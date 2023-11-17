14 вещей, которые зимой должны быть в каждом багажнике

Эксперты «За рулем» собрали зимний набор водителя: вот что надо возить в машине

Всего несколько десятилетий назад автомобиль для большинства владельцев был чисто летним аксессуаром – чем-то вроде бейсболки или тенниски. Желающих раскочегаривать замерзшие моторы или беспомощно елозить по льду было немного. Однако всё изменилось: появились зимние шины, двигатели стали легко пускаться в любой мороз, а почти все зимние страхи улетучились.

Между тем русская зима вовсе не торопится превращаться уступать свои позиции. Именно поэтому любая дорожно-техническая неприятность, не сулящая особых сложностей летом, может стать серьезнейшей проблемой в сильный мороз.

Вот почему холода желательно встретить подготовленными. Мы прикинули набор вещей, которые необходимо возить с собой: не дай бог, пригодится.

Инструментом номер один зачастую является работающий смартфон, а потому в машине всегда должно быть зарядное устройство. Теперь про остальное.

1. Зимняя стеклоомывающая жидкость

Если сумеете приобрести где-то на развале метанольную омывайку – хорошо: она в любой мороз будет спокойно подаваться на стекло через форсунки омывателя. Продаваемые повсюду изопропиловые жидкости этого не умеют: их вязкость при отрицательных температурах сильно возрастает.

Кстати, если на улице еще не очень холодно, старайтесь не заливать в бачок «разрешенную» омывайку из супермаркета на «минус 30», а используйте более скромный вариант: скажем, на «минус 10». Концентрация изопропилового спирта в такой жидкости ниже, а потому и запах от нее будет не таким резким. Но лучше ищите метанол, он не воняет вообще.

2. Зимние стеклоочистители

Отличие таких дворников от обычных – в защитном резиновом чехле, призванном предотвращать обледенение щеток и потерю их подвижности. Совсем уж заметного преимущества такое решение не дает, поэтому многие ограничиваются установкой новых дворников привычной конструкции.

В любом случае въезжать в зиму с потрепанными жизнью старыми стеклоочистителями – это ошибка. Дворники – расходный материал, причем недорогой.

3. Лопата

У сельских жителей необходимость в лопате вопросов не вызывает: куда ж без нее? А горожанам напомним, что проезжающая мимо уборочная техника организует возле вашей машины защитный бруствер – хоть во дворе, хоть у тротуара. Последствия ночного снегопада также хорошо известны. Да и соседи, расчищающие пространство возле своей машины, не всегда оказываются лояльными. Большая лопата по определению удобнее маленькой, но и саперная – лучше, чем вообще ничего.

4. Трос

Буксировочный трос может понадобиться вам один раз в жизни – тем более будет обидно, если он при этом не сдюжит и порвется. Выбирайте трос с большим запасом прочности, например, для легковушки – с заявленной нагрузкой в 6–8 тонн. Он поможет рывком выдернуть вашу машину из сугроба, да и с буксировкой окажет содействие. При этом предпочтительнее использовать трос без металлических крюков, дабы те случайно не возомнили себя боевыми снарядами, готовыми разбить что угодно.

5. Траки

Те, кто считает подобные приспособления чем-то сугубо экстремальным, ошибаются. Порой из самого обычного городского двора становится невозможно выехать: под колесами такая наледь, что и зимние шины не спасают. А подобные пластиковые помощники много места в багажнике не займут, тогда как преодолеть вредный участок помогут.

ИЗ ОПЫТА ПРЕДКОВ Водители давно прошедших времен возили с собой мешочек с солью и… веревочную лестницу. Мешочком с солью они натирали внутреннюю поверхность ветрового стекла. Дело в том, что соль гигроскопична, а потому хорошо впитывает осевшие на стекле капли влаги. Тонкая пленка соляного раствора не давала образовываться новым капелькам, затрудняющим видимость. А веревочная лестница, представлявшая собой конструкцию из веревок и деревянных реек шириной чуть больше протектора шины, использовалась как прообраз цепи противоскольжения. Ее привязывали к отверстию в колесе.

6. Провода для «прикуривания»

Батарея, разрядившаяся зимой, – обычное дело. Но если какой-то добрый человек согласится пустить ваш мотор от своей АКБ, то проблема будет решена: понадобятся лишь провода. Чем толще в них токонесущие жилы, тем лучше – мы проверяли не раз!

7. Удалитель влаги

Практика показывает, что в бензобак то и дело попадает вода. Этому могут содействовать высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо на бензоколонке, а также банальная неаккуратность при заправке машины. Во всех случаях вода способна причинить мотору неприятности. Самое неприятное, если на морозе она замерзнет, закупорив топливопровод. Но и в жидком виде негорючая вода, добравшаяся до камеры сгорания, вызовет перебои в работе мотора.

Поэтому для профилактики есть смысл время от времени добавлять в бак препарат для удаления влаги. Можно делать это перед длительной парковкой в тепле – например, перед заездом в подземный паркинг под торговым центром, если собираетесь гулять там полдня.

8. Фонарик

Как фонарик связан с зимой? Очень просто: зимой световой день гораздо короче. И если придется искать, к примеру, упавший ключ, то в январе это будет сделать значительно тяжелее, чем в июле. Так что без фонарика никак, и лучше, чтобы это не был встроенный свет в смартфоне – возможно, именно его вам и придется искать в темноте.

9. Щетка-смётка

Тут комментарии, наверное, не нужны. Единственное пожелание – постарайтесь не приобретать щетку с телескопической ручкой без крайней необходимости. Жесткость такой конструкции невысокая, а потому нормально смахивать с кузова снег будет тяжело, да и прослужит она недолго.

10. Силиконовые смазки

Примерзла дверь? Не открывается багажник? Чтобы этого не происходило, резиновые уплотнители нужно время от времени обрабатывать силиконосодержащей смазкой любого вида.

11. Вэдэшка

Средства типа WD‑40 настолько универсальны, что их можно класть в багажник за одно только название. Смазать любой механизм, предотвратить замерзание, отвернуть ржавый болт, устранить раздражающий скрип и даже притормозить коррозию или удалить следы битума.

Но не забывайте, что на морозе работают не все препараты такого типа – в нашей недавней экспертизе с этим справились только средства WD‑40 и SN‑40 (ЗР № 7, 2023).

12. Размораживатель стекол

Когда после дневного дождичка прихватывает ночной мороз, ветровое стекло быстро покрывается такой коркой льда, что даже механическая очистка не справляется. В этом случае пригодится размораживатель стекол: спирт способствует таянию льда. Повозиться всё равно придется, но с размораживателем будет быстрее, чем без него. А если стекла заранее обработать составом «антидождь», лед и снег станут сходить проще.

13. Набор тряпок

Протереть грязные номера, почистить фары, помочь стеклоочистителям – наконец, вытереть грязные руки… Тряпок в машине должно быть много: нельзя одной и той же чистить номерные знаки и наводить порядок в салоне.

В общем – не обсуждается. Причем это должны быть нормальные тряпки, например, из микрофибры, а не куски каких-то древних рубашек с неоторванными пуговицами.

14. Телогрейка

Под телогрейкой мы подразумеваем любую теплую одежду, которая не позволит замерзнуть на морозе. Простой пример: в дороге спустило колесо, а порывы ледяного ветра валят с ног. А уж если вдруг проблема с мотором, а до цивилизации далеко, то обрадуешься чему угодно – куртке, пледу и так далее.

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