Застрял в снегу, в грязи или на льду? Вот лучшие помощники водителя

Эксперты «За рулем» сравнили антибуксы по цене от 450 до 8000 рублей

Когда колесо застрявшего автомобиля начинает беспомощно елозить по грязи, снегу или льду, хорошо бы под него что-то подложить. Обычно на ум приходят какие-то ветки или доски, но где же в городе всё это раздобыть?

Разумнее запастись специальными приспособлениями, которых сегодня довольно много. Их называют по-разному – траки, сэнд-траки, антибуксы, трапики, но сути это не меняет. Они помогают машине выкарабкаться своими силами из «капкана», и, в отличие от веток, все они многоразовые.

Для экспертизы мы приобрели десяток подобных приспособлений из стали, пластика и прочих материалов по цене от 450 до 8000 рублей за набор. Сфотографировали, измерили и поехали в «чисто поле».

Основных проверок было две.

На первом этапе предстояло помочь застрявшей легковушке (Ford Focus) выбраться из непролазной грязи без привлечения ожидавшего в сторонке спасительного УАЗа.

Второй этап – уже с участием ульяновской машины: ею испытали на прочность все трапики после их суточной выдержки на 30‑градусном морозе.

Участники

Антипробуксовочная резиновая лента Для автомобилей, 2 шт.

Примерная цена 3900 ₽

Габариты, мм 950×200

Масса, г 2720×2

Буксующее колесо сразу же отбрасывает «помощника» назад: мягкая резина не цепляется за грязь. Пользы от такой ленты не больше, чем от резинового коврика из салона машины. Цена высокая, места в багажнике занимает много. Из положительных впечатлений отметим разве что спокойную реакцию на пребывание в морозилке. Не рекомендуем. Антибукс Golden Snail GS8262, 3 шт.

Примерная цена 900 ₽

Габариты, мм 220×130

Масса, г 624

Недорогое приспособление в выборке показало себя хорошо. Оно хорошо цепляется за грязь – наборные пластины при испытаниях немного повело, но не более того. Заморозки и наездов УАЗом антибукс не испугался. Рекомендуем.

Противобуксовочные траки/ленты Антибукс Z-Track Pro (6 пластинок)

Примерная цена 1900 ₽

Габариты, мм 215×152

Масса, г 1650 (с сумкой)

В комплект вместе с сумкой входят рукавички, а также 40 саморезов, которые можно устанавливать в траки в качестве шипов при использовании на льду. Зацеп – лучший в выборке. Своих денег стоит. Рекомендуем. Противобуксовочный сэнд-трак 90 см (Мини) 1 шт.

Примерная цена 2900 ₽

Габариты, мм 895×340

Масса, г 2730

Выглядит привлекательно, но функциональность – «никакая». Зацепы очень слабые, при наезде колесом поднимается и упирается в бампер, ширина не позволяет уместиться в колею, да и в багажнике размещается с трудом. Заморозку изделие выдержало. Цена высокая. Не рекомендуем.

Сэнд-трак пластиковый Tesseract

Примерная цена 5600 ₽

Габариты, мм 715×297

Масса, г 2025

Дорогостоящее приспособление на поверку проявило себя неплохо: колесо за него хорошо цепляется. А вот контакт с грунтом оказался чрезмерным: отсутствие сквозных отверстий превратило его в подобие «вантуза» – с трудом удалось вырвать его из грязи. Мороза не испугалось. Правда, для легковушки выглядит слишком громоздко. Рекомендуем – при наличии средств. Траки противобуксовочные (антибукс) 6 секций

Примерная цена 1150 ₽

Габариты, мм 220×136

Масса, г 1399 (6 шт.)

Явный близнец изделия Антибукс Golden Snail обошелся на 250 рублей дороже. Но оценки те же: за грязь цепляется хорошо, наборные пластины держат нагрузку, мороза не боятся. Рекомендуем.

Антибукс Антипробуксовочные траки

Примерная цена 1900 ₽

Габариты, мм 752×240

Масса, г 4900

Металлическая конструкция внушает оптимизм, однако на деле восторга не вызвала. При наезде колесом пытается встать на дыбы, упираясь в бампер легковушки. Хотя для джиперов вариант вполне рабочий и даже оптимальный. Мороз, естественно, выдерживает. Для легковых автомобилей не рекомендуем, а для внедорожников – годится. Антипробуксовочное устройство (траки) Energy RT-TT2 (2 шт. в комплекте)

Примерная цена 1300 ₽

Габариты, мм 500×180

Масса, г 1355×2 (в разложенном состоянии)

Практически плоская раскладная пластиковая доска оказалась на деле нефункциональной: машина скользит прямо на ней. Мороза не испугалось, но что радости, если толку от устройства нет? Вердикт: не рекомендуем.

Сэнд-траки пластиковые 106×30 см усиленные, оранжевые – 2 шт.

Примерная цена 8000 ₽

Габариты, мм 1065×305

Масса, г 2725×2

Самое дорогое в выборке приспособление провалилось по всем статьям. Громоздкое изделие сразу же треснуло при контакте с легковушкой. При последующем наезде УАЗом на замороженный трак образовавшаяся трещина не увеличилась, но конструкцию повело. Не рекомендуем. Airline AAST-02 Антипробуксовочные ленты

Примерная цена 1200 ₽

Габариты, мм 215×137

Масса, г 1223

Близнец изделия Антибукс Golden Snail выдал те же характеристики. За грязь цепляется нормально, пластины чуть повело, но они выдержали. Мороза не боятся. Рекомендуем. Tread Ahead Ice-scraper Антипробуксовочный трак

Примерная цена 450 ₽

Габариты, мм 320×145

Масса, г 1223

Недорого, но абсолютно неработоспособно. Коротенький трак тут же выскакивает из-под колеса. Под тяжестью УАЗа замороженный «помощник» развалился на куски. Инструкция предлагает отскребать лед с ветрового стекла – только на это трак и годен. Вердикт: не рекомендуем.

Последствия наезда

Сэнд-трак усиленный не помещается в колее и треснул под весом Фокуса.

Мы забраковали шесть приспособлений, в том числе как самое дешевое, так и самое дорогое в выборке. Основная причина – отсутствие функциональности: от помощника ждешь именно помощи, а не рекламных обещаний. А когда трак со свистом вылетает из-под колеса, грозя повредить порог, или пытается приподняться, упираясь в бампер, – это не дело. А уж трещать под колесами – совсем никуда не годится.

Резиновые «гусеницы» должны обеспечить отменную проходимость. Но колеса вытолкнули их назад, а машина с места не тронулась.

Складные траки показали себя наиболее ­удобными как при перевозке, так и при использовании по назначению. После использования в грязи траки любой конструкции нуждаются в очистке и отмывании. Но складную конструкцию приводить в порядок удобнее.

Из проверенных устройств больше других нам понравились Антибукс Z‑Track Pro – в активе продуманная упаковка, отличный зацеп и реальная стоимость. Отметим также явных близнецов – Антибукс Golden Snail, Траки противобуксовочные (антибукс) и Airline AAST‑02 – все они окажут помощь, если застрянете на плохом участке пути.

Антибукс Z‑Track Pro в замороженном до –30 °C виде выдержал наезд колесом «уазика», а в грязи и снегу обеспечил отличный зацеп. Антипробуксовочное устройство Energy RT-TT2 оказалось слишком скользким. Мягкая шипованная зимняя шина на нем проскальзывает, не имея возможности зацепиться.

Колесо Фокуса не может взобраться на переднюю кромку «доски для плавания», напрасно царапая ее шипами. «Усиленный» сэнд-трак треснул под весом Фокуса – это несерьезно.

А как еще?

Даже хорошие траки позволяют преодолеть в грязи расстояние не более метра. Часто этого достаточно – дальше машина «сама пойдет». Но если заснеженный или грязевой участок имеет значительную протяженность, то имеет смысл нацепить на ведущие колеса приспособления для улучшения проходимости. К таким относятся цепи и браслеты.

Главных недостатков два. Их довольно долго устанавливать, а затем, уделанные грязью или обледеневшие, снимать. И, в отличие от траков, они практически не увеличивают опорную поверхность, а значит, машина сильнее провалится в мягкий снег или грязь.

И всё же лучшим средством спасения будет «помощь друга».

Комментарий специалиста

Антон Тулокин, добровольный спасатель:

– Наиболее удобными и функциональными для бытовых выездов являются складные конструкции траков с высотой от 3–4 см, имеющие площадку для заезда. Шарнирная конструкция позволяет меньше копать для установки под колесо и удобнее хранить в авто­мобиле.

Для внедорожных покатушек на серьезных автомобилях рекомендую использовать металлические профессиональные траки.

Экспертиза буксировочных тросов тут