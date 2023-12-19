Застрял в снегу, в грязи или на льду? Вот лучшие помощники водителя
Когда колесо застрявшего автомобиля начинает беспомощно елозить по грязи, снегу или льду, хорошо бы под него что-то подложить. Обычно на ум приходят какие-то ветки или доски, но где же в городе всё это раздобыть?
Разумнее запастись специальными приспособлениями, которых сегодня довольно много. Их называют по-разному – траки, сэнд-траки, антибуксы, трапики, но сути это не меняет. Они помогают машине выкарабкаться своими силами из «капкана», и, в отличие от веток, все они многоразовые.
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Для экспертизы мы приобрели десяток подобных приспособлений из стали, пластика и прочих материалов по цене от 450 до 8000 рублей за набор. Сфотографировали, измерили и поехали в «чисто поле».
Основных проверок было две.
На первом этапе предстояло помочь застрявшей легковушке (Ford Focus) выбраться из непролазной грязи без привлечения ожидавшего в сторонке спасительного УАЗа.
Второй этап – уже с участием ульяновской машины: ею испытали на прочность все трапики после их суточной выдержки на 30‑градусном морозе.
Участники
| Для автомобилей, 2 шт.
Примерная цена 3900 ₽
Габариты, мм 950×200
Масса, г 2720×2
Буксующее колесо сразу же отбрасывает «помощника» назад: мягкая резина не цепляется за грязь. Пользы от такой ленты не больше, чем от резинового коврика из салона машины. Цена высокая, места в багажнике занимает много. Из положительных впечатлений отметим разве что спокойную реакцию на пребывание в морозилке. Не рекомендуем.
| GS8262, 3 шт.
Примерная цена 900 ₽
Габариты, мм 220×130
Масса, г 624
Недорогое приспособление в выборке показало себя хорошо. Оно хорошо цепляется за грязь – наборные пластины при испытаниях немного повело, но не более того. Заморозки и наездов УАЗом антибукс не испугался. Рекомендуем.
| Антибукс Z-Track Pro (6 пластинок)
Примерная цена 1900 ₽
Габариты, мм 215×152
Масса, г 1650 (с сумкой)
В комплект вместе с сумкой входят рукавички, а также 40 саморезов, которые можно устанавливать в траки в качестве шипов при использовании на льду. Зацеп – лучший в выборке. Своих денег стоит. Рекомендуем.
| 90 см (Мини) 1 шт.
Примерная цена 2900 ₽
Габариты, мм 895×340
Масса, г 2730
Выглядит привлекательно, но функциональность – «никакая». Зацепы очень слабые, при наезде колесом поднимается и упирается в бампер, ширина не позволяет уместиться в колею, да и в багажнике размещается с трудом. Заморозку изделие выдержало. Цена высокая. Не рекомендуем.
| Tesseract
Примерная цена 5600 ₽
Габариты, мм 715×297
Масса, г 2025
Дорогостоящее приспособление на поверку проявило себя неплохо: колесо за него хорошо цепляется. А вот контакт с грунтом оказался чрезмерным: отсутствие сквозных отверстий превратило его в подобие «вантуза» – с трудом удалось вырвать его из грязи. Мороза не испугалось. Правда, для легковушки выглядит слишком громоздко. Рекомендуем – при наличии средств.
| 6 секций
Примерная цена 1150 ₽
Габариты, мм 220×136
Масса, г 1399 (6 шт.)
Явный близнец изделия Антибукс Golden Snail обошелся на 250 рублей дороже. Но оценки те же: за грязь цепляется хорошо, наборные пластины держат нагрузку, мороза не боятся. Рекомендуем.
| Антипробуксовочные траки
Примерная цена 1900 ₽
Габариты, мм 752×240
Масса, г 4900
Металлическая конструкция внушает оптимизм, однако на деле восторга не вызвала. При наезде колесом пытается встать на дыбы, упираясь в бампер легковушки. Хотя для джиперов вариант вполне рабочий и даже оптимальный. Мороз, естественно, выдерживает. Для легковых автомобилей не рекомендуем, а для внедорожников – годится.
| Energy RT-TT2 (2 шт. в комплекте)
Примерная цена 1300 ₽
Габариты, мм 500×180
Масса, г 1355×2 (в разложенном состоянии)
Практически плоская раскладная пластиковая доска оказалась на деле нефункциональной: машина скользит прямо на ней. Мороза не испугалось, но что радости, если толку от устройства нет? Вердикт: не рекомендуем.
|106×30 см усиленные, оранжевые – 2 шт.
Примерная цена 8000 ₽
Габариты, мм 1065×305
Масса, г 2725×2
Самое дорогое в выборке приспособление провалилось по всем статьям. Громоздкое изделие сразу же треснуло при контакте с легковушкой. При последующем наезде УАЗом на замороженный трак образовавшаяся трещина не увеличилась, но конструкцию повело. Не рекомендуем.
| Антипробуксовочные ленты
Примерная цена 1200 ₽
Габариты, мм 215×137
Масса, г 1223
Близнец изделия Антибукс Golden Snail выдал те же характеристики. За грязь цепляется нормально, пластины чуть повело, но они выдержали. Мороза не боятся. Рекомендуем.
| Антипробуксовочный трак
Примерная цена 450 ₽
Габариты, мм 320×145
Масса, г 1223
Недорого, но абсолютно неработоспособно. Коротенький трак тут же выскакивает из-под колеса. Под тяжестью УАЗа замороженный «помощник» развалился на куски. Инструкция предлагает отскребать лед с ветрового стекла – только на это трак и годен. Вердикт: не рекомендуем.
Последствия наезда
Мы забраковали шесть приспособлений, в том числе как самое дешевое, так и самое дорогое в выборке. Основная причина – отсутствие функциональности: от помощника ждешь именно помощи, а не рекламных обещаний. А когда трак со свистом вылетает из-под колеса, грозя повредить порог, или пытается приподняться, упираясь в бампер, – это не дело. А уж трещать под колесами – совсем никуда не годится.
Из проверенных устройств больше других нам понравились Антибукс Z‑Track Pro – в активе продуманная упаковка, отличный зацеп и реальная стоимость. Отметим также явных близнецов – Антибукс Golden Snail, Траки противобуксовочные (антибукс) и Airline AAST‑02 – все они окажут помощь, если застрянете на плохом участке пути.
А как еще?
Даже хорошие траки позволяют преодолеть в грязи расстояние не более метра. Часто этого достаточно – дальше машина «сама пойдет». Но если заснеженный или грязевой участок имеет значительную протяженность, то имеет смысл нацепить на ведущие колеса приспособления для улучшения проходимости. К таким относятся цепи и браслеты.
Главных недостатков два. Их довольно долго устанавливать, а затем, уделанные грязью или обледеневшие, снимать. И, в отличие от траков, они практически не увеличивают опорную поверхность, а значит, машина сильнее провалится в мягкий снег или грязь.
Комментарий специалиста
Антон Тулокин, добровольный спасатель:
– Наиболее удобными и функциональными для бытовых выездов являются складные конструкции траков с высотой от 3–4 см, имеющие площадку для заезда. Шарнирная конструкция позволяет меньше копать для установки под колесо и удобнее хранить в автомобиле.
Для внедорожных покатушек на серьезных автомобилях рекомендую использовать металлические профессиональные траки.
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