Kia Rio на вторичке: выбираем оптимальный вариант

«Кореянок» продавали сотнями тысяч, и среди них немало свежих машин с малым пробегом. Эксперт «За рулем» проанализировал историю Рио и выявил все ее достоинства и слабые места.

Rio третьего поколения выпускали в Санкт-Петербурге, адаптировав для России китайскую версию. Машина неизменно была в числе бестселлеров нашего рынка; продавали седан и пятидверный хэтчбек. Рестайлинг 2014 года коснулся дизайна и оснащения.

ДОСТОИНСТВА

Низкие цены, в том числе на ремонт и обслуживание.

Надежные и экономичные моторы, рассчитанные на АИ‑92.

Достойное оснащение, привлекательный салон, емкий багажник.

НЕДОСТАТКИ

Лакокрасочное покрытие тонкое и непрочное, от коррозии кузов (кроме крыши и стоек) спасает оцинковка.

Жесткая и тряская подвеска.

Слабый головной свет.

Рослым на заднем сиденье дискомфортно — мало пространства для ног, сверху давит крыша.

Задний ряд в седане просторен только для пассажиров небольших габаритов. Крупных изрядно стесняют крыша и спинки передних сидений.

МОТОРЫ

Моторы 1.4 (G4FA, 107 л.с.) и 1.6 (G4FC, 123 л.с.) — ближайшие родственники, больший объем достигнут увеличением хода поршня. Привод ГРМ — цепной и долговечный.

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Гидрокомпенсаторов нет, поэтому каждые 90 000 км требуется регулировка клапанов. Смертельных болезней за двигателями не замечено. Течи масла (например, через сальник коленвала) или антифриза случаются, но редко. Двигатели 1.6 с солидными пробегами склонны к активному масложору — следите за уровнем масла.

Ресурс моторов при хорошем обслуживании уходит за 250 000 км. Оба любят качественный бензин, обстоятельный прогрев (особенно зимой) и чистку форсунок (об этом напомнят неустойчивые обороты холостого хода). Постукивания, щелчки, стрекотание — в большинстве случаев штатные рабочие звуки.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Первоначально машине полагались 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. При рестайлинге мотор 1.6 получил новые агрегаты — 6-ступенчатые МКП и АКП. Все коробки славятся высокой жизнеспособностью и поломками не страдают. В числе достоинств — наличие классического автомата. Таким коробкам больше доверия, чем своенравным роботам и вариаторам.

Мелкие проблемы (наподобие течи сальников) традиционны, а большие возникают, как правило, при пробегах за 150 000 км. Разумной для всех трансмиссий видится регулярная замена масла каждые 60 000 км или чаще — для очистки агрегатов от продуктов износа.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

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Ресурс нейтрализатора непредсказуем. При выходе его из строя керамическая крошка убивает мотор. Нередко нейтрализатор удаляют из выпускного тракта превентивно.

Плохие дороги ускоряют износ стабилизатора и его втулок (иногда замена нужна на 20 000 км), ступичных подшипников (30 000 км), дорестайлинговой рулевой рейки (60 000 км) и кардана рулевого вала.

Петли всех дверей быстро собирают грязь и начинают скрипеть. Сильно затертое, «матовое» ветровое стекло встречается уже на двухлетках — слишком мягкий материал.

Не очень надежна электрика: иногда отказывают поворотники и стеклоподъемники, выгорают элементы обогрева сидений и зеркал.

ВАЖНО! Множество Rio служило в такси. При выборе внимательно проверяйте собственников в ПТС и избегайте юрлиц, сопоставляйте заявленный пробег с общей потертостью (износом) салона.

Euro NCAP: 2011 год: пять звезд. Водитель/пассажиры — 92%, ребенок — 84%, пешеход — 46%, системы содействия безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: Rio 1.6 АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Rio 1.6 МКП или АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Solaris, Renault Logan/Sandero, Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Фото: Kia