Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины

Законопроект о тратах маткапитала на покупку автомобиля внесли в Госдуму

Депутаты нижней палаты парламента внесли законопроект, который может расширить возможности использования средств материнского капитала. Документ, подготовленный и направленный в Госдуму 10 марта, предлагает разрешить семьям с детьми тратить эти деньги на приобретение автомобиля.

В качестве обоснования депутаты ссылаются на уже существующий региональный опыт. В ряде субъектов Федерации, таких как Республика Бурятия, Калининградская область и Ненецкий автономный округ, местные программы поддержки семей уже позволяют направлять региональный маткапитал на покупку машин.

Стоит отметить, что подобные предложения звучали и ранее, однако на федеральном уровне они не находили поддержки. Так, еще в ноябре 2024 года против этой идеи выступил Минфин России.

Ранее «За рулем» сообщал , когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
11.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
0