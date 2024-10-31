7 хитростей при сезонной смене шин — экономьте!

«За рулем» раскрыл секреты, как не переплачивать на шиномонтажах

Комплекс работ по сезонной смене шин обходится дороже с каждым годом. Причем дело тут не только в росте цен как таковом. С каждым поколением автопроизводители оснащают свои модели колесами с шинами все большего диаметра. А он, как известно, определяет стоимость шиномонтажа.

Вот и получается, что даже за смену шин на компактном современном кроссовере сегодня приходится платить не меньше 3500-4000 рублей. И то – если повезет. Есть шанс раскошелиться и на гораздо большую сумму.

Но вот семь основных моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы избежать ненужных трат.

1. Второй комплект колес

При нынешних ценах покупка второго комплекта дисков вряд ли поможет выгадать в деньгах. За шиномонтаж дважды в год платить не будете, зато и сами колеса очень недешевы. В лучшем случае отобьете вложения, если проездите без переобувки лет 5-6.

Хотя варианты, конечно, есть. Можно купить недорогие штампованные диски (они, кстати, легче, чем литые) или подержанные.

С другой стороны, два комплекта колес в сборе сулят и нематериальные выгоды. Можно переобуваться в удобное время на даче или в гараже. Кроме того, некоторым нравится, что машина немного по-разному выглядит летом и зимой за счет отличающихся дисков.

2. Шины

После долгого хранения внимательно осмотрите шины, которые собираетесь ставить на автомобиль. Возможно, степень их износа уже не позволит отъездить весь сезон. Тогда выгоднее сразу купить новый комплект, чем тратиться на лишний шиномонтаж через пару-тройку месяцев.

Тут есть еще одна выгода: во многих случаях при приобретении четырех покрышек положен бесплатный шиномонтаж. Если на каком-то из колес есть серьезные повреждения или неравномерно стершийся протектор, его тоже стоит заменить превентивно, до установки на машину.

3. Диски

Нелишним будет осмотреть и диски. Повреждения краски на «фасадной» стороне – неприятно, но не страшно. А вот коррозия в зоне посадки шины обязательно обернется утечкой воздуха: колесо придется постоянно подкачивать. Диск лучше предварительно отремонтировать, на его прочность это не повлияет.

Вмятины и прочие повреждения, приводящие к биению на скорости, на глаз видны не всегда. Чаще всего это замечает мастер на станке. Лучший вариант – ремонт.

4. Балансировка

Ради экономии многие автомобилисты не ремонтируют помятые диски, а просят приклеить побольше грузиков и поставить дефектное колесо назад. Так себе решение. Дисбаланс никуда не денется, просто станет менее заметным для водителя. Подвеска будет изнашиваться ускоренными темпами.

Еще одна ошибка – думать, что колесо нужно балансировать только один раз, при сборке. В процессе эксплуатации меняется масса и развесовка шины в силу происходящего износа. Да и грузик может банально потеряться. Поэтому даже обладателям двух комплектов колес в сборе необходимо периодически наведываться в шиномонтаж для балансировки.