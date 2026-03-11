Когда менять шины весной–2026: безопасная температура и сроки для регионов

Эксперт Родионов рассказал, когда менять зимние шины на летние

Теплая погода в центральной части России заставляет водителей задуматься о визите в шиномонтаж . Однако автоэксперты предупреждают: спешка с переходом на летнюю резину может быть опаснее, чем запоздалая «переобувка».

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, на что действительно нужно ориентироваться, чтобы не рисковать безопасностью.

Главное правило при смене шин универсально для всех регионов: не смотреть на календарь, а следить за термометром, рассказал эксперт. Летняя резина начинает работать эффективно (обеспечивать нормальное сцепление и тормозной путь) только при одном условии: среднесуточная температура воздуха должна несколько дней подряд держаться выше +5...+6 градусов, а ночные заморозки должны полностью прекратиться.

Комментарий эксперта

Никита Родионов , технический директор сети автосервисов Fit Service:

– Цена ошибки тут не только в износе резины не по сезону. Слишком ранняя «переобувка» весной – это всегда лишние метры тормозного пути и риски ДТП из-за внезапно вернувшегося утреннего гололеда.

Рекомендации по регионам России

Эксперт дал примерные ориентиры с учетом текущих погодных прогнозов на весну 2026 года.

Москва и Центральная Россия

Ориентировочное окно – с 10 апреля до конца месяца. Однако для тех, кто много ездит ночью или по загородным трассам, лучше подождать до майских праздников – риск утренних заморозков сохраняется дольше.

Ленинградская область и Северо-Запад

Из-за сырости и близости моря минусовые температуры и мокрый снег здесь задерживаются. Безопасный период наступит позже – примерно в последнюю неделю апреля или первую половину мая.

Урал и юг Сибири

Синоптики обещают теплую весну, но с аномальным количеством осадков. Март ожидается холодным и снежным, апрель – прохладным, а май – аномально теплым. Возвраты холодов и снега здесь вполне вероятны, поэтому с заменой шин лучше не спешить как минимум до первой половины мая.

Краснодарский край

В южных регионах, где устойчивого снежного покрова в марте уже нет, «переобуваться» можно раньше, ориентируясь на установившееся тепло.

