая способность и антикоррозионная стойкость не порадовали. На морозе работать не будет, а цена в пересчете за миллилитр – как у «вэдешки». Рекомендовать не можем. LV-40 (Lavr). Многоцелевая смазка Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 300 ₽

Вверх ногами не работает. Содержание сухого остатка – одно из лучших в выборке. Проникающая способность – средняя, защита от коррозии – не ахти. Мороза боится. Рекомендуем ограниченное применение.

RC-40 (bbc). Многоцелевая смазка Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 320 ₽

Вверх ногами не работает. Единственный козырь – высокое содержание сухого остатка, то есть смазывающие свойства. Остальные параметры низкие, да и мороза боится. Рекомендовать не можем. RF-40 (RF). Средство универсальное Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 320 ₽

На морозе лопнула трубочка – обидно! Впрочем, ни на морозе, ни вверх ногами не работает. Проникающая способность хорошая, но всё остальное разочаровало. Рекомендовать не можем. RM-40 (Reliable Multi-Purpose). Многоцелевая проникающая смазка Заявленный объем 450 мл

Примерная цена 360 ₽

Работает в любом положении – редкость в нашем тесте! Работоспособность на морозе – еще один редкий для выборки плюс. Рекомендуем.

RW-40 (Reinwell). Смазка проникающая

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 250 ₽

Вверх ногами не работает. Проникающая способность неплохая, но всё остальное не порадовало. На холоде не распыливается. Рекомендовать не можем. SN-40 (Synthetium SN-4005). Многофункциональная проникающая смазка Заявленный объем 273 мл

Примерная цена 480 ₽

Работает в любом положении – ура! Мороза не боится. Из недостатков отметим, что трубочка слишком толстая – не всюду пролезет. Но в целом однозначно рекомендуем. LM-40 (Liqui Moly). Универсальное средство Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 600 ₽

Вверх ногами не работает. Главное достоинство – лучшая антикоррозионная защита. По совокупности параметров рекомендуем.

WD-40. Многофункциональный продукт

Заявленный объем 300 мл

Примерная цена 680 ₽

Работает в любом положении, в том числе и на морозе при –30 °C. Проникающая способность – лучшая в выборке. Антикоррозионная защита – тоже лучшая. Дороже всех, но чистое первое место. УПС-40 (Eltrans). Жидкий ключ Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 240 ₽

Скажем так – получился действительно «упс»… Почти по всем параметрам самые слабые показатели. Рекомендовать не можем. Охладить, чтобы отвернуть

Некоторые производители пошли дальше обычных проникающих жидкостей и разработали препараты, обеспечивающие глубокое охлаждение упрямого крепежа. Охлажденный метиз сжимается и отворачивается более охотно.





Результаты

По итогам испытаний каждому препарату выставили оценку как среднее арифметическое по пяти показателям. Результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для оценки одноименной продукции в целом.

Победила в испытаниях – и это нас не удивило – классическая «вэдэшка» WD‑40. Второе место – за SN‑40. Любопытно, что четыре года назад в аналогичной экспертизе, проведенной нами в профессиональной химлаборатории, именно эти препараты также оказались лучшими. Стабильность качества – это важно. «Бронзу» на этот раз поделили средства LM и RM.

Если вам нужен действительно хороший результат, обратите внимание на родоначальника подобного типа препаратов, пусть он и дорогой. Сэкономить поможет его отечественный заменитель SM. А если надо просто «побрызгать на всякий случай», то хотя бы берите жидкости с лучшей защитой от коррозии.