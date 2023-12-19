#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тестовый мул будущего электромобиля Amber
19 декабря
Новые подробности о новом российском автомобиле из Калининграда
Старт производства электрокара Amber от...
Круче RАV4 и Tiguan? Главные фишки нового китайского кроссовера
19 декабря
Круче RАV4 и Tiguan? Главные фишки нового китайского кроссовера
Эксперт «За рулем» изучил кроссовер Jaecoo J7
BYD Han
19 декабря
Китайский бренд BYD обещает послепродажное обслуживание своих автомобилей в РФ
BYD везет в Россию сразу 5 моделей электрокаров

Застрял в снегу, в грязи или на льду? Вот лучшие помощники водителя

Эксперты «За рулем» сравнили антибуксы по цене от 450 до 8000 рублей

Как завести мотор, если умер аккумулятор: проверили 4 многообещающих устройства

Когда колесо застрявшего автомобиля начинает беспомощно елозить по грязи, снегу или льду, хорошо бы под него что-то подложить. Обычно на ум приходят какие-то ветки или доски, но где же в городе всё это раздобыть?

Разумнее запастись специальными приспособлениями, которых сегодня довольно много. Их называют по-разному – траки, сэнд-траки, антибуксы, трапики, но сути это не меняет. Они помогают машине выкарабкаться своими силами из «капкана», и, в отличие от веток, все они многоразовые.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Для экспертизы мы приобрели десяток подобных приспособлений из стали, пластика и прочих материалов по цене от 450 до 8000 рублей за набор. Сфотографировали, измерили и поехали в «чисто поле».

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Основных проверок было две.

На первом этапе предстояло помочь застрявшей легковушке (Ford Focus) выбраться из непролазной грязи без привлечения ожидавшего в сторонке спасительного УАЗа.

Второй этап – уже с участием ульяновской машины: ею испытали на прочность все трапики после их суточной выдержки на 30‑градусном морозе.

Участники

Антипробуксовочная резиновая лента
Для автомобилей, 2 шт.
Примерная цена 3900 ₽
Габариты, мм 950×200
Масса, г 2720×2
Буксующее колесо сразу же отбрасывает «помощника» назад: мягкая резина не цепляется за грязь. Пользы от такой ленты не больше, чем от резинового коврика из салона машины. Цена высокая, места в багажнике занимает много. Из положительных впечатлений отметим разве что спокойную реакцию на пребывание в морозилке. Не рекомендуем.
Антибукс Golden Snail
GS8262, 3 шт.
Примерная цена 900 ₽
Габариты, мм 220×130
Масса, г 624
Недорогое приспособление в выборке показало себя хорошо. Оно хорошо цепляется за грязь – наборные пластины при испытаниях немного повело, но не более того. Заморозки и наездов УАЗом антибукс не испугался. Рекомендуем.
Противобуксовочные траки/ленты
Антибукс Z-Track Pro (6 пластинок)
Примерная цена 1900 ₽
Габариты, мм 215×152
Масса, г 1650 (с сумкой)
В комплект вместе с сумкой входят рукавички, а также 40 саморезов, которые можно устанавливать в траки в качестве шипов при использовании на льду. Зацеп – лучший в выборке. Своих денег стоит. Рекомендуем.
Противобуксовочный сэнд-трак
90 см (Мини) 1 шт.
Примерная цена 2900 ₽
Габариты, мм 895×340
Масса, г 2730
Выглядит привлекательно, но функциональность – «никакая». Зацепы очень слабые, при наезде колесом поднимается и упирается в бампер, ширина не позволяет уместиться в колею, да и в багажнике размещается с трудом. Заморозку изделие выдержало. Цена высокая. Не рекомендуем.
Сэнд-трак пластиковый
Tesseract
Примерная цена 5600 ₽
Габариты, мм 715×297
Масса, г 2025
Дорогостоящее приспособление на поверку проявило себя неплохо: колесо за него хорошо цепляется. А вот контакт с грунтом оказался чрезмерным: отсутствие сквозных отверстий превратило его в подобие «вантуза» – с трудом удалось вырвать его из грязи. Мороза не испугалось. Правда, для легковушки выглядит слишком громоздко. Рекомендуем – при наличии средств.
Траки противобуксовочные (антибукс)
6 секций
Примерная цена 1150 ₽
Габариты, мм 220×136
Масса, г 1399 (6 шт.)
Явный близнец изделия Антибукс Golden Snail обошелся на 250 рублей дороже. Но оценки те же: за грязь цепляется хорошо, наборные пластины держат нагрузку, мороза не боятся. Рекомендуем.
Антибукс
Антипробуксовочные траки
Примерная цена 1900 ₽
Габариты, мм 752×240
Масса, г 4900
Металлическая конструкция внушает оптимизм, однако на деле восторга не вызвала. При наезде колесом пытается встать на дыбы, упираясь в бампер легковушки. Хотя для джиперов вариант вполне рабочий и даже оптимальный. Мороз, естественно, выдерживает. Для легковых автомобилей не рекомендуем, а для внедорожников – годится.
Антипробуксовочное устройство (траки)
Energy RT-TT2 (2 шт. в комплекте)
Примерная цена 1300 ₽
Габариты, мм 500×180
Масса, г 1355×2 (в разложенном состоянии)
Практически плоская раскладная пластиковая доска оказалась на деле нефункциональной: машина скользит прямо на ней. Мороза не испугалось, но что радости, если толку от устройства нет? Вердикт: не рекомендуем.
Сэнд-траки пластиковые
106×30 см усиленные, оранжевые – 2 шт.
Примерная цена 8000 ₽
Габариты, мм 1065×305
Масса, г 2725×2
Самое дорогое в выборке приспособление провалилось по всем статьям. Громоздкое изделие сразу же треснуло при контакте с легковушкой. При последующем наезде УАЗом на замороженный трак образовавшаяся трещина не увеличилась, но конструкцию повело. Не рекомендуем.
Airline AAST-02
Антипробуксовочные ленты
Примерная цена 1200 ₽
Габариты, мм 215×137
Масса, г 1223
Близнец изделия Антибукс Golden Snail выдал те же характеристики. За грязь цепляется нормально, пластины чуть повело, но они выдержали. Мороза не боятся. Рекомендуем.
Tread Ahead Ice-scraper
Антипробуксовочный трак
Примерная цена 450 ₽
Габариты, мм 320×145
Масса, г 1223
Недорого, но абсолютно неработоспособно. Коротенький трак тут же выскакивает из-под колеса. Под тяжестью УАЗа замороженный «помощник» развалился на куски. Инструкция предлагает отскребать лед с ветрового стекла – только на это трак и годен. Вердикт: не рекомендуем.

Последствия наезда

Сэнд-трак усиленный не помещается в колее и треснул под весом Фокуса.
Сэнд-трак усиленный не помещается в колее и треснул под весом Фокуса.

Мы забраковали шесть приспособлений, в том числе как самое дешевое, так и самое дорогое в выборке. Основная причина – отсутствие функциональности: от помощника ждешь именно помощи, а не рекламных обещаний. А когда трак со свистом вылетает из-под колеса, грозя повредить порог, или пытается приподняться, упираясь в бампер, – это не дело. А уж трещать под колесами – совсем никуда не годится.

Резиновые «гусеницы» должны обеспечить отменную проходимость. Но колеса вытолкнули их назад, а машина с места не тронулась.
Резиновые «гусеницы» должны обеспечить отменную проходимость. Но колеса вытолкнули их назад, а машина с места не тронулась.
Складные траки показали себя наиболее ­удобными как при перевозке, так и при использовании по назначению.
После использования в грязи траки любой конструкции нуждаются в очистке и отмывании. Но складную конструкцию приводить в порядок удобнее.

Из проверенных устройств больше других нам понравились Антибукс Z‑Track Pro – в активе продуманная упаковка, отличный зацеп и реальная стоимость. Отметим также явных близнецов – Антибукс Golden Snail, Траки противобуксовочные (антибукс) и Airline AAST‑02 – все они окажут помощь, если застрянете на плохом участке пути.

Антибукс Z‑Track Pro в замороженном до –30 °C виде выдержал наезд колесом «уазика», а в грязи и снегу обеспечил отличный зацеп.
Антипробуксовочное устройство Energy RT-TT2 оказалось слишком скользким. Мягкая шипованная зимняя шина на нем проскальзывает, не имея возможности зацепиться.
Колесо Фокуса не может взобраться на переднюю кромку «доски для плавания», напрасно царапая ее шипами.
«Усиленный» сэнд-трак треснул под весом Фокуса – это несерьезно.

А как еще?

9 способов выбраться, если автомобиль застрял в снегу

Даже хорошие траки позволяют преодолеть в грязи расстояние не более метра. Часто этого достаточно – дальше машина «сама пойдет». Но если заснеженный или грязевой участок имеет значительную протяженность, то имеет смысл нацепить на ведущие колеса приспособления для улучшения проходимости. К таким относятся цепи и браслеты.

Главных недостатков два. Их довольно долго устанавливать, а затем, уделанные грязью или обледеневшие, снимать. И, в отличие от траков, они практически не увеличивают опорную поверхность, а значит, машина сильнее провалится в мягкий снег или грязь.

И всё же лучшим средством спасения будет «помощь друга».
И всё же лучшим средством спасения будет «помощь друга».

Комментарий специалиста

Антон Тулокин, добровольный спасатель:

– Наиболее удобными и функциональными для бытовых выездов являются складные конструкции траков с высотой от 3–4 см, имеющие площадку для заезда. Шарнирная конструкция позволяет меньше копать для установки под колесо и удобнее хранить в авто­мобиле.

Для внедорожных покатушек на серьезных автомобилях рекомендую использовать металлические профессиональные траки.

  • Экспертиза буксировочных тросов тут
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
За РулемКолодочкин Михаил
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 15
19.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0