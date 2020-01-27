Топ-5 лучших седанов за 500 000 руб.: проездите на них долго!

Сегодня, задумав купить новый автомобиль за полмиллиона, рассчитывать можно разве что на продукцию из Тольятти в базовых исполнениях. Зато на вторичке ассортимент куда разнообразнее — правда, не все предложения можно рассматривать всерьез. Но есть достойные (и надежные) седаны с пробегом.

Skoda Octavia

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Придется сразу нарушить собственные условия и включить в подборку седанов... лифтбек. Но ведь в том числе и за это у нас Октавию любят. К хэтчбекам и универсалам в России отношение часто прохладное. А вот хэтчбек с внешностью седана — другое дело. И успех Октавии это доказывает.

Имея полмиллиона, стоит присмотреться к последним машинам второго поколения, то есть 2012–2013 годов выпуска, с пробегом около 130–150 тысяч километров. И если вы хотите максимально беспроблемный вариант — выбирайте машины со 102-сильным атмосферником объемом 1,6 литра. Этот двигатель очень надежен. В паре с ним работает механическая коробка передач. Слабым местом такого силового агрегата можно считать сцепление, но и оно редко требует внимания раньше 150 тысяч километров пробега. А можно найти экземпляр с 6-ступенчатым автоматом Aisin, который при правильном обслуживании легко проезжает 300 тысяч километров.

Skoda Octavia. Рекомендуем искать машину 2012–2013 годов выпуска с атмосферным мотором 1.6.

Ford Focus III

Некогда самый популярный автомобиль на рынке новых иномарок, сегодня это одна из самых востребованных моделей на вторичке. За те же деньги можно найти машину третьего поколения тех же лет, что и Октавия. У Фокуса есть мелкие болячки, но глобальных проблем замечено не было.

Рекомендую искать вариант либо с 1,6-литровым (125 л.с.), либо 2-литровым (150 л.с.) мотором. Во втором случае машина порадует вас хорошей разгонной динамикой. При выборе коробки передач предпочтение стоит отдать механике: робот с двумя сцеплениями Powershift весьма строптив в эксплуатации, поэтому рекомендовать его не могу.

Ford Focus III. Ищите либо 1,6-литровый (125 л.с.), либо 2-литровый (150 л.с.) вариант. И лучше всего с механической коробкой передач.

Renault Logan II

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Логан второго поколения, в отличие от машины первой генерации, и выглядит, и едет заметно солиднее, «взрослее». Хотя конструктивно практически не изменился. Это касается и силовых агрегатов. За пятьсот тысяч можно найти трехлетний экземпляр с пробегом в 50–60 тысяч километров.

Чего точно стоит избегать, так это машин с 4-ступенчатым автоматом. Сама коробка очень медлительна при переключениях, расход топлива у таких машин не отличается скромными показателями. Да еще и надежность оставляет желать лучшего. Потому лучше остановить выбор на версиях с механической коробкой. Двигатели — 82-сильный и 113-сильный — одинаково надежны, как и ходовая часть, которая отлично переваривает наши дороги. Так что если нужен относительно свежий автомобиль и вас не смущает небольшой налет бюджетности, то Логан —хороший выбор.

Renault Logan II. Все двигатели в гамме достаточно надежны. А вот коробка передач должна быть механическая. При прочих равных Логан окажется самым молодым в нашей подборке, с пробегом порядка 50–60 тыс. км.

Kia Rio

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В наш бюджет укладывается и корейская парочка Hyundai Solaris/Kia Rio. Технически машины схожи, и слабые места (точнее, их почти отсутствие) одинаковые.

За пятьсот тысяч можно найти Рио 2015–2016 года. В первую очередь нужно опасаться машин, поработавших в такси. А таких немало.

Если говорить о выборе двигателя — есть два варианта. 1,4-литровый в 107 л.с. и более популярный 1,6-литровый мощностью 123 л.с. Оба мотора выхаживают по 300–400 тысяч километров. Из коробок, как ни странно, лучше отдать предпочтение 6-ступенчатому автомату. Слабое звено механической — муфта включения третьей-четвертой передачи, которая может износиться уже к 100 тысячам километров. Еще Киа не отличается стойким лакокрасочным покрытием — сколы и царапины появляются очень быстро. Но на надежности это не сказывается.

Kia Rio. За пятьсот тысяч можно найти Рио 2015–2016 года. Мотор подойдет любой, а что касается коробки передач, то лучше искать версию с автоматом — он надежнее механики.

Volkswagen Polo

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Прямой конкурент «корейцев» — седан Volkswagen Polo. За полмиллиона можно найти машину тех же лет — 2015–2016 года выпуска. И, как и в случае с корейскими седанами, нужно опасаться экземпляров из таксопарка. С другой стороны, долгая служба в такси как раз и говорит о высокой надежности модели.

Двигатель — только атмосферник рабочим объемом 1,6 литра. Правда, вариантов мощности несколько. Можно найти еще дорестайлинговые модели с мотором CFNA в 105 л.с. Он прославился стуком поршневой группы, который на ресурсе никак не сказывается. И все же лучше остановить выбор на рестайлинговом экземпляре со 110-сильным агрегатом серии ЕА211, который не уступает 105-сильному в надежности и при этом не страдает стуком в поршневой. Кроме того, с рестайлингом исправили кое-какие болячки. Например — слабую шумоизоляцию задней части кузова. Шестиступенчатый автомат и механическая коробка способны служить верой и правдой долгое время.

Volkswagen Polo. Рекомендуем рестайлинговую версию со 110-сильным мотором (ЕА211). Коробка передач — любая.

Что ж — за полмиллиона рублей есть из чего выбирать. По большей части, если вы хотите как можно реже заезжать на ремонт, то стоит обратить внимание на седаны В-класса: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и, конечно, Renault Logan. С ними шансов на долгую и беспроблемную эксплуатацию больше всего.