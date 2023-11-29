Зимнее моторое масло существует – как распознать, какое заливать?

Эксперт «За рулем» посоветовал поменять масло перед холодным сезоном

Как распознать зимнее масло?

Зима – сложное время года для автомобиля в целом и для двигателя в первую очередь. Пуски при низких температурах – жесткое испытание мотора на прочность. Сберечь его здоровье может правильно подобранное масло.

Чем меньше число перед символом W в обозначении масла (по общепринятой американской классификации SAE), тем на более сильные холода это масло рассчитано.

Масло 0W должно обеспечивать проворачиваемость (пока стартер может раскручивать коленвал до пусковых оборотов) от минус 35 ºС, 5W – от минус 30 ºС, 10W – от минус 25 ºС. Число после W определяет допустимый диапазон изменения вязкости масла при температуре 100 ºС и к зимнему периоду прямого отношения не имеет.

Другой важный «зимний» параметр – прокачиваемость масла. Это возможность масла пройти через каналы двигателя под давлением, которое развивает масляный насос. Выражаясь простым языком: если масло «повышенной» вязкости на морозе загустело, оно не сможет (пока не разогреется) дойти до всех пар трения. И значит, в момент пуска некоторые детали двигателя будут работать «на сухую» и ускоренно изнашиваться.

Правильно подобрать масло для ваших климатических условий поможет эта таблица.

Требования SAE к низкотемпературной вязкости моторных масел

Класс по SAE Максимальная вязкость, мПа.с Проворачиваемость Прокачиваемость 0W 6200 при –35 ºС 60 000 при –40 ºС 5W 6600 при –30 ºС 60 000 при –35 ºС 10W 7000 при –25 ºС 60 000 при –30 ºС 15W 7000 при –20 ºС 60 000 при –25 ºС 20W 9500 при –15 ºС 60 000 при –20 ºС 25W 13 000 при –10 ºС 60 000 при –15 ºС

Всем ли необходимы «нулевки»?

Все зависит от погоды в вашем регионе. И от того, указал ли автопроизводитель в качестве рекомендуемого масла именно 0W и ничего другого. Именно такие масла сегодня обычно рекомендуют для даунсайзинговых моторов: например, популярные нынче 0W-20.

Можно на зиму залить масло 10W?

Если сильных морозов в регионе практически не бывает, то пожалуйста (и если автопроизводитель допускает). Такие масла рассчитаны на пуск двигателя до минус 25 ºС. Кстати, если машина не простояла больше суток, то реальная температура масла в моторе чуть выше уличной.

Но каждый пуск двигателя при столь низкой температуре и на таком «густом» масле потребует работы стартера на пределе его возможностей и будет сопровождаться значительным потреблением энергии АКБ. Если вы постоянно совершаете короткие поездки, при которых аккумулятор не успевает прогреться и принимать энергию, то запас электричества в нем закончится уже через несколько дней, и двигатель не заведется.

Комментарий эксперта

– Оптимальный период замены масла – 5-7,5 тысяч километров пробега. Условия эксплуатации автомобилей в России можно назвать сложными. Частые пуски мотора в мороз, езда по пробкам, выезд за город по снежному бездорожью – все это сокращает жизненный цикл работы масла.

Неправильно менять его ежегодно в одно и то же время – ориентируясь на пробег. Масло окисляется и теряет свои свойства, снижается его вязкость, происходит разрушение присадок, в двигателе появляются смолистые отложения.

Абсолютно оправдана сезонная замена масла, особенно для тех, кто ездит много и эксплуатирует машину в холодных регионах. Ведь каждый холодный пуск снижает ресурс двигателя, и защитить мотор может только масло с хорошими рабочими характеристиками.

Какое масло выбрать?

Боитесь заливать отечественное масло? Можно поискать и заграничное. Но есть риск нарваться либо на старое масло, либо на подделку: официальные каналы поставок мировых брендов, таких как Shell, Mobil, Castrol и прочие, давно перекрыты.

Поэтому, если есть недоверие к отечественным маслам, можно попробовать что-то менее раскрученное импортное. Типичные примеры – Bardahl, Petronas, Texaco.

Кто верит в отечественное производство, напоминаем про бренды Lemarc, Rolf, а также про Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. Если хотите максимально защититься от подделки, приобретайте их на фирменных АЗС или в точках продаж, указанных на сайтах производителей масел.

Официалы при обслуживании иномарок давно заливают в двигатели отечественные масла и не скрывают этого. Главное, чтобы категория эксплуатации масла была соответствующей (SN, SP).

Кратковременная замена в дороге на что-то иное допустима – лучше залить любое масло, чем вообще никакого. А при первой же возможности замените его на рекомендуемое.

Как распознать поддельное масло, подробно рассказано тут

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