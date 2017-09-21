Kia Rio на вторичке: выбираем оптимальный вариант

Rio третьего поколения выпускали в Санкт-Петербурге, адаптировав для России китайскую версию. Машина неизменно была в числе бестселлеров нашего рынка; продавали седан и пятидверный хэтчбек. Рестайлинг 2014 года коснулся дизайна и оснащения.
ДОСТОИНСТВА
- Низкие цены, в том числе на ремонт и обслуживание.
- Надежные и экономичные моторы, рассчитанные на АИ‑92.
- Достойное оснащение, привлекательный салон, емкий багажник.
НЕДОСТАТКИ
- Лакокрасочное покрытие тонкое и непрочное, от коррозии кузов (кроме крыши и стоек) спасает оцинковка.
- Жесткая и тряская подвеска.
- Слабый головной свет.
- Рослым на заднем сиденье дискомфортно — мало пространства для ног, сверху давит крыша.
МОТОРЫ
Моторы 1.4 (G4FA, 107 л.с.) и 1.6 (G4FC, 123 л.с.) — ближайшие родственники, больший объем достигнут увеличением хода поршня. Привод ГРМ — цепной и долговечный.
Гидрокомпенсаторов нет, поэтому каждые 90 000 км требуется регулировка клапанов. Смертельных болезней за двигателями не замечено. Течи масла (например, через сальник коленвала) или антифриза случаются, но редко. Двигатели 1.6 с солидными пробегами склонны к активному масложору — следите за уровнем масла.
Ресурс моторов при хорошем обслуживании уходит за 250 000 км. Оба любят качественный бензин, обстоятельный прогрев (особенно зимой) и чистку форсунок (об этом напомнят неустойчивые обороты холостого хода). Постукивания, щелчки, стрекотание — в большинстве случаев штатные рабочие звуки.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Первоначально машине полагались 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. При рестайлинге мотор 1.6 получил новые агрегаты — 6-ступенчатые МКП и АКП. Все коробки славятся высокой жизнеспособностью и поломками не страдают. В числе достоинств — наличие классического автомата. Таким коробкам больше доверия, чем своенравным роботам и вариаторам.
Мелкие проблемы (наподобие течи сальников) традиционны, а большие возникают, как правило, при пробегах за 150 000 км. Разумной для всех трансмиссий видится регулярная замена масла каждые 60 000 км или чаще — для очистки агрегатов от продуктов износа.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Ресурс нейтрализатора непредсказуем. При выходе его из строя керамическая крошка убивает мотор. Нередко нейтрализатор удаляют из выпускного тракта превентивно.
- Плохие дороги ускоряют износ стабилизатора и его втулок (иногда замена нужна на 20 000 км), ступичных подшипников (30 000 км), дорестайлинговой рулевой рейки (60 000 км) и кардана рулевого вала.
- Петли всех дверей быстро собирают грязь и начинают скрипеть. Сильно затертое, «матовое» ветровое стекло встречается уже на двухлетках — слишком мягкий материал.
- Не очень надежна электрика: иногда отказывают поворотники и стеклоподъемники, выгорают элементы обогрева сидений и зеркал.
ВАЖНО! Множество Rio служило в такси. При выборе внимательно проверяйте собственников в ПТС и избегайте юрлиц, сопоставляйте заявленный пробег с общей потертостью (износом) салона.
Euro NCAP: 2011 год: пять звезд. Водитель/пассажиры — 92%, ребенок — 84%, пешеход — 46%, системы содействия безопасности — 86%.
Самое массовое предложение на вторичке: Rio 1.6 АКП
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Rio 1.6 МКП или АКП
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- Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).
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