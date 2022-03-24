Причина в том, что за время простоя ржавчина прихватывает тормозные механизмы. Это грозит не только лишними тратами на бензин, но и серьезными сбоями в работе тормозной системы.

Что не используется — отмирает

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Если мы ездим ежедневно (да еще и пробеги накатываем большие), вероятность, что тормоза заржавеют, намного ниже. Постоянное использование тормозов не позволяет деталям терять подвижность из-за коррозии. Ведь при каждом торможении колодки и тормозные диски как бы «шлифуются», а подвижные элементы тормозных механизмов разрабатываются.

И наоборот: чем реже ездит машина, тем больше вероятность, что колодки под воздействием влаги и грязи начнут ржаветь в местах контакта с направляющей и потеряют свободу движения.

Чем грозит ржавый налет?

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Ржавчина твердая и имеет объем намного больше, чем тот металл, из которого она образовалась. «Распухшие» от ржавчины колодки все сильнее зажимает в ржавой направляющей (ее поверхность тоже подвержена коррозии). У тормозного цилиндра еще хватает сил сжать колодки и затормозить. А вот отойти колодкам обратно на ничтожную, но очень важную величину ржавчина не позволит. Получается, что они постоянно прижаты к диску. А потому быстро изнашиваются, ухудшают динамику и увеличивают расход топлива.

Кроме того, у большинства машин между колодкой и направляющей размещены фигурные противоскрипные элементы из нержавеющей стали. Сами они не ржавеют, но способствуют накоплению влаги в узком зазоре, тем самым ускоряя процесс коррозии.

Совет 1. Очищайте колодки

Многие считают, что ржавчина очистится, стоит вернуться к активной езде. Это возможно — в том случае, если она только начала появляться. При серьезной коррозии проблема сама собой не уйдет.

Эти поверхности деталей из стали интенсивно ржавеют.

У трех моих автомобилей после очистки ржавчины на колодках и направляющих улучшился накат. Они стали катиться даже под небольшой уклон, чего раньше не было.

Кроме того, после очистки направляющие надо смазывать. Правда, надолго смазка в соленой жиже на дорогах не задержится.

Направляющие колодок и входящие в них выступы колодок надо периодически очищать, особенно, если машина много простаивает.

Совет 2. Обточите напильником выступающие элементы колодки

Примерно на 0,5 мм. Тогда никакая коррозия не сможет лишить колодку подвижности. Колодка будет чуть-чуть «играть» в направляющей, освобождаясь от ржавчины. Посторонних вибраций, свиста или писка «освобожденные» колодки не издают — проверено.

Эти поверхности нужно спилить на наждаке или напильником на всю толщину основания колодки.

«Подснежникам» — особое внимание

Многие владельцы считают, что можно продлить срок эксплуатации автомобиля, если пользоваться им редко. На деле простой от износа не спасет. Мало ездящая машина порой требует большего внимания, чем та, которую активно эксплуатируют.

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Фото: «За рулем» и Depositphotos