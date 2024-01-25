Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Эксперт «За рулем» назвал ситуации, когда стоит дольше прогревать двигатель

Зачем греть мотор?

Сразу после пуска двигателя поршни прогреваются быстро. А вот цилиндры долго остаются холодными. Если мотор нагрузить, сгорание будет интенсивным. Поршни раскаляются и расширяются, и тогда возможен прихват поршня к стенке цилиндра из-за исчезновения зазора.

Поверхности поршня и цилиндра при прогреве страдают и из-за недостатка смазки. Ведь эта пара трения смазывается разбрызгиванием, а загустевшее масло не может равномерно распылиться на трущиеся поверхности.

Недостаток смазки после пуска испытывают и многие элементы головки блока цилиндров, куда густое масло доходит позднее, и тоже плохо разбрызгивается.

При повышенной нагрузке на промерзший мотор поршень может прихватить.

По мере прогрева мотора зазоры приходят в норму и смазка становится менее вязкой. Но как понять, когда можно трогаться с места без риска нанести вред мотору?

На что обратить внимание

1. Что под колесами?

Весь двор завален снегом, вы вечером заскочили с разгона на заваленное снегом парковочное место. А утром еще проехал трактор и нагреб вал снега за машиной. В такой ситуации нужно прогревать двигатель возможно дольше, так как от него понадобится большая отдача, чтобы вырваться из снежного плена.

Если место парковки и выезд из двора хорошо очищены от снега, двигателю не требуется большой отдачи, поэтому долго его не нужно прогревать. Потихоньку трогайтесь с места и черепашьим ходом выезжайте из двора.

2. Какая дорога?

Одно дело, если после выезда из двора вы медленно едете по тихим улицам или сразу попадаете в пробку, в которой мотор прогреется так, что даже электровентилятор радиатора успевает включиться. И совсем другая ситуация, если сразу выезжаете на скоростную магистраль. Здесь надо быстро набрать скорость и ехать быстро. А значит, двигатель надо прогревать дольше.

3. Автомат или механика?

В прогреве нуждаются не только двигатели, но и автоматические коробки и вариаторы. Эти агрегаты тоже плохо переносят большие нагрузки «на холодную». А на рабочий температурный режим выходят намного дольше, чем двигатели.

Поэтому, если сразу после трогания с места автомобилю придется ехать по снежной целине, прогревать мотор стоит почти до рабочей температуры. И заодно подержать селектор коробки поочередно в режимах D и R – это ускорить прогрев АКП и вариатора.

Механическая коробка прогревается одновременно с двигателем. Ведь мотор вращает первичный вал и шестерни на вторичном валу, разгоняя смазку.

4. Обзор отличный?

После ночной стоянки стекла автомобиля могут быть затянуты изморозью изнутри и льдом снаружи. И пока они не оттают, ехать нельзя. Если на автомобиле нет электрообогрева ветрового стекла, стекла «очистит» только теплый воздух из отопителя.

Как узнать?

Если на вашем автомобиле установлен указатель температуры двигателя, проверьте, насколько он точный. Подсоедините к OBD-разъему адаптер ELM327 и через приложение смартфон посмотрите на соответствие реальной температуры положению стрелки или графической шкалы. Многие программы показывают еще и температуру вариатора или АКП.

Программа CVTz-50 на экране смартфона или планшета показывает множество параметров, среди которых температура мотора и вариатора.

Можно уточнить температуру, при которой гаснет синяя лампочка, информирующая о том, что двигатель не прогрет.

На любой современный автомобиль можно установить маршрутный компьютер, который через разъем OBD получает сведения от блока управления и показывает температуру двигателя и АКП, напряжение бортсети и много другой полезной информации.

Самый простой способ определить, что мотор прогрелся и способен принять нагрузку, – следить за показаниями тахометра. Как только показатели упадут до 700-800 об/мин, можно трогаться (если условия движения не тяжелые).

Некоторые нештатные бортовые компьютеры показывают температуру двигателя и коробки передач.

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