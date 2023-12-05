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10W-40, 5W-30, 0W-20 – на каком масле можно ездить в мороз?

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать моторное масло на зимний сезон

Поговорим об индексах, которыми обозначаются моторные масла: например, 10W-40. Вторая цифра говорит о вязкости при 100 °С, поэтому сейчас нас более интересует первая. Как замечает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин, она раскрывает два параметра: проворачиваемость (способность стартера крутить коленвал до пусковых оборотов) и прокачиваемость (способность масла пройти через каналы двигателя).

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Например, «нулевки» типа 0W-20 могут обеспечивать проворачивание коленвала при минус 35 °С и прокачиваемость масла при –40 °С. А как в мороз работают масла подешевле?

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Можно на зиму залить масло 10W? Если сильных морозов в регионе практически не бывает, то пожалуйста (и если автопроизводитель допускает). Такие масла рассчитаны на пуск двигателя до минус 25 °С. Кстати, если машина не простояла больше суток, то реальная температура масла в моторе чуть выше уличной.

Но каждый пуск двигателя при столь низкой температуре и на таком «густом» масле потребует работы стартера на пределе его возможностей и будет сопровождаться значительным потреблением энергии АКБ.

Если вы постоянно совершаете короткие поездки, при которых аккумулятор не успевает прогреться и принимать энергию, то запас электричества в нем закончится уже через несколько дней, и двигатель не заведется.

С другой стороны, совсем не обязательно заливать «нулевку» – особенно если температура в вашем регионе редко опускается ниже минус –30 °С. Вам подойдут масла-«пятерки» (5W-30 или 5W-40) – они на 25-30% дешевле, замечает эксперт.

Как правильно выбрать, как определить срок смены и что вообще нужно знать о моторном масле зимой? Читайте наш большой материал!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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