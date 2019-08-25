Kia Cee’d с пробегом: все главные плюсы и минусы

Симпатичную и вместительную машину второго поколения (2012–2018 годы выпуска) продают за умеренные деньги, а версия SW при общем дефиците универсалов на вторичке — и вовсе отличное предложение.

Материалы по теме Универсал за 600 тысяч: 4 лучших предложения

Cee’d второго поколения собирали в Калининграде. Седана нет, только хэтчбек (трех- или пятидверный) и универсал SW (продано немногим меньше, чем хэтчбеков). Рестайлинг 2015 года освежил светотехнику, оформление передка и салона, появился новый мотор 1.6 в сочетании с роботом.

ДОСТОИНСТВА

Симпатичная и вместительная машина за умеренные деньги.

Долгоиграющие и надежные основные агрегаты.

Комфортный салон с обогревом всего и вся.

Недорогое обслуживание и запчасти.

Сиденья прекрасно выглядят и удобны, только пока новые. Эргономика их портится по мере роста пробега.

НЕДОСТАТКИ

Скромный дорожный просвет и откровенно асфальтовый характер.

Слабая шумоизоляция.

Ненадежная электрика.

МОТОРЫ

Материалы по теме Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Бензиновые моторы 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (129 л.с.) — родные братья, различия обусловлены разным ходом поршней. Характеры схожие, в первую очередь — высокая шумность: звучит цепь ГРМ, поют форсунки, а после 80 000 км к ним присоединяются клапаны, напоминая о необходимости регулировки зазоров (гидрокомпенсаторов нет).

Моторы не имеют серьезных недостатков, многие выхаживают без ремонта по 300 000 км. Цепь надо проверять уже после 100 тысяч, на подходе к 150 000 км не помешает заменить (либо демонтировать?) нейтрализатор. Ухода и внимания требуют дроссельная заслонка (неустойчивый холостой ход — часто симптом ее засорения) и нередко отказывающие катушки зажигания. Не следует экономить на замене свечей и масла.

После рестайлинга добавили новый (для нас) атмосферник 1.6 GDI (135 л.с.) — в пару к роботу в дорогих комплектациях. Он также шумный, но и к проблемным не относится. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Обе основные трансмиссии, как и моторы, проверены на других массовых моделях Hyundai/Kia, ресурс оценивают в 300 000 км и более. У 6-ступенчатой механики из рано проявляющихся болячек отметим лишь течи сальников первичного вала, иногда — трудности с включением второй и третьей передач в морозы. Более серьезные недуги вылезают после 150 тысяч — это итог естественного износа. Материалы по теме 19 ответов про эксплуатацию Hyundai и Kia Автомат (совместная разработка с Mitsubishi) при разумных режимах эксплуатации и контроле уровня масла живет без вмешательств до 150 000 км. После 200 тысяч требует регламентной замены втулок и прокладок. Грязное масло, масляное голодание быстро убивают гидроблок и другие компоненты. Роботизированную трансмиссию DCT с двумя сцеплениями относят к числу удачных. Поначалу отмечались типичные для роботов недостатки — низкий ресурс сцепления, рывки и задержки, отказы четных или нечетных передач. Но к нам пришел уже модернизированный вариант, предел его возможностей пока не изучен. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ Ходовая долго живет только на хороших дорогах, при езде по разбитым готовьтесь часто менять стойки и втулки стабилизатора, ступичные подшипники и рулевые наконечники.

То и дело перегорают лампы, в группе риска почти весь набор головной оптики.

Передние сиденья проблемные: быстро изнашиваются обивка (кожзам) и набивка, часты отказы обогрева, растягиваются пружины каркаса.

Недорогой 100‑сильный cee’d с механикой любим таксистами, потому при покупке эта версия требует углубленной проверки и диагностики. Материалы по теме Гольф-класс за 600 тысяч: все лучшие варианты