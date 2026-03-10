Этот надежный корейский седан С‑класса от 1,6 млн не уступит «японцам»

Названы плюсы и технические особенности Kia Cerato четвертого поколения

Kia Cerato IV (2018–2025 годы выпуска) – седан С‑класса длиной 4640 мм, прямой родственник хэтчбека Kia Ceed.

С 2019 года – сборка полного цикла в Калининграде, что благоприятно отражалось на ценах.

В 2021 году проведен рестайлинг, повлиявший в основном на внешность и некоторые электронные системы.

На вторичке также представлены версии Cerato с других рынков под названиями Forte и К3. У них иные наборы главных агрегатов, в частности, есть робот и вариатор.

Достоинства

Надежная машина с интересным оснащением.

Жизнестойкие моторы и трансмиссии.

Кузов хорошо противостоит коррозии.

Kia Cerato

Недостатки

Завышенная цена.

Асфальтовый клиренс 150 мм.

Всё на своих местах. Медиасистема работает отлично, но сенсорный экран (8 дюймов) полагается только старшим комплектациям, у младших – простой монохромный. Пластик не лучший, а потому «сверчки» просыпаются уже к 50 тысячам км.

Моторы

Двигатели хорошо изучены по другим моделям Hyundai/Kia, ремонт отлажен, сложностей с запчастями нет. Оба атмосферные, с алюминиевыми блоками, цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском. Разрешен бензин АИ‑92. У младшего мотора G4FG 1.6 (128 л. с.) гидрокомпенсаторов нет, у старшего G4NA 2.0 (150 л. с.) – есть.

Рекомендуем 6 слабых мест моторов Hyundai и Kia

Набор болячек схожий, и первая из них – склонность к задирам цилиндров, которые могут возникнуть по разным причинам. В их числе и износ каталитического нейтрализатора, и экономия на масле, и активная езда на непрогретом моторе.

Оба двигателя здесь уже в модернизированном виде – проблема задиров существенно сглажена, ярко выраженный масложор тоже стал редкостью. Остались, однако, вопросы к ресурсу нейтрализатора – на многих машинах он сдается к 80–100 тысячам км. Скверное топливо кончину нейтрализатора, разумеется, ускоряет. И тут важно вовремя уловить момент для замены узла.

Оба мотора массово работали и работают в такси – при нормальном обслуживании в большинстве случаев успешно служат 300–400 тысяч км без каких-либо серьезных ремонтов.

Коробки передач

Всего три возможных комбинации: механическая коробка M6CF1 (только при моторе 1.6) или гидроавтомат A6GF1 (при 1.6 и 2.0). Никаких слабых мест не выявлено, ресурс до капремонта 250–280 тысяч км.

Автомат после модернизаций вошел в когорту самых надежных, но по-прежнему любит чистое масло (первый ремонт, как правило, чистка гидроблока) и плохо переносит пробуксовки (страдают шлицы дифференциала).

Механика в возрасте начинает подтекать сальниками, иногда регулировки требует тросовый привод. Но машин с МКП ничтожно мало – меньше 3% на вторичке.

Эксплуатационные болячки

Ходовая часть и рулевое управление стойкие. Все элементы выдерживают 100–150 тысяч км. А первыми чаще всего сдаются ступичные подшипники.

Износ расходников тормозной системы протекает неспешно – колодки обычно не требуют замены до 60 тысяч км.

«Часто упоминаемые неисправности» в отзывах владельцев отсутствуют, редки даже сбои электрики и электроники. Неудовлетворенность вызывают недостаточная шумоизоляция арок, не очень стойкое лакокрасочное покрытие, мелкие эргономические неудобства и простецкая отделка некоторых элементов в салоне. Например, быстро теряет товарный вид обшивка руля.

Рекомендуем За эти 5 подержанных седанов можно выторговать огромную скидку

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Cerato 2.0 АКП

Оптимальный выбор:Любая модификация

За те же деньги:Chevrolet Malibu, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta