Водителям рассказали, как подготовить двигатель авто к лету

Эксперт Родионов: Как подготовить мотор автомобиля к летним нагрузкам

С наступлением тепла автовладельцы начинают задумываться о подготовке своих машин к летнему сезону. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендует не откладывать замену масла и фильтра, даже если до регламентного ТО осталось несколько тысяч километров. По сути, двигатель – это сердце любой машины, и в летнюю жару на него ложится двойная нагрузка. Как объясняет эксперт Родионов, из-за высоких температур требования к моторному маслу и системе охлаждения серьёзно возрастают.

Зимняя эксплуатация тоже оставляет свой след. Частые холодные пуски и езда на короткие дистанции приводят к накоплению в масле влаги, остатков топлива и кислот. В результате присадки расходуются быстрее, а моющие, защитные и противоизносные свойства смазки заметно ухудшаются.

Для машин, привыкших к городской суете или к заправкам не самого лучшего качества, есть смысл задуматься о профилактике. Чистка топливных форсунок и дроссельного узла – процедура полезная. Особенно когда заметны нестабильные обороты на холостом ходу или расход топлива вдруг пополз вверх.

Отдельная история – двигатели с непосредственным впрыском топлива. Им часто требуется очистка впускных клапанов от нагара. Сделать это можно двумя способами: механическим или химическим.

Не стоит сбрасывать со счетов компьютерную диагностику. Она помогает выявить скрытые ошибки в блоке управления, проверить работу датчиков и всей системы впрыска. К тому же это хороший способ заметить проблемы с воспламенением или детонацией на ранних стадиях, подчеркнул Родионов.

Источник: Известия
Ушакова Ирина
17.05.2026 
