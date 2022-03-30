Ни в одной инструкции об этом не сказано. Лишь специалисты знают, что зимой масло «стареет» быстрее, чем летом.

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Чаще всего автопроизводители рекомендуют менять масло в двигателе раз в год или через 15 000 км пробега. Конкретное время года в инструкции не указано.

Но некоторые специалисты сервиса советуют это делать именно весной, когда начинается потепление.

Так время года имеет значение?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Если автомобиль проезжает в год меньше 10 тыс. км, то есть смысл менять масло именно весной! Дело в том, что зимой масло теряет свои свойства очень интенсивно. Перепады температур масла могут достигать 120 градусов. Автомобиль зимой чаще совершает короткие поездки. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором.

Износ во время холодных пусков гораздо выше, чем летом, а потому масляный фильтр забивается быстрее. Поэтому меняем масло весной, а летом эксплуатируем автомобиль по полной, не боясь быстрых поездок в жару. Ведь двигатель максимально защищен от износа.

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Если же автомобиль проезжает в год 10 тыс. км и более, то чтобы сберечь мотор, имеет смысл менять масло и весной, и осенью. Желательно, чтобы на одном масле автомобиль эксплуатировался не более 7,5 тыс. км. И в таких условиях есть смысл «поиграть» с вязкостью масла под сезон. В этом случае на лето можно заливать более вязкое масло, что снизит износ мотора и уменьшит угар масла. А зимой лучше применять масла с меньшей вязкостью для облегчения холодного пуска и быстрой подачи смазки к трущимся частям.

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