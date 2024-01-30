Прогрели мотор? Не забудьте про коробку!

«За рулем» напомнил, как правильно прогревать автоматическую коробку передач

Двигатель после ночного мороза нуждается в прогреве, но не стоит забывать о коробке передач – зачастую прогреть стоит и ее. Рассказывая об определении времени прогрева машины по утрам, эксперт «За рулем» Алексей Ревин отметил, какие КП нуждаются в отдельных мероприятиях по поднятию температуры, а в каких вариантах хватит и просто прогретого мотора...

Мнение специалиста

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

— В прогреве нуждаются не только двигатели, но и автоматические коробки и вариаторы. Эти агрегаты тоже плохо переносят большие нагрузки «на холодную». А на рабочий температурный режим выходят намного дольше, чем двигатели.

Поэтому, если сразу после трогания с места автомобилю придется ехать по снежной целине, прогревать мотор стоит почти до рабочей температуры. И заодно подержать селектор коробки поочередно в режимах D и R – это ускорить прогрев АКП и вариатора.

Механическая коробка прогревается одновременно с двигателем. Ведь мотор вращает первичный вал и шестерни на вторичном валу, разгоняя смазку.

А какие еще нюансы нужно учесть, чтобы корректно определить время прогрева силового агрегата после ночных морозов? Читайте в новой статье «За рулем»!