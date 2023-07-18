Чем заменить WD-40: сравнили 11 препаратов
Слово «вэдэшка» давно стало нарицательным – так обычно называют препарат WD‑40, созданный еще в 50‑е годы. Его универсальность внушает уважение – он помогает отвернуть ржавый болт, устранить раздражающий скрип, вытеснить воду и даже притормозить коррозию или удалить следы битума.
Неудивительно, что со временем у «вэдэшки» появилось множество «родственников» с аналогичными заявленными талантами. Мало того – многие препараты частично позаимствовали даже имя: так появились RC‑40, LM‑40 и прочие «друзья вэдэшки». Их мы и купили в автомагазинах и на маркетплейсах, чтобы сравнить друг с другом. Всего набралось 11 претендентов на звание лучшего.
Программа проверки
- Работоспособность в перевернутом положении. Определяет удобство пользования препаратом в местах с затрудненным доступом. Например, в некоторых случаях только так можно смазать замок двери изнутри. Кроме того, недешевый препарат удастся израсходовать целиком, не оставив ничего на дне банки.
- Содержание сухого остатка. Показывает, много ли смазывающих компонентов идет «в дело», оставаясь на обрабатываемых поверхностях. Чем оно выше, тем меньше вещества при работе испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Фактически это КПД препарата.
Для замеров составы полтора часа нагревали в термокамере при температуре 170 °C и по изменению массы (до и после) определяли искомый процент. Чем выше процент, тем лучше препарат.
- Проникающая способность. Характеризует способность препарата доставлять активные компоненты к обрабатываемому участку. Определяли высоту подъема состава по полоске бумаги, погруженной в испытуемый препарат. Чем выше результат, тем лучше проникающая способность.
- Защита от коррозии. Описывает стойкость защиты поверхности, обработанной проверяемым препаратом, при воздействии водного раствора хлорида натрия. Тестовые металлические пластины погружали в солевой раствор на 24 часа, после чего оценивали степень их повреждения.
Для повышения достоверности проводили три параллельных замера для каждого состава. Итоговую оценку выставляли после визуального осмотра всех пластин.
- Работоспособность на морозе. Определяет в первую очередь возможность хранить препарат в неотапливаемом помещении, особенно в багажнике машины, ночующей на морозе.
Все средства выдерживали 24 часа при температуре –30 °C, после чего проверяли их способность распылять содержимое. Оценивали по принципу «работает/не работает».
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Аббревиатура WD расшифровывается как Water Displacement (англ. – «вытеснение воды»). При этом число 40 согласно корпоративной легенде означает, что формула продукта была разработана с сороковой попытки.
Участники
|Заявленный объем 250 мл
Примерная цена 260 ₽
Вверх ногами не работает. Содержание сухого остатка и проникающая способность – средние. В растворе хлорида натрия тестовые пластины сильно проржавели. На морозе работать не захотел. Рекомендовать не можем.
| Заявленный объем 140-185 мл
Примерная цена 420 ₽
Вверх ногами не работает. Негерметичная конструкция – при использовании выливается на руки из-под головки. Содержание сухого остатка – лучшее в тесте. А проникающая способность и антикоррозионная стойкость не порадовали. На морозе работать не будет, а цена в пересчете за миллилитр – как у «вэдешки». Рекомендовать не можем.
| Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 300 ₽
Вверх ногами не работает. Содержание сухого остатка – одно из лучших в выборке. Проникающая способность – средняя, защита от коррозии – не ахти. Мороза боится. Рекомендуем ограниченное применение.
| Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 320 ₽
Вверх ногами не работает. Единственный козырь – высокое содержание сухого остатка, то есть смазывающие свойства. Остальные параметры низкие, да и мороза боится. Рекомендовать не можем.
| Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 320 ₽
На морозе лопнула трубочка – обидно! Впрочем, ни на морозе, ни вверх ногами не работает. Проникающая способность хорошая, но всё остальное разочаровало. Рекомендовать не можем.
| Заявленный объем 450 мл
Примерная цена 360 ₽
Работает в любом положении – редкость в нашем тесте! Работоспособность на морозе – еще один редкий для выборки плюс. Рекомендуем.
| Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 250 ₽
Вверх ногами не работает. Проникающая способность неплохая, но всё остальное не порадовало. На холоде не распыливается. Рекомендовать не можем.
| Заявленный объем 273 мл
Примерная цена 480 ₽
Работает в любом положении – ура! Мороза не боится. Из недостатков отметим, что трубочка слишком толстая – не всюду пролезет. Но в целом однозначно рекомендуем.
| Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 600 ₽
Вверх ногами не работает. Главное достоинство – лучшая антикоррозионная защита. По совокупности параметров рекомендуем.
| Заявленный объем 300 мл
Примерная цена 680 ₽
Работает в любом положении, в том числе и на морозе при –30 °C. Проникающая способность – лучшая в выборке. Антикоррозионная защита – тоже лучшая. Дороже всех, но чистое первое место.
| Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 240 ₽
Скажем так – получился действительно «упс»… Почти по всем параметрам самые слабые показатели. Рекомендовать не можем.
| Охладить, чтобы отвернуть
Некоторые производители пошли дальше обычных проникающих жидкостей и разработали препараты, обеспечивающие глубокое охлаждение упрямого крепежа. Охлажденный метиз сжимается и отворачивается более охотно.
Результаты
По итогам испытаний каждому препарату выставили оценку как среднее арифметическое по пяти показателям. Результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для оценки одноименной продукции в целом.
Победила в испытаниях – и это нас не удивило – классическая «вэдэшка» WD‑40. Второе место – за SN‑40. Любопытно, что четыре года назад в аналогичной экспертизе, проведенной нами в профессиональной химлаборатории, именно эти препараты также оказались лучшими. Стабильность качества – это важно. «Бронзу» на этот раз поделили средства LM и RM.
Если вам нужен действительно хороший результат, обратите внимание на родоначальника подобного типа препаратов, пусть он и дорогой. Сэкономить поможет его отечественный заменитель SM. А если надо просто «побрызгать на всякий случай», то хотя бы берите жидкости с лучшей защитой от коррозии.
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