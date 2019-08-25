Kia Cee’d с пробегом: все главные плюсы и минусы — журнал За рулем

Kia Cee’d с пробегом: все главные плюсы и минусы

Симпатичную и вместительную машину второго поколения (2012–2018 годы выпуска) продают за умеренные деньги, а версия SW при общем дефиците универсалов на вторичке — и вовсе отличное предложение.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Cee’d второго поколения собирали в Калининграде. Седана нет, только хэтчбек (трех- или пятидверный) и универсал SW (продано немногим меньше, чем хэтчбеков). Рестайлинг 2015 года освежил светотехнику, оформление передка и салона, появился новый мотор 1.6 в сочетании с роботом.

ДОСТОИНСТВА

  • Симпатичная и вместительная машина за умеренные деньги.
  • Долгоиграющие и надежные основные агрегаты.
  • Комфортный салон с обогревом всего и вся.
  • Недорогое обслуживание и запчасти.

Сиденья прекрасно выглядят и удобны, только пока новые. Эргономика их портится по мере роста пробега.
Сиденья прекрасно выглядят и удобны, только пока новые. Эргономика их портится по мере роста пробега.

НЕДОСТАТКИ

  • Скромный дорожный просвет и откровенно асфальтовый характер.
  • Слабая шумоизоляция.
  • Ненадежная электрика.

МОТОРЫ

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Бензиновые моторы 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (129 л.с.) — родные братья, различия обусловлены разным ходом поршней. Характеры схожие, в первую очередь — высокая шумность: звучит цепь ГРМ, поют форсунки, а после 80 000 км к ним присоединяются клапаны, напоминая о необходимости регулировки зазоров (гидрокомпенсаторов нет).

Моторы не имеют серьезных недостатков, многие выхаживают без ремонта по 300 000 км. Цепь надо проверять уже после 100 тысяч, на подходе к 150 000 км не помешает заменить (либо демонтировать?) нейтрализатор. Ухода и внимания требуют дроссельная заслонка (неустойчивый холостой ход — часто симптом ее засорения) и нередко отказывающие катушки зажигания. Не следует экономить на замене свечей и масла.

После рестайлинга добавили новый (для нас) атмосферник 1.6 GDI (135 л.с.) — в пару к роботу в дорогих комплектациях. Он также шумный, но и к проблемным не относится.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Обе основные трансмиссии, как и моторы, проверены на других массовых моделях Hyundai/Kia, ресурс оценивают в 300 000 км и более. У 6-ступенчатой механики из рано проявляющихся болячек отметим лишь течи сальников первичного вала, иногда — трудности с включением второй и третьей передач в морозы. Более серьезные недуги вылезают после 150 тысяч — это итог естественного износа.

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Автомат (совместная разработка с Mitsubishi) при разумных режимах эксплуатации и контроле уровня масла живет без вмешательств до 150 000 км. После 200 тысяч требует регламентной замены втулок и прокладок. Грязное масло, масляное голодание быстро убивают гидроблок и другие компоненты.

Роботизированную трансмиссию DCT с двумя сцеплениями относят к числу удачных. Поначалу отмечались типичные для роботов недостатки — низкий ресурс сцепления, рывки и задержки, отказы четных или нечетных передач. Но к нам пришел уже модернизированный вариант, предел его возможностей пока не изучен.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • Ходовая долго живет только на хороших дорогах, при езде по разбитым готовьтесь часто менять стойки и втулки стабилизатора, ступичные подшипники и рулевые наконечники.
  • То и дело перегорают лампы, в группе риска почти весь набор головной оптики.
  • Передние сиденья проблемные: быстро изнашиваются обивка (кожзам) и набивка, часты отказы обогрева, растягиваются пружины каркаса.
  • Недорогой 100‑сильный cee’d с механикой любим таксистами, потому при покупке эта версия требует углубленной проверки и диагностики.

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Euro NCAP: 2012 год: пять звезд. Водитель/пассажир — 89%, ребенок — 88%, пешеход — 61%, системы безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: cee’d 1.6 АКП.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: cee’d 1.6 МКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Chevrolet Cruze, Toyota Auris, Opel Astra, Hyundai i30

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Ceed (7)

Kia 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 — полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

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