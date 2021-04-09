Тормозные жидкости и тестеры для них: экспертиза «За рулем»

Кто нынче помнит, что в автомобиле вообще есть тормозная жидкость? Повод взглянуть в бачок появляется разве что когда машина перестает нормально тормозить или вообще остается «без тормозов». Но и при этом бачок может быть полон, а его содержимое — выглядеть вполне пристойно. Только о состоянии тормозной жидкости это ничего не говорит.
Как отличить хорошую жидкость?
Общие рекомендации известны — менять «тормозуху» полагается раз в пару лет или при пробеге примерно в 40 тыс. км. Но если машина обслуживается не у официалов, то зачастую об этом забывают. А если еще находится «бывалый», который уверяет, что вообще никогда не менял жидкость — и ничего…
Оценить качество тормозной жидкости должны помочь специальные тестеры. Отвинтил крышку бачка, окунул внутрь приборчик и смотришь, что он там намерил.
Поначалу мы приобрели восемь таких приборов по цене от 1000 до 6000 рублей. Но быстро вспомнили прошлую подобную проверку — тогда выяснилось, что такие тестеры почти бесполезны, поскольку они оценивают «влажность» тормозной жидкости по ее электропроводности, а она у разных жидкостей может быть разной изначально! Поэтому для чистоты эксперимента мы скупили в ближайшем автомагазине еще и все тормозные жидкости, какие там были — их также набралось восемь образцов. И стали проверять каждый тестер во всех жидкостях — как в «сухих», так и в разбавленных водой.
Куда пропадают тормоза?
При нажатии на педаль тормоза усилие ноги водителя передается через гидравлический привод к тормозам, останавливающим автомобиль за счет трения. При этом выделяется значительное тепло, нагревающее тормозную жидкость так, что она пытается закипеть. Если это произойдет, смесь жидкости и пара тут же станет сжимаемой, а потому педаль просто «провалится в пол».
Для предотвращения этого явления используют специальные тормозные жидкости с высокой температурой кипения. Обычно их параметры привязывают к требованиям американского министерства транспорта (Department Оf Transportation) — так называемым нормам DOT. Отечественные производители, как правило, работают по различным техническим условиям.
К сожалению, тормозные жидкости являются гигроскопичными, то есть они постоянно поглощают влагу из воздуха. Это резко снижает температуру кипения и ограничивает срок службы жидкости.
Программа испытаний
- Проверка тестеров в водопроводной воде — 8 замеров. Цель — убедиться, что все приборы немедленно забракуют такую жидкость.
- Проверка тестеров в свежих тормозных жидкостях — 64 замера.
- Проверка тестеров в жидкостях с 3%-ным содержанием воды — 64 замера.
- Проверка тестеров в жидкостях с 5%-ным содержанием воды — 64 замера.
- Измерение температуры закипания свежих тормозных жидкостей — 8 замеров.
- Измерение температуры закипания тормозных жидкостей с 5%-ным содержанием воды — 8 замеров.
- Экспертная оценка эргономичности каждого из приборов.
Все испытания мы проводили при атмосферном давлении 745 мм рт. ст. и температуре окружающего воздуха 25˚ С. Температуру кипения мерили в лабораторной посуде из жаропрочного стекла с помощью колбонагревателя Superheat с предельной рабочей температурой 380˚С, показания снимали цифровым термометром ТР‑101.
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ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Материалы по темеТормозные жидкости DOT 4 — выбор «За рулем»
Жидкости, изготовленные по стандартам DOT‑3, 4 и 5.1, совместимы и позволяют доливку средства с более высоким индексом в остальные. DOT‑3 применяют в основном для устаревших, тихоходных автомобилей, часто с барабанными тормозами. Жидкость DOT‑4 используют в большинстве современных машин, а DOT‑5.1 нужна для дорожных спортивных автомобилей.
Особняком стоит состав DOT‑5 (не путать с 5.1!) для спорткаров и агрессивной езды с резкими торможениями. Его нельзя доливать ни в какую другую жидкость — он изготавливается на основе силикона, а остальные — с применением гликолей и полиэфиров, поэтому совместимости не будет. Недаром производители окрашивают DOT‑5 в темно-красный цвет.
Участники
Тестеры тормозной жидкости
(З
|Примерная цена 1000 ₽
Прибор напоминает пластмассовую авторучку с двумя выступающими электродами, спрятанными под колпачком. Пять светодиодных индикаторов показывают от 0 до > 4%. Работает от батарейки ААА. Включается кнопкой на торце. Чувствителен к обводнению лишь некоторых жидкостей. Хвалить не за что.
|Примерная цена 2000 ₽
Из пластмассового корпуса выступают два электрода. В верхней части — кнопка включения и пять светодиодов с диапазоном от 0 до > 4%. Элемент питания — батарейка ААА. Улавливает увлажнение некоторых жидкостей. Практической ценности не имеет.
|Примерная цена 3200 ₽
Прибор имеет ЖК-дисплей, на котором можно выбрать жидкость DOT 3, 4 или 5. Показания — от > 0,5 до > 4%. Работает от двух батарей ААА. На окунание щупа в воду реагирует писком. Бонусом выглядит магнит на конце щупа. Но за возможность достать завалившуюся гаечку цена велика, а вот измеритель влажности жидкости из такого тестера — никакой.
|Примерная цена 1900 ₽
C функцией калибровки, со звуковым сигналом. Четыре светодиода указывают соответственно на 0; 0,5; 2,5; и 5% увлажнения жидкости. Работает от батареи 6F22 «Крона». Удобный в применении щуп и более-менее верные показания хотя бы на части жидкостей позволяют признать прибор лучшим из худших.
|Примерная цена 2800 ₽
Пластиковый корпус с двумя электродами. Пять светодиодов, работающих в диапазоне от 0 до > 4%. Используется одна батарейка ААА. Питание включается кнопкой на торце. «Видит» влагу лишь в некоторых жидкостях.
|Примерная цена 1600 ₽
Пластиковая полупрозрачная трубочка с двумя не выступающими наружу электродами. Для установки батареи формата ААА приходится вынимать плату из корпуса. Чувствительность прибора низкая, что не позволяет использовать его по назначению.
|Примерная цена 2700 ₽
В полупрозрачном корпусе установлены три светодиода цветов светофора, которые всегда «разрешают движение». Даже воду пытается показать желтым цветом. Для установки элемента питания ААА требуется разобрать изделие. Непригоден: с тем же успехом в бачок с тормозной жидкостью можно макать отвертку.
|Примерная цена 6000 ₽
Пластиковый корпус с двумя выступающими электродами. Пять светодиодов должны индицировать влажность от 0 до > 4%. Применена довольно редкая 12-вольтовая батарейка формата 23А, которая болтается в корпусе. Отверстие под батарею расположено рядом с электродами, и туда может попасть жидкость. Цена — самая высокая в выборке, но показания — неудовлетворительные.