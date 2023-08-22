«За рулем» назвал лучшие тормозные жидкости DOT 4

Вы знали, что из-за некачественной «тормозухи» может случиться беда?

Популярный в современном автомире термин «даунсайзинг» применим не только к моторам, но и к тормозным системам. Сегодняшние автомобили тормозят гораздо лучше предшественников из прошлого столетия, при этом габариты тормозных механизмов конструкторы то и дело старательно уменьшают. Поэтому при резком торможении негодная тормозная жидкость может почти мгновенно разогреться до кипения, оставляя машину без тормозов .

Это может произойти как с неверно подобранной «тормозухой», так и с качественным продуктом, который за длительное время работы успел нахлебаться влаги из воздуха, понизив при этом заявленную температуру кипения.

Еще одна неприятность может проявляться зимой: вязкость тормозных жидкостей на морозе резко увеличивается, и продавить педаль становится сложно.

Наконец, негодные тормозные жидкости способны вызывать коррозию деталей тормозной системы или изменение свойств резиновых манжет.

Какой должна быть тормозная жидкость?

Стандартов, согласно которым делают тормозные жидкости, около десятка. Все перечислять не будем – достаточно того, что в нашей фотогалерее для каждой жидкости мы указали соответствия, заявленные ее производителем.

Сильно ли различаются предъявляемые требования? Не очень, но нюансы есть.

Требования по коррозионной стойкости существенных различий не имеют. По итогам длительных испытаний измеряют изменение массы шести различных пластин (сталь, белая жесть, чугун, алюминий, латунь и медь), оценивают их внешний вид, замеряют количество осадка после окончания проверки, оценивают состояние резиновых манжет и так далее.

Основные требования к тормозным жидкостям

Требования к тормозным жидкостям Вязкость при 100 °C, мм2/с Вязкость при – 40 °C, мм2/с Температура кипения сухой жидкости, °C Температура кипения увлажненной жидкости, °C FMVSS 116 DOT 4 >1,5 <1800 >230 >155 SAE J1704 >1,5 <1500 >230 >155 ISO 4925 Class 4 >1,5 <1500 >230 >155

ВЯЗКОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ Температура кипения сухой жидкости. Этот параметр определяет надежность поведения жидкости в различных режимах эксплуатации и безопасную продолжительность работы тормозной жидкости, не успевшей набрать влаги извне. Практика показывает, что за 2–3 года эксплуатации тормозная жидкость набирает в среднем 3,5% воды. Это резко ухудшает ее параметры по сравнению с исходным состоянием. Температура кипения увлажненной жидкости. Параметр говорит о серьезном снижении параметров увлажненной тормозной жидкости по сравнению с сухой. Согласно SAE J1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4 увлажненной считается жидкость с содержанием воды 3,70 ± 0,05 масс.%. Кинематическая вязкость при –40 °С. Этот параметр определяет работоспособность гидравлической системы тормозов на холоде. Она рассчитывается на определенную степень вязкости жидкости, а потому рост вязкости сверх нормы приводит к отказу системы вследствие невозможности продавить педаль тормоза. Отметим, что вязкость при 100 °С примерно на три порядка ниже, чем при сильном морозе.

Многие автовладельцы верят, что технические жидкости до расфасовки хранятся чуть ли не в одной большой бочке, а потому друг от друга не отличаются. Что ж, проверим.

Для экспертизы мы закупили дюжину упаковок с тормозными жидкостями, соответствующими классу DOT 4. Аббревиатура DOT происходит от названия транспортного министерства США (Department of Transportation). Общепринятые классы – DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. При этом самой популярной является жидкость DOT 4.

Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам, а потому не могут служить основанием для оценки качества продукции того или иного бренда в целом.

Участники

Felix DOT 4. Тосол-Синтез Примерная цена 300 ₽

Заявленные на таре соответствия SAE J1703/1704, DOT 4, ISO 4925 Class 4

Замечаний к продукту нет. Рекомендуем. G-Energy Expert DOT 4. ГПН-производство Т-С Примерная цена 450 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4

Соответствует стандарту. Рекомендуем. Hi-Gear DOT 4. АвтоХимПроект Примерная цена 640 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4

Высокая температура кипения 270 °C – это хорошо. Претензий нет. Рекомендуем.

Lada Super DOT 4. Лада-Имидж-ООС Примерная цена 450 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4, SAE J1703, ISO 4925 Class 4

Проблем не обнаружили. Рекомендуем. Lukoil DOT 4. ЛЛК-ООС Примерная цена 290 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4, SAE J1704

Испытания недостатков не выявили. Рекомендуем. Luxe DOT 4. Делфин Индастри Примерная цена 410 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4, SAE J1703/1704, ISO 4925 Class 4

Вязкость этой тормозной жидкости при –40 °C составила 1923 мм²/с при допуске в 1500 мм²/с. Кроме того, коррозия на чугуне на грани фола. Рекомендовать не можем.

Rosa-4. Тосол-Синтез Примерная цена 290 ₽

Заявленные на таре соответствия SAE J1703/1704, DOT 3, ISO 4925 Class 3

Это – не DOT 4, а DOT 3! Название вводит в заблуждение, а на мелкий шрифт, как водится, никто не обратит внимания. Впрочем, указанному SAE J1704 жидкость всё равно не соответствует: температура кипения в увлажненном состо­янии – всего 151 °C вместо положенных 155. Рекомендовать не можем. Rosdot DOT 4. Тосол-Синтез Примерная цена 450 ₽

Заявленные на таре соответствия SAE J1703/1704, DOT 4, ISO 4925

Вязкость жидкости при –40 °C слишком высокая: 1772 мм²/с при норме 1500 мм²/с. Все остальное в норме, но в целом заявленным стандартам не соответствует. Рекомендовать не можем. Sinteс Euro Dot 4. Sintec Примерная цена 340 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4, SAE J1703/1704, ISO 4925 Class 4, JIS K2233

Температура кипения сухой жидкости 270 °C – один из лучших показателей в выборке. Замечаний нет. Рекомендуем.

Super DOT 4. Синтез-ПАК Примерная цена 280 ₽

Заявленные на таре соответствия DOT 4

Замечаний не выявилось. Рекомендуем. Zalmer DOT 4. ТД-Промпэк Примерная цена 490 ₽

Заявленные на таре соответствия SAE J1703, DOT 4, ISO 4925 Сlass 4

Вязкость при –40 °C огромная: 2134 мм²/с при допуске в 1500 мм²/с! Это какая-то чисто летняя жидкость: на морозе педаль может просто застыть. Кроме того, при оценке коррозионной активности выяснилось, что тестовая алюминиевая пластина изменила массу на грани фола: 0,1 мг/см². Рекомендовать не можем. Ойлрайт DOT 4. Тектрон Примерная цена 400 ₽

Заявленные на таре соответствия SAE J1704, DOT 4

Вязкость жидкости при –40 °C составила 1904 мм²/с при норме 1500 мм²/с. Всё остальное в норме, но в целом заявленным стандартам не соответствует: зимой тормоза могут отказать. Рекомендовать не можем.

Результаты испытаний и советы экспертов — на следующей странице