Зима близко: выбираем лучшие силиконовые смазки

Эксперты «За рулем» испытали 16 препаратов на основе силикона и только три из них могут безоговорочно рекомендовать.

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С приходом настоящих холодов у всех автомобилей, независимо от статуса, начинаются схожие неприятности. Не открываются дверь и стекло — примерзли. В салоне появляются противные скрипы и прочие посторонние звуки. И от всех этих бед существует панацея — силиконовая смазка. По заявлению производителей, она легко справляется и со скрипами, и с примерзаниями, и даже с коррозией.

Мы решили проверить реальные способности силиконовых смазок — и приобрели 16 препаратов. В нашей фотогалерее они расположены в алфавитном порядке. Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке товаров, а потому не могут служить основанием для оценки продукции той или иной фирмы в целом.

Программа и методика испытаний

Испытания на примерзание резиновых изделий, обработанных силиконовыми препаратами, к стеклянным поверхностям.

В преддверии зимы нас в первую очередь интересовало, насколько хорошо препараты работают на морозе. Поэтому мы поместили их в морозильник, где продержали сутки при температуре —25 °C. ­

Цель: убедиться в том, что подобную автохимию можно возить зимой в багажнике машины.

Следующий этап — испытание способности противостоять примерзанию. Обработанные и пронумерованные резиновые заготовки разместили на увлажненных стеклянных и окрашенных металлических пластинах — опять-таки при температуре —25 °C. Спустя 24 часа проверили, не примерзла ли какая-нибудь намертво.

Кроме того, решили убедиться, что препараты не растворяют обработанную ими резину. Для этого эталонные резиновые заготовки, покрытые силиконовыми смазками, выдержали при комнатной температуре в течение 48 часов, после чего прижимали с тарированным усилием каждую заготовку к белой безворсовой бумаге и визуально определяли степень загрязнения. В качестве бонуса сравнили разные упаковки: аэрозольный баллончик, роликовый, с триггером и пузырек.

AVS Crystal AVK-102, Россия. Силиконовая смазка

Цена 150 руб.

Объем 50 мл Средство в роликовом исполнении отработало практически без замечаний. Цена приемлемая. Рекомендуем. Eltrans EL-0502.05, Россия. Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей

Цена 120 руб.

Масса 50 г Смазка хоть и слегка, но всё же примерзла со своей резиновой заготовкой к тестовому стеклу. И резину она слегка подрастворила. Eurol silicone multi spray UN1950, Нидерланды. Силиконовая смазка

Цена 320 руб.

Объем 400 мл Аэрозольный препарат отработал без замечаний. Рекомендуем. Felix, Россия. Профессиональная силиконовая смазка

Цена 150 руб.

Объем 210 мл Аэрозоль на морозе распыляет силикон неважно, наблюдается каплеобразование. Обработанная резина чуть-чуть растворяется.

Fill inn FL117, Россия. Смазка универсальная силиконовая

Цена 105 руб.

Объем 140 мл Аэрозоль отработал неплохо, но обработанная им резина пачкается. G-Power GP-508, Россия. Силиконовая смазка

Цена 270 руб.

Объем 650 мл Аэрозольное средство вело себя хорошо, однако слегка растворило обработанный им резиновый образец. Hi-Gear Silicone spray HG5501, США. Силиконовая смазка для металла, резины, пластика термостойкая водоотталкивающая

Цена 405 руб.

Масса 284 г Аэрозольное средство не дало никаких поводов для претензий, кроме цены. Kerry KR-180, Россия. Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей

Цена 185 руб.

Объем 100 мл Губка-аппликатор на морозе стала довольно черствой, с трудом пропускала препарат. Но в целом — нормально.

Lavr Art. Ln1543, Россия. Силиконовая смазка многоцелевая

Цена 145 руб.

Объем 400 мл Аэрозоль чуть замешкался на морозе, но потом одумался. Иных замечаний нет. Liqui Moly Art. 7655, Германия. Силиконовая смазка

Цена 370 руб.

Масса 50 г Тюбик на холоде зачерствел, но порцию препарата ­все-таки выдал. Обработанная ­резиновая заготовка слегка ­примерзла к стеклу. Цена не понравилась. Mannol 9953 Silicone Spray, Германия. Силиконовая смазка

Цена 130 руб.

Объем 200 мл Аэрозоль на морозе обрел задумчивость, но все-таки отработал. Других замечаний нет. Pro-Brite Silicon Spray РН4233, Россия. Силиконовая смазка

Цена 160 руб.

Объем 200 мл На морозе микропомпа вышла из строя, препарат окаменел. После оттаивания выяснилось, что он расслоился. К дальнейшим испытаниям не допущен.

Rexant Артикул 09–3930, Россия. Силиконовое масло ПМС-200

Цена 90 руб.

Объем 15 мл Упаковка напоминает древнюю масленку, пользоваться ей не очень удобно. Но выступил препарат неплохо, разве что резину чуть растворил. Runway RW6149, США. Силиконовая смазка водоотталкивающая

Цена 280 руб.

Объем 450 мл Аэрозольное средство позволило испытуемым резинкам слегка примерзнуть к тестовым стеклам. При этом сами резинки начали пачкаться. Silicot Rezin, Россия. Cиликоновая смазка для резиновых уплотнений

Цена 170 руб.

Объем 30 мл Губка-аппликатор на холоде изрядно отвердела, однако препарат через нее всё же поступал. В целом всё хорошо — кроме цены. Калашников, Россия. Силиконовая смазка

Цена 250 руб.

Объем 400 мл Аэрозоль проявил себя неплохо. Единственный минус — резина после обработки стала пачкаться.

Какой силикон лучше?

Хранение на морозе понравилось не всем смазкам. Препарат Pro-Brite Silicon Spray РН4233 мы вообще сняли с дальнейших испытаний. Мало того что содержимое окаменело, так еще и микропомпа пульверизатора треснула. Когда средство оттаяло, стала понятна причина: силикона внутри почти не оказалось, одна вода.

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На этом же этапе выяснилось, что препараты, у которых смазка подается через губчатый наконечник, мороз также недолюбливают. Явных отказов мы не зафиксировали, но на морозе губки становились жесткими, пользоваться таким препаратом было затруднительно. К тому же губки быстро загрязнялись. А вот аэрозоли холодов не испугались. Но у них другой недостаток: при обработке дверных уплотнителей обязательно заливаешь силиконом всё вокруг. Предпочтительнее «ролики» — препарат расходуется экономно, мороза они не боятся.

Испытания на примерзание все испытуемые выдержали. Однако три средства из оставшихся пятнадцати (№ 2 — Eltrans EL‑0502.05; № 10 — Liqui Moly Art. 7655; № 14 — Runway RW6149) прилипли вместе со своими резиновыми заготовками к стеклянным поверхностям. Правда, несильно: заготовки довольно легко покинули насиженные места. Преодолеть столь незначительное усилие (около 2 ньютонов) по плечу любому стеклоподъемнику. Остальные заготовки оторвались практически под действием силы тяжести.

В ходе проверки взаимодействия силиконовых смазок с резиной откровенных провалов не зафиксировали. Чуть хуже других проявили себя № 2 — Eltrans EL‑0502.05, № 4 — Felix, № 5 — Fill inn FL117, № 6 — G‑Power GP‑508, № 13 — Rexant Артикул 09–3930, № 14 — Runway RW6149, № 16 — Калашников. Остальные смазки обошлись без замечаний.

Хороши препараты № 1 — AVS Crystal AVK‑102, № 3 — Eurol silicone multi spray UN1950, № 7 — Hi-Gear Silicone spray HG5501. Ни одного нарекания! Учитывая стоимость единицы продукции, предпочтение мы отдаем голландскому № 3.

Результаты испытаний

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