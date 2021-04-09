Тормозные жидкости и тестеры для них: экспертиза «За рулем»

Хорошая новость — к жидкостям претензий нет. Зато претензии есть к методу их оценки с помощью тестеров.

Кто нынче помнит, что в автомобиле вообще есть тормозная жидкость? Повод взглянуть в бачок появляется разве что когда машина перестает нормально тормозить или вообще остается «без тормозов». Но и при этом бачок может быть полон, а его содержимое — выглядеть вполне пристойно. Только о состоянии тормозной жидкости это ничего не говорит.

Как отличить хорошую жидкость?

Общие рекомендации известны — менять «тормозуху» полагается раз в пару лет или при пробеге примерно в 40 тыс. км. Но если машина обслуживается не у официалов, то зачастую об этом забывают. А если еще находится «бывалый», который уверяет, что вообще никогда не менял жидкость — и ничего…

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Оценить качество тормозной жидкости должны помочь специальные тестеры. Отвинтил крышку бачка, окунул внутрь приборчик и смотришь, что он там намерил.

Поначалу мы приобрели восемь таких приборов по цене от 1000 до 6000 рублей. Но быстро вспомнили прошлую подобную проверку — тогда выяснилось, что такие тестеры почти бесполезны, поскольку они оценивают «влажность» тормозной жидкости по ее электропроводности, а она у разных жидкостей может быть разной изначально! Поэтому для чистоты эксперимента мы скупили в ближайшем автомагазине еще и все тормозные жидкости, какие там были — их также набралось восемь образцов. И стали проверять каждый тестер во всех жидкостях — как в «сухих», так и в разбавленных водой.

Куда пропадают тормоза?

При нажатии на педаль тормоза усилие ноги водителя передается через гидравлический привод к тормозам, останавливающим автомобиль за счет трения. При этом выделяется значительное тепло, нагревающее тормозную жидкость так, что она пытается закипеть. Если это произойдет, смесь жидкости и пара тут же станет сжимаемой, а потому педаль просто «провалится в пол».

Для предотвращения этого явления используют специальные тормозные жидкости с высокой температурой кипения. Обычно их параметры привязывают к требованиям американского министерства транспорта (Department Оf Transportation) — так называемым нормам DOT. Отечественные производители, как правило, работают по различным техническим условиям.

К сожалению, тормозные жидкости являются гигроскопичными, то есть они постоянно поглощают влагу из воздуха. Это резко снижает температуру кипения и ограничивает срок службы жидкости.





Программа испытаний

Проверка тестеров в водопроводной воде — 8 замеров. Цель — убедиться, что все приборы немедленно забракуют такую жидкость.

Проверка тестеров в свежих тормозных жидкостях — 64 замера.

Проверка тестеров в жидкостях с 3%-ным содержанием воды — 64 замера.

Проверка тестеров в жидкостях с 5%-ным содержанием воды — 64 замера.

Измерение температуры закипания свежих тормозных жидкостей — 8 замеров.

Измерение температуры закипания тормозных жидкостей с 5%-ным содержанием воды — 8 замеров.

Экспертная оценка эргономичности ­каждого из приборов.

Рабочий момент испытаний: сейчас все жидкости будут разбавлены водой.

Все испытания мы проводили при атмосферном давлении 745 мм рт. ст. и температуре окружающего воздуха 25˚ С. Температуру кипения мерили в лабораторной посуде из жаропрочного стекла с помощью колбонагревателя Superheat с предельной рабочей температурой 380˚С, показания снимали цифровым ­термометром ТР‑101.

Проверка температуры кипения жидкостей проводится в лабораторной печи с контролем температуры встроенной термопарой и дополнительным термометром. При достижении температуры кипения жидкости Motul пары вспыхнули — выглядит очень эффектно. В реальной тормозной системе ­опасаться этого не стоит.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Материалы по теме Тормозные жидкости DOT 4 — выбор «За рулем» Жидкости, изготовленные по стандартам DOT‑3, 4 и 5.1, совместимы и позволяют доливку средства с более высоким индексом в остальные. DOT‑3 применяют в основном для устаревших, тихоходных автомобилей, часто с барабанными тормозами. Жидкость DOT‑4 используют в большинстве современных машин, а DOT‑5.1 нужна для дорожных спортивных автомобилей. Особняком стоит состав DOT‑5 (не путать с 5.1!) для спорткаров и агрессивной езды с резкими торможениями. Его нельзя доливать ни в какую другую жидкость — он изготавливается на основе силикона, а остальные — с применением гликолей и полиэфиров, поэтому совместимости не будет. Недаром производители окрашивают DOT‑5 в темно-красный цвет.



Зависимость температуры кипения тормозных жидкостей DOT‑3, 4 и 5 от содержания влаги.

Участники

Тестеры тормозной жидкости

(З Автодело 40611, КНР. Тестер качества тормозной жидкости Примерная цена 1000 ₽

Прибор напоминает пластмассовую авторучку с двумя выступающими электродами, спрятанными под колпачком. Пять светодиодных индикаторов показывают от 0 до > 4%. Работает от батарейки ААА. Включается кнопкой на торце. Чувствителен к обводнению лишь некоторых жидкостей. Хвалить не за что. Autolink JTC 1538A, Тайвань. Тестер для тормозной жидкости Примерная цена 2000 ₽

Из пластмассового корпуса выступают два электрода. В верхней части — кнопка включения и пять светодиодов с диапазоном от 0 до > 4%. Элемент питания — батарейка ААА. Улавливает увлажнение некоторых жидкостей. ­Практической ценности не имеет.

IC-145, страна не указана. Электронный тестер тормозной жидкости Примерная цена 3200 ₽

Прибор имеет ЖК-дисплей, на котором можно выбрать жидкость DOT 3, 4 или 5. Показания — от > 0,5 до > 4%. Работает от двух батарей ААА. На окунание щупа в воду реагирует писком. Бонусом выглядит магнит на конце щупа. Но за возможность достать завалившуюся гаечку цена велика, а вот измеритель влажности жидкости из такого тестера — никакой. IC-150, страна не указана. Тестер тормозной жидкости Примерная цена 1900 ₽

C функцией калибровки, со звуковым сигналом. Четыре светодиода указывают соответственно на 0; 0,5; 2,5; и 5% увлажнения жидкости. Работает от батареи 6F22 «Крона». Удобный в применении щуп и более-менее верные показания ­хотя бы на части жидкостей позволяют признать прибор лучшим из худших.

Jonnesway ARO 30047, Тайвань. Brake fluid tester (тестер тормозной жидкости) Примерная цена 2800 ₽

Пластиковый корпус с двумя электродами. Пять светодиодов, работающих в диапазоне от 0 до > 4%. Используется одна батарейка ААА. Питание включается кнопкой на торце. «Видит» влагу лишь в некоторых жидкостях. KING TOOL КА-3489BF Станкоимпорт, Тайвань. Тестер тормозной жидкости Примерная цена 1600 ₽

Пластиковая полупрозрачная трубочка с двумя не выступающими наружу электродами. Для установки батареи формата ААА приходится вынимать плату из корпуса. Чувствительность прибора низкая, что не позволяет использовать его по назначению.

KLAS KL 2500026, КНР. Тестер качества тормозной жидкости Примерная цена 2700 ₽

В полупрозрачном корпусе установлены три светодиода цветов светофора, которые всегда «разрешают движение». Даже воду пытается показать желтым цветом. Для установки элемента питания ААА требуется разобрать изделие. Непригоден: с тем же успехом в бачок с тормозной жидкостью можно макать отвертку. Testboy 50, Германия. Индикатор тормозной жидкости Примерная цена 6000 ₽

Пластиковый корпус с двумя выступающими электродами. Пять светодиодов должны индицировать влажность от 0 до > 4%. Применена довольно редкая 12-вольтовая батарейка формата 23А, которая болтается в корпусе. Отверстие под батарею расположено рядом с электродами, и туда может попасть жидкость. Цена — самая высокая в выборке, но показания — неудовлетворительные.