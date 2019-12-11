Омывайки из магазина (любые) опаснее тех, что с обочины!

Незамерзающие жидкости на основе метанола безвредны (при использовании по назначению) и помогают сделать движение безопасным, а разрешенные изопропиловые могут подложить свинью. «За рулем» провел эксперимент и доказал это.

Незамерзаек в продаже полно. Но практически все они взяты из одной бочки с вонючим изопропиловым спиртом. И чем сильнее на улице мороз, тем хуже такая незамерзайка поливает ветровое стекло. И не потому, что замерзает.

Мы неоднократно рассказывали, что всё дело в так называемой кинематической вязкости жидкости — в народе ее называют текучестью. На морозе любая спиртовая незамерзайка становится более вязкой и с трудом протискивается через узкие каналы современных форсунок. Однако различные спирты ведут себя ­неодинаково. Хуже всех — как раз изопропил, из которого всю незамерзайку и изготавливают. Лучше всех — запрещенный метанол, вязкость которого при —20 °C примерно вчетверо ниже. Посередке по части вязкости находится пищевой этиловый спирт. Но он дорог, поскольку облагается акцизами. А потому незамерзайку из него никто не делает.

Наглядно показать разницу в поведении различных незамерзаек помогает простейший стенд. Чем дальше «выстрел», тем лучше омывающая жидкость поведет себя на морозе.

Как и что проверяем?

Для демонстрации реальных способностей нынешних незамерзаек мы соорудили стенд, позволяющий наглядно оценить дальность «стрельбы» струями разных спиртов. В качестве «орудия» взяли стандартный насосик омывателя от вазовской «десятки», из которого прыскали омывающими жидкостями, охлажденными до —20 °C. Разрешенные незамерзайки у нас представляли жидкости AGA и Fenom, метанольные — пара безымянных баклажек с рынка. Кроме того, приобрели изопропиловый Nord, чьи вязкостно-температурные характеристики, судя по описанию, должны быть лучше, чем у его собратьев по спирту.

Представители отряда разрешенных у нас изопропиловых омываек, самого массового. Примерная кинематическая вязкость — около 37 мм²/с.

В основе — тот же изопропиловый спирт. Однако этикетка уверяет, что Nord «отличается повышенной текучестью». Испытания подтвердили: по этому параметру он вдвое превосходит массовые изопропиловые жидкости (и при этом на столько же хуже метанольных).

Результаты и размышления

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Кинематическую вязкость незамерзаек мы замеряли неоднократно. Этот параметр описывает время истечения определенного объема жидкости через канал заданного сечения. Чем дольше вытекает, тем больше вязкость и меньше напор. Так у нас и получилось: обе метанольные жидкости выстрелили примерно на 30 см, а изопропиловые AGA и Fenom — всего на 8 см. Посередке оказался Nord, улетевший примерно на 16 см.

Результаты наших испытаний были предсказуемыми: массовые незамерзайки начисто проиграли всем остальным. Мы вновь вынуждены констатировать грустный факт: на рынке омывающих жидкостей без перемен, а потому с приходом настоящих морозов большинство водителей вновь останется без чистых стекол. Вышедшее почти 20 лет назад постановление Главного государственного санитарного врача № 4 от 23 мая 2000 года объявило метанол безвредным для здоровья человека и… тут же его запретило. Причина проста: всему, мол, виной низкая культура населения. Поэтому бывалые водители вынуждены приобретать метанольные незамерзайки на полулегальных развалах, а не в цивилизованных точках торговли.

Этикетки на подобных баклажках с развала никакой роли не играют. Внутри — лучшая на сегодня зимняя омывайка на основе метилового спирта. И она же — запрещенная незамерзайка! Примерная кинематическая вязкость — 9,6 мм²/с.

В очередной раз просим… нет, пожалуй, уже настоятельно требуем: уважаемые законотворцы, повернитесь лицом к водителям, а также к тем, кого они везут и за чью жизнь отвечают! Мы живем в стране с долгими и холодными зимами, а потому хорошая видимость через ветровое стекло нам жизненно необходима. А подавляющее большинство выпускаемых в России стеклоомывающих жидкостей фактически неработоспособно на морозе. Наши испытания в очередной раз это подтвердили.

Счастливого пути и хорошего обзора!

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