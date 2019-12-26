Эксперты «За рулем» протестировали семь комплектов щеток. И получили ответ на главный вопрос: есть ли смысл переплачивать за чехлы?

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Пару лет назад мы провели масштабные ресурсные испытания стеклоочистителей, пытаясь определить самую рациональную конструкцию, лучший бренд, щетку с оптимальным соотношением цены и качества. После полугодовых проверок наши эксперты пришли к выводу: особой разницы между каркасниками, бескаркасниками и гибридами нет. Даже при два­дцатикратном разбросе стоимости.

А есть ли смысл приобретать специальные щетки для зимы? Их отличает герметичный чехол, защищающий элементы конструкции от обмерзания. Основные недостатки таких щеток — плохая аэродинамика и неказистая внешность. Но, может быть, достоинства все-таки перевешивают? Сейчас выясним.

Мы приобрели семь комплектов дворников близких типоразмеров, по цене от 360 до 2050 рублей за штуку. Чисто зимними можно считать только пять — у них те самые чехлы. Еще два дворника — бескаркасные: изделие Trico Ice привлекло своим «ледяным» названием, а ClimAir — обещанием служить до —40 °C. Кроме того, не факт, что дворники в чехлах зимой априори лучше, чем бескаркасники, - сравним!

Alca 074000, КНР

Щетка стеклоочистителя

Цена за штуку ~ 480 ₽ Описания изделия на русском нет. Коромысел — пять. Держатель резиновой ленты пластиковый. Дворники негерметичны, несмотря на клеевое соединение торцов. Чехол сразу же стал наполняться водой, в итоге масса стеклоочистителя увеличилась с начальных 187 до 235 г — почти на четверть. На заклепках возникли очаги коррозии. При ресурсной проверке проявился неравномерный износ щетки. Ширина ее рабочей кромки уменьшилась с исходных 0,6 мм до нуля. Шумность работы приемлемая. Общее впечатление негативное. ClimAir CC600, КНР

Щетка стеклоочистителя автомобильная

Цена за штуку ~ 500 ₽ Обещаны ресурс до двух миллионов взмахов и срок эксплуатации один год. Указан температурный режим: до —40°C. Бескаркасная конструкция позволяет при необходимости заменить резинку. Держатель резиновой ленты — стальная упругая пластина. Воды практически не нахлебались; следов коррозии не обнаружено. В ходе «шершавого» теста на стенде кромка стерлась «в ноль», а шум при работе был противным. Щетки не понравились. Lynx LW600, Япония

Зимняя щетка стеклоочистителя

Цена за штуку ~ 500 ₽ Срок службы не оговаривается. Количество коромысел — пять. Держатель резиновой ленты пластиковый. Герметичность самая плохая в нашей выборке: торцы проклеены небрежно. Следов коррозии не видно. На стенде кромка стерлась полностью. Звук при работе неприятный. Общее впечатление негативное. Maruenu TS58, Япония

Щетка стеклоочистителя

Цена за штуку ~ 2050 ₽ К дорогому изделию не приложено русскоязычное описание. Конструкция — на пяти коромыслах. Каркас выполнен из оцинкованной стали. Пластиковый держатель резиновой ленты усилен пружинящими стальными элементами. Шарниры не имеют осей, люфт значительный. У торцов — двойная заделка, герметичность практически идеальная. Ход при работе очень тихий. Единственное изделие в выборке, сохранившее после тяжелых ресурсных испытаний плоскую рабочую кромку. Если не смотреть на цену, конкурентов нет.

Osawa SW60, Япония

Щетка стеклоочистителя автомобильная зимняя в чехле

Цена за штуку ~ 610 ₽ Обещаны ресурс до полутора миллионов взмахов и срок эксплуатации один-два зимних сезона. Заявлена увеличенная высота чистящей ленты для более эффективного удаления осадков, а также оцинкованный каркас и абсолютно герметичный чехол из синтетического каучука. Однако в ходе испытаний дворник все-таки нахлебался влаги. Конструкция — на пяти коромыслах. Следов коррозии не обнаружено. Шум при работе приемлемый. Рабочая кромка стерлась полностью. Не понравились. Rekzit 91260, КНР

Щетка стеклоочистителя зимняя каркасная в чехле

Цена за штуку ~ 360 ₽ В описании говорится о «пяти точках упругости» и герметичном чехле, но в действительности герметичность никудышная: торцы пропускают влагу. Следов коррозии нет. Схема стандартная: на пяти коромыслах. Рабочая кромка щетки после ресурсных испытаний износилась полностью. Не понравились. Trico Ice, Мексика

Щетка стеклоочистителя

Цена за штуку ~ 780 ₽ Описания на русском нет. Бескаркасная конструкция после купания почти не потяжелела, коррозия не возникла. Шумность при работе очень высокая, износ рабочей кромки — полный. Не понравились.

Первым делом оценили конструкцию изделий: есть ли принципиальная разница? Затем проверили их влагозащищенность и коррозионную стойкость. А под конец учинили ускоренные ресурсные испытания: сравнили устойчивость дворников к механическим воздействиям, параллельно оценив шумность работы. Ведь щеткам периодически приходится работать не по мокрому стеклу, а по шершавому льду или смеси воды c песчано-реагентным абразивом, вылетающим из-под колес впередиидущих машин.

Занятные тесты и печальные выводы

Оценку коррозионной стойкости металлических деталей, а также герметичности чехлов мы проводили в кювете с солевым раствором предельной концентрации, в нем дворники пролежали 72 часа. Каждое изделие взвешивали до и после испытаний. Рост массы отражает как количество влаги, проникшей в потроха стеклоочистителя, так и ржавление его элементов.

Реакция дворников на солевой раствор и механическое воздействие

Масса до / после испытаний на влагостойкость и коррозионную устойчивость, г Ширина рабочей кромки до / после ресурсных испытаний, мм Alca 074000 187 / 235 0,60–0,65 / 0,00 ClimAir CC600 122 / 125 0,60–0,65 / 0,00 Lynx LW600 192 / 279 0,55–0,60 /0,00 Maruenu TS58 195 / 196 0,70 / 0,30 Osawa SW60 189 / 202 0,55–0,60 / 0,00 Rekzit 91260 187 / 225 0,55–0,60 / 0,00 Trico Ice 151 / 155 0,60–0,65 / 0,00

На таком стенде каждый из протестированных дворников проработал 60 минут.

Для «шершавого» теста соорудили стенд с вазовским механизмом привода стеклоочистителей и сменной рабочей поверхностью, похожей по фактуре на заледеневшее стекло.

Каждый стеклоочиститель работал по 60 минут (при этом мы субъективно оценивали шумность работы), после чего заменяли рабочую поверхность стенда новой.

А после окончания испытаний с помощью микрометра определяли фактический износ щетки, сопоставляя размеры кромки до и после.

Какой выбрать?

У дворника Maruenu, в отличие от всех прочих в нашей выборке, каркас оцинкован и не окрашен, шарниры не имеют осей, а упругость пластикового держателя повышают ленты из нержавеющей стали. Но цена...

Дворники в чехлах, по идее, должны были уверенно победить. Из практики мы знаем, что зимой они теряют подвижность не так интенсивно, как всесезонные. Однако в наших испытаниях их подвело откровенно низкое качество исполнения: почти все чехлы активно пропускали влагу.

Исключением стали супердорогие щетки Maruenu, победившие по всем статьям. Но немногие автовладельцы готовы выложить за пару щеток более 4000 рублей.

Рекомендации простые: ставьте недорогие дворники, но меняйте их по мере износа. А чтобы они служили дольше, прислушайтесь к нашим советам.

НАШИ СОВЕТЫ

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Если стекло замерзло, не пытайтесь удалять обледенение, включив дворники. Даже если они не примерзли, в таком режиме долго не протянут.

Чем хуже работают дворники, тем выше расход омывающей жидкости.

Стеклоочистители прослужат дольше, если иногда снимать их с поводков и мыть теплой водой с мылом, а затем смазывать шарниры (при наличии таковых).

При установке стеклоочистителей обязательно проверяйте, не стукаются ли они об уплотнитель стекла. Поводок должен держать щетку перпендикулярно стеклу.

Выбирая новые стеклоочистители, старайтесь не удаляться от рекомендованных автопроизводителем штатных размеров. Увеличение длины сверх нормы снижает усилие прижатия, к тому же щетки могут цепляться друг за друга. А слишком короткая щетка не очистит нужный сектор.

Счастливого пути и хорошей види­мости!

Зимние дворники — стоит ли их брать? Эксперты «За рулем» протестировали семь комплектов щеток. И получили ответ на главный вопрос: есть ли смысл переплачивать за чехлы? Зимние дворники — стоит ли их брать?