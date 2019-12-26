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Пару лет назад мы провели масштабные ресурсные испытания стеклоочистителей, пытаясь определить самую рациональную конструкцию, лучший бренд, щетку с оптимальным соотношением цены и качества. После полугодовых проверок наши эксперты пришли к выводу: особой разницы между каркасниками, бескаркасниками и гибридами нет. Даже при двадцатикратном разбросе стоимости.
А есть ли смысл приобретать специальные щетки для зимы? Их отличает герметичный чехол, защищающий элементы конструкции от обмерзания. Основные недостатки таких щеток — плохая аэродинамика и неказистая внешность. Но, может быть, достоинства все-таки перевешивают? Сейчас выясним.
Мы приобрели семь комплектов дворников близких типоразмеров, по цене от 360 до 2050 рублей за штуку. Чисто зимними можно считать только пять — у них те самые чехлы. Еще два дворника — бескаркасные: изделие Trico Ice привлекло своим «ледяным» названием, а ClimAir — обещанием служить до —40 °C. Кроме того, не факт, что дворники в чехлах зимой априори лучше, чем бескаркасники, - сравним!
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Alca 074000, КНР
Alca 074000, КНР
Щетка стеклоочистителя
Цена за штуку ~ 480 ₽
Описания изделия на русском нет. Коромысел — пять. Держатель резиновой ленты пластиковый. Дворники негерметичны, несмотря на клеевое соединение торцов. Чехол сразу же стал наполняться водой, в итоге масса стеклоочистителя увеличилась с начальных 187 до 235 г — почти на четверть. На заклепках возникли очаги коррозии. При ресурсной проверке проявился неравномерный износ щетки. Ширина ее рабочей кромки уменьшилась с исходных 0,6 мм до нуля. Шумность работы приемлемая. Общее впечатление негативное.
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ClimAir CC600, КНР
ClimAir CC600, КНР
Щетка стеклоочистителя автомобильная
Цена за штуку ~ 500 ₽
Обещаны ресурс до двух миллионов взмахов и срок эксплуатации один год. Указан температурный режим: до —40°C. Бескаркасная конструкция позволяет при необходимости заменить резинку. Держатель резиновой ленты — стальная упругая пластина. Воды практически не нахлебались; следов коррозии не обнаружено. В ходе «шершавого» теста на стенде кромка стерлась «в ноль», а шум при работе был противным. Щетки не понравились.
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Lynx LW600, Япония
Lynx LW600, Япония
Зимняя щетка стеклоочистителя
Цена за штуку ~ 500 ₽
Срок службы не оговаривается. Количество коромысел — пять. Держатель резиновой ленты пластиковый. Герметичность самая плохая в нашей выборке: торцы проклеены небрежно. Следов коррозии не видно. На стенде кромка стерлась полностью. Звук при работе неприятный. Общее впечатление негативное.
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Maruenu TS58, Япония
Maruenu TS58, Япония
Щетка стеклоочистителя
Цена за штуку ~ 2050 ₽
К дорогому изделию не приложено русскоязычное описание. Конструкция — на пяти коромыслах. Каркас выполнен из оцинкованной стали. Пластиковый держатель резиновой ленты усилен пружинящими стальными элементами. Шарниры не имеют осей, люфт значительный. У торцов — двойная заделка, герметичность практически идеальная. Ход при работе очень тихий. Единственное изделие в выборке, сохранившее после тяжелых ресурсных испытаний плоскую рабочую кромку. Если не смотреть на цену, конкурентов нет.
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Osawa SW60, Япония
Osawa SW60, Япония
Щетка стеклоочистителя автомобильная зимняя в чехле
Цена за штуку ~ 610 ₽
Обещаны ресурс до полутора миллионов взмахов и срок эксплуатации один-два зимних сезона. Заявлена увеличенная высота чистящей ленты для более эффективного удаления осадков, а также оцинкованный каркас и абсолютно герметичный чехол из синтетического каучука. Однако в ходе испытаний дворник все-таки нахлебался влаги. Конструкция — на пяти коромыслах. Следов коррозии не обнаружено. Шум при работе приемлемый. Рабочая кромка стерлась полностью. Не понравились.
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Rekzit 91260, КНР
Rekzit 91260, КНР
Щетка стеклоочистителя зимняя каркасная в чехле
Цена за штуку ~ 360 ₽
В описании говорится о «пяти точках упругости» и герметичном чехле, но в действительности герметичность никудышная: торцы пропускают влагу. Следов коррозии нет. Схема стандартная: на пяти коромыслах. Рабочая кромка щетки после ресурсных испытаний износилась полностью. Не понравились.
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Trico Ice, Мексика
Trico Ice, Мексика
Щетка стеклоочистителя
Цена за штуку ~ 780 ₽
Описания на русском нет. Бескаркасная конструкция после купания почти не потяжелела, коррозия не возникла. Шумность при работе очень высокая, износ рабочей кромки — полный. Не понравились.
Первым делом оценили конструкцию изделий: есть ли принципиальная разница? Затем проверили их влагозащищенность и коррозионную стойкость. А под конец учинили ускоренные ресурсные испытания: сравнили устойчивость дворников к механическим воздействиям, параллельно оценив шумность работы. Ведь щеткам периодически приходится работать не по мокрому стеклу, а по шершавому льду или смеси воды c песчано-реагентным абразивом, вылетающим из-под колес впередиидущих машин.
Занятные тесты и печальные выводы
Оценку коррозионной стойкости металлических деталей, а также герметичности чехлов мы проводили в кювете с солевым раствором предельной концентрации, в нем дворники пролежали 72 часа. Каждое изделие взвешивали до и после испытаний. Рост массы отражает как количество влаги, проникшей в потроха стеклоочистителя, так и ржавление его элементов.
Реакция дворников на солевой раствор и механическое воздействие
|
|
Масса до / после испытаний на влагостойкость и коррозионную устойчивость, г
|
Ширина рабочей кромки до / после ресурсных испытаний, мм
|
Alca 074000
|
187 / 235
|
0,60–0,65 / 0,00
|
ClimAir CC600
|
122 / 125
|
0,60–0,65 / 0,00
|
Lynx LW600
|
192 / 279
|
0,55–0,60 /0,00
|
Maruenu TS58
|
195 / 196
|
0,70 / 0,30
|
Osawa SW60
|
189 / 202
|
0,55–0,60 / 0,00
|
Rekzit 91260
|
187 / 225
|
0,55–0,60 / 0,00
|
Trico Ice
|
151 / 155
|
0,60–0,65 / 0,00
На таком стенде каждый из протестированных дворников проработал 60 минут.
На таком стенде каждый из протестированных дворников проработал 60 минут.
Для «шершавого» теста соорудили стенд с вазовским механизмом привода стеклоочистителей и сменной рабочей поверхностью, похожей по фактуре на заледеневшее стекло.
Каждый стеклоочиститель работал по 60 минут (при этом мы субъективно оценивали шумность работы), после чего заменяли рабочую поверхность стенда новой.
А после окончания испытаний с помощью микрометра определяли фактический износ щетки, сопоставляя размеры кромки до и после.
Какой выбрать?
У дворника Maruenu, в отличие от всех прочих в нашей выборке, каркас оцинкован и не окрашен, шарниры не имеют осей, а упругость пластикового держателя повышают ленты
из нержавеющей стали. Но цена...
У дворника Maruenu, в отличие от всех прочих в нашей выборке, каркас оцинкован и не окрашен, шарниры не имеют осей, а упругость пластикового держателя повышают ленты
из нержавеющей стали. Но цена...
Дворники в чехлах, по идее, должны были уверенно победить. Из практики мы знаем, что зимой они теряют подвижность не так интенсивно, как всесезонные. Однако в наших испытаниях их подвело откровенно низкое качество исполнения: почти все чехлы активно пропускали влагу.
Исключением стали супердорогие щетки Maruenu, победившие по всем статьям. Но немногие автовладельцы готовы выложить за пару щеток более 4000 рублей.
Рекомендации простые: ставьте недорогие дворники, но меняйте их по мере износа. А чтобы они служили дольше, прислушайтесь к нашим советам.
НАШИ СОВЕТЫ
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- Если стекло замерзло, не пытайтесь удалять обледенение, включив дворники. Даже если они не примерзли, в таком режиме долго не протянут.
- Чем хуже работают дворники, тем выше расход омывающей жидкости.
- Стеклоочистители прослужат дольше, если иногда снимать их с поводков и мыть теплой водой с мылом, а затем смазывать шарниры (при наличии таковых).
- При установке стеклоочистителей обязательно проверяйте, не стукаются ли они об уплотнитель стекла. Поводок должен держать щетку перпендикулярно стеклу.
- Выбирая новые стеклоочистители, старайтесь не удаляться от рекомендованных автопроизводителем штатных размеров. Увеличение длины сверх нормы снижает усилие прижатия, к тому же щетки могут цепляться друг за друга. А слишком короткая щетка не очистит нужный сектор.
Счастливого пути и хорошей видимости!
Зимние дворники — стоит ли их брать?
Эксперты «За рулем» протестировали семь комплектов щеток. И получили ответ на главный вопрос: есть ли смысл переплачивать за чехлы? Зимние дворники — стоит ли их брать?
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