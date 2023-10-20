Как зимой не остаться без тормозов? Прочтите внимательно!

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Эксперт «За рулем» раскрывает секреты тормозной жидкости

Обслуживаем тормозную систему автомобиля своими силами

Многие считают, что тормозные жидкости больше всего боятся жары и закипания. Но зимой они преподносят другие сюрпризы.

По неизвестной причине тормозные жидкости (ТЖ) среди автомобилистов не пользуются тем же пиететом, что моторные масла. Масла активно обсуждают, спорят о преимуществах полиальфаолефинов, рекомендуют интервалы замены. А ТЖ представляются чуть ли не вечными снадобьями, которые заливают на много лет вперед. Если при визите на сервис «тормозуху» поменяют – ну и хорошо, а если забудут, значит, и беспокоиться не о чем.

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Негодная тормозная жидкость может стать причиной неприятностей, которые маслам и не снились.

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Современные тормозные механизмы имеют скромные габариты, а потому при резком торможении жидкость может разогреться до температур свыше 200˚С. И если на горном перевале тормозная педаль неожиданно уйдет в пол, то эти секунды вашей (и не только вашей!) жизни могут стать последними. Негодная жидкость закипела, педаль провалилась – всё согласно законам физики.

«Впереди зима» – скажет оптимист. А коли так, то и бояться нечего. Но чисто зимние опасности, которые способна породить некачественная ТЖ, многим вообще не приходят в голову.

Вязкость на морозе

Опять вспомним моторные масла. Если их вязкость на морозе будет слишком высокой, то стартер не сможет провернуть коленвал, а масляный насос не сумеет должным образом доставить смазку к местам трения. Почти то же самое относится и к тормозам. Если летом жидкость в них гарантированно пребывает в жидком состоянии (если не закипит, конечно же), то при отрицательных температурах вязкость жидкости резко возрастает.

Понятно, что вязкость ТЖ должна соответствовать нормативным значениям. Слишком низкая сулит утечки, а слишком высокая приводит к блокировке тормозной системы из-за невозможности прокачивания жидкости.

Жидкость с высокой вязкостью густеет при отрицательных температурах, и её трудно продавить педалью тормоза, в то время как слишком низкая вязкость повышает шанс частичного вытекания жидкости из тормозной системы и образования пузырей воздуха, которые приводят к тем же последствиям, что и при закипании.
Жидкость с высокой вязкостью густеет при отрицательных температурах, и её трудно продавить педалью тормоза, в то время как слишком низкая вязкость повышает шанс частичного вытекания жидкости из тормозной системы и образования пузырей воздуха, которые приводят к тем же последствиям, что и при закипании.

Рост вязкости проявляется очень просто: продавить педаль тормоза становится либо очень тяжело, либо совсем невозможно. Вязкость при 100˚С примерно в тысячу раз ниже, чем на 40‑градусном морозе!

Важно понимать и то, что излишне густая ТЖ приведет к увеличению времени срабатывания тормозов.

АБС и крещенские морозы

Особенно чутко на вязкость тормозной жидкости реагирует АБС. И, соответственно, система стабилизации (ESP). Именно эти системы заставили изменить требования к ТЖ.

Требования стандартов к тормозным жидкостям

Требования к тормозным жидкостям

Вязкость при 100 °С, мм²/с

Вязкость при –40 °С, мм²/с

Температура кипения сухой жидкости, °С

Температура кипения увлажненной жидкости, °С

FMVSS 116 DOT 4

>1,5

<1800

>230

>155

SAE J1704

<1500

>230

>155

ISO 4925 Class 4

<1500

>230

>155

Нажал на кнопку ESP. Что на самом деле отключилось?

Дело в том, что при работе АБС есть постоянная связь между датчиками скорости вращения колес, электронным блоком управления и тормозными цилиндрами. При блокировке колеса – например, на скользкой дороге – электроника дает команду снизить давление в одном из тормозных цилиндров, помогая машине сохранять траекторию. В машинах последних поколений частота подобного обмена доходит до 50 Гц – почти на порядок выше, чем в автомобилях 30‑летней давности. Примерно тем же образом работает и ESP, задействующая датчики угла поворота руля и оценивающая боковые ускорения. Если полученная информация говорит о намечающемся заносе, электроника дает команду притормозить одно или несколько колес, задействуя рабочие тормозные механизмы.

При чем тут тормозная жидкость? В случае излишне высокой вязкости ни о каких 50 Гц речь уже не пойдет: дай бог, чтобы эти системы вообще могли хоть как-то работать! Длина тормозных магистралей может достигать нескольких метров при сечении всего в несколько квадратных миллиметров. Чтобы ТЖ двигалась по ним с требуемой скоростью, вязкость должна соответствовать паспортным данным.

Где находится бочка?

Скептики утверждают, что все технические жидкости, по сути, разливают из одних и тех же бочек: в одной – моторное масло, в другой – жидкость для автоматических коробок, в третьей – ТЖ. Отчасти с этим можно согласиться, когда речь заходит о многочисленных флакончиках с громкими названиями и неизвестными производителями. Они действительно могут изготавливаться в одних и тех же местах.

«За рулем» назвал лучшие тормозные жидкости DOT 4

Изобретатель гидравлической системы тормозов Малкольм Локхид примерно сотню лет назад получил свои первые патенты на ТЖ. В те времена ее обычно производили на основе растительного масла. С тех пор технология многократно усложнилась – появились такие термины, как синтез, ректификация, борирование, отгон воды и тому подобное.

Рецептуры применяются разные. Для старых автомобилей производят ТЖ эконом-класса DOT 3, а для современных, напичканных электроникой – DOT 4 класса 6, а лучшие на сегодня – жидкости класса 7. Для таких ТЖ подбирают нужные эфиры и применяют специальную основу, поэтому они превосходят по своим характеристикам любимые мотоциклистами жидкости DOT 5.1 и даже DOT 4 класса 6.

Приобретая тормозную жидкость, всегда уточняйте соответствие ее класса рекомендациям автопроизводителя.
Приобретая тормозную жидкость, всегда уточняйте соответствие ее класса рекомендациям автопроизводителя.

Наше или импорт

Про импортные ТЖ сегодня лучше забыть. Они попали уже во второй санкционный пакет, а потому большинство «мобилов», встречающихся где-то в объявлениях, – это, как правило, либо подделка, либо остатки старых запасов. Между тем, срок хранения ТЖ составляет чаще всего не более трех лет.

Заменил масло – «приговорил» мотор: как этого избежать

Однако трагедии в этом нет, поскольку импорт на рынке ТЖ никогда особо и не доминировал. Хорошей тормозной жидкости в стране хватает!

Производственная площадка Капролактам Тосол-Синтез – фактически единственная в нашей стране, на которой производится основа под тормозную жидкость. Именно на этой основе затем смешивают практически все тормозные жидкости, которые продаются в России и в других странах. Так что, в какой-то степени, можно говорить и про «одну бочку» – если речь о производителе сырья.

Сама компания Капролактам Тосол-Синтез выпускает широкий спектр ТЖ – например, ROSDOT 4 CLASS 6 и FELIX 5.1 – кстати, срок их хранения составляет 5 лет. Эти жидкости обладают пониженной вязкостью и специально разработаны с расчетом на работу с АБС и системой стабилизации.

А еще есть AWM OEM Service Line – синтетическая тормозная жидкость на гликолевой основе, которая соответствует самому высокому классу DOT 4 CLASS 7. Эта жидкость разработана специально для автосервисов – и тоже идеально подходит для автомобилей с электронными системами АБС и ESP.

Менять или не менять?

Как разобраться, пора ли менять тормозную жидкость?

Большинство тестеров ТЖ на практике бесполезны, поскольку умеют измерять только один параметр – омическое сопротивление. Для каких-то жидкостей одного производителя такой прием может применяться – обычно именно эти производители и рекламируют такие тестеры.

Большинство недорогих тестеров ТЖ на практике бесполезны: точный ответ о состоянии жидкости может дать лишь специализированная лаборатория.
Большинство недорогих тестеров ТЖ на практике бесполезны: точный ответ о состоянии жидкости может дать лишь специализированная лаборатория.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Но проблема состоит в том, что разные производители ТЖ применяют разные наборы модифицированных присадок. А именно их пакет и влияет на показания прибора! Иными словами, такой тестер может признать негодной свежезалитую ТЖ, но может спокойно прозевать ТЖ другого состава, вобравшую в себя за несколько лет влагу.

Единственный гарантированный результат может дать только так называемый метод Фишера, но этот химический анализ – для специализированных лабораторий с дорогим оборудованием.

Лучший способ не оказаться в мороз без тормозов – заменять ТЖ примерно раз в два года или через каждые 40 тысяч км. При этом есть смысл не ставить эксперименты на собственном автомобиле, а заливать тормозную жидкость проверенного производителя.

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За РулемКолодочкин Михаил
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