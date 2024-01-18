Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей

«За рулем» напомнил о нюансах езды по заснеженным дорогам

1. Не буксуйте попусту

Пробуксовка помогает разве что при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Так делают водители фур на скользких коротких подъемах.

В остальных случаях вращающееся колесо плавит снег, и он превращается в мокрый лед – более скользкое покрытие придумать сложно.

Вместо буксования на переднеприводном автомобиле лучше покрутить рулем. Возможно, в каком-то положении колеса зацепятся и вытянут автомобиль. Если у машины задний привод, колеса ставьте «прямо» – так сопротивление меньше и выехать проще.

Одно из ведущих колес попало на скользкую поверхность, а остальные утонули в снегу. Буксовать бессмысленно - сделаете только хуже. Попробуйте иные способы выбраться из снежной ловушки.

2. Используйте раскачку

На автомобиле с «автоматом» придется поочередно включать режимы D и R. На механике можно использовать другой способ.

Колеса находятся в лунке. При движение вперед и назад автомобиль приподнимается, пытаясь из нее выбраться. Если в этом момент выжать сцепление, он откатится назад. Таким образом, включая и выключая сцепление, можно заставить автомобиль раскачиваться. Если попасть в ритм, амплитуда будет расти – и машина выскочит из снежного плена.

3. Попросите помощи

Обычно двоим мужчинам под силу вытолкать из снега даже большой автомобиль. Если, конечно, тот не сидит на днище. А чтобы помощники не повредили кузовные панели и светотехнику, опустите стекла и попросите их взяться за стойки – так не только безопаснее, но и проще выталкивать.

А чтобы избежать этой ситуации, лучше с вечера накатать колею, поездив вперед и назад. К тому же двигатель и трансмиссия прогреты и легко переносят нагрузки.

4. Возите лопату

Только не маленькую складную и не большую снеговую. Маленькой копать долго и неудобно. А снеговая в слежавшемся снегу может легко сломаться. Лучше всего подойдет штыковая или совковая лопата (желательно из нержавейки) с укороченным черенком.

Зимой стоит возить небольшой (3-4 кг) мешочек с песком или мраморной крошкой. Подсыпав содержимое под буксующее колесо (желательно и под второе для верности), сильно увеличим шансы на спасение.

5. Приспустите шины

При снижении давления до 1,0-1,2 бара увеличивается площадь контакта колеса с поверхностью. Соответственно, повышается проходимость. Еще больше стравливать воздух из колеса не стоит – есть риск повредить шины при езде.

Но как только выберетесь из труднопроходимых мест, сразу поднимите давление в покрышках до рекомендуемого. А до того, как решите спускать шины, обязательно проверьте работоспособность компрессора.

Повысить сцепление колес со скользкой поверхностью поможет трапик, который подкладывают под буксующее колесо. Вместо трапиков можно использовать коврики из автомобиля и даже грубую ткань вроде брезента.

Трапики имеют разные исполнения. Для легковушки или небольшого кроссовера нужна «дорожка» длиной не меньше полуметра.

6. Используйте спецсредства

Из снежного плена уверенно вывезут цепи на колесах. Но у них есть серьезный недостаток. Цепи надо установить до того, как колесо утонуло в снегу. Поднимать уже застрявшую машину домкратом проблематично. Кроме того, цепи занимают много места в багажнике.

Но есть и облегченный (во всех смыслах) вариант – браслеты. Их можно установить даже на закопавшееся колесо (в верхней части). Эффективность ниже, чем у цепей, зато удобно и быстро.

В такой ситуации достаточно установить всего по одному браслету на колесо. Но учтите, что рывки в трансмиссии будут сильными.

А ручная лебедка поможет без посторонней помощи вытащить автомобиль, даже если он крепко сел на днище. В мегаполисе она вряд ли пригодится, а вот за городом, где дороги чистят реже и менее тщательно, может здорово выручить.

Лебедка способна протащить автомобиль всего на метр-полтора. Но порой и этого бывает достаточно, чтобы машина продолжила движение своим ходом. Если прихватите еще и длинный нерастягивающийся трос, сможете передвигаться (пусть медленно) даже в глубоком снегу, цепляясь за придорожные деревья и столбы.

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